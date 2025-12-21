Судмедэксперт округа Лос-Анджелес подтвердил эту новость.

Джеймс Рэнсон, американский актер, наиболее известный по ролям Зигги Соботки в сериале "Прослушка" (The Wire) и Эдди Каспбрака в фильме "Оно 2", скончался в пятницу. Согласно отчету судмедэксперта округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало повешение, пишет Variety. Ему было 46 лет.

Рэнсон запомнился зрителям ролью Честера "Зигги" Соботки – портового грузчика, ставшего мелким преступником. Он появился в 12 эпизодах второго сезона "Прослушки".

Пять лет спустя Рэнсон снялся вместе с Александром Скарсгардом в мини-сериале HBO "Поколение убийц" (Generation Kill). Во всех семи эпизодах он играл реального морского пехотинца, капрала Джоша Рэя Персона.

В 2019 году Рэнсон исполнил роль взрослой версии робкого, вечно болеющего водителя лимузина Эдди Каспбрака в хорроре "Оно 2" (It: Chapter Two). Среди других его недавних работ в кино – "Черный телефон 2", "З/Л/О 85" (V/H/S/85) и другие.

Ранее УНИАН сообщал, что ушел из жизни звезда "Маски".

