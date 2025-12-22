На кадрах видно, что корма танкера почти полностью ушла под воду.

В ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону под атаку беспилотников попал российский нефтяной танкер "Валерий Горчаков". Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер опубликовал несколько фото, как сейчас он выглядит.

Как видно на кадрах, корма танкера почти полностью ушла под воду. Также в сообщении указывается, что в результате атаки беспилотников есть погибшие и раненые.

"Двое членов экипажа этого судна - повар и один из механиков - погибли, а еще трое - старший помощник капитана и двое матросов - получили ранения", - говорится в подписи под снимками.

Известно, что это судно было построено в 1969 году как сухогрузный теплоход. Однако в 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер, он был предназначен для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Атака на танкер РФ в Средиземном море: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в нейтральных водах Средиземного моря элитное оперативно-боевое подразделение Службы безопасности Украины "Альфа" поразило беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL. Источники в спецслужбах рассказали изданию, что в момент атаки российский корабль не перевозил никакой груз, а был пустым. Поэтому эта атака не нанесла никакого вреда для экологической ситуации в регионе. Однако, Россия использовала этот танкер для обхода санкций и чтобы зарабатывать деньги, которые потом шли на продолжение войны против Украины.

Также мы писали, что аналитики после анализа видео с атакой на российский танкер QENDIL отметили, что удары наносились по нефтепроводной системе танкера, что делает невозможным его эксплуатацию. Эксперты предполагают, что это были комбинированные удары, вероятно, с привлечением "Баба-Яга" и FPV-дронов. Поскольку атака дронов происходила посреди Средиземного моря, когда от Греции расстояние составляет 280 километров, 210 - от Ливии и 500 - от Италии, дроны запускались с судна, которое было рядом с танкером.

