Очевидцы заметили новую конструкцию на танках оккупационной российской армии.

В российской армии заметили новый вариант импровизированной защиты бронетехники. Оккупанты устанавливают морские ISO-контейнеры непосредственно на корпуса танков. Это дополняет уже распространенные на поле боя кустарные надстройки, известные как "сараи" и "мангалы". Видео с такими машинами опубликовал Telegram-канал "Регион 22".

На записи видно два танка, точную модель которых определить сложно из-за низкого качества изображения. Портал "Милитарный" отметил, что характерные элементы кормовой части позволяют предположить, что речь идет о танках типа Т-80БВМ.

Обе машины получили непривычную для боевых действий надстройку в виде стандартных морских контейнеров, смонтированных поверх шасси. В лобовой части контейнеров оккупанты сделали отверстия для работы пушки, а сверху накрыли конструкцию дополнительной металлической сеткой. Вероятно, для защиты от дронов.

Видео дня

Тыльная часть контейнеров, по крайней мере внешне, почти не претерпела изменений. По бокам можно заметить самодельные отверстия под выхлопную систему, которые должны предотвратить скопление отработанных газов внутри замкнутого объема.

В то же время такая надстройка не дополнена другими защитными средствами: ходовая часть танка остается открытой, а на крыше контейнеров не видно никаких элементов радиоэлектронной борьбы.

"Стоит отметить, что стенки стандартных морских контейнеров достаточно тонкие - их толщина обычно составляет 1,5-2 мм. Такие контейнеры изготавливаются из кортеновой стали, которая не предназначена для баллистической защиты", - говорится в статье.

При таких характеристиках подобная "защита" легко пробивается стрелковым оружием, поражается осколками артиллерийских боеприпасов и не способна эффективно защитить от ударов беспилотников, считают авторы.

Масса стандартного контейнера достигает примерно 2,2 тонны, однако в этом случае она частично уменьшена благодаря вырезанию нижней и передней секций.

Как оккупанты пытаются защитить технику от дронов

Напомним, что недавно в армии оккупантов начали замечать танки-"ежи". Так называют конструкцию, когда на корпуса танков россияне плотно накрывают арматурой и плотной канатной защитой от дронов.

Но сами же оккупанты на них и жалуются. Поскольку конструкция танка не приспособлена на дополнительный вес, то узловые элементы ходовой части быстро портятся.

При этом росяне защищают дополнительными конструкциями не только технику на фронте, например, танки и гаубицы. Антидроновой "мангал" заметили даже на атомном крейсере "Тула".

Вас также могут заинтересовать новости: