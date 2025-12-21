Вес яблока - 1281 грамм, обхват - 50 сантиметров.

Киевлянин Юрий Кожемякин вырастил самое большое в Украине яблоко - весом 1 килограмм 281 грамм. Это достижение официально внесено в Национальный реестр рекордов в категорию "Живая природа", сообщила в фейсбуке руководитель реестра Лана Ветрова.

По ее словам, у 63-летнего садовода, который по специальности ветврач, среди 10 трехлетних яблонь был один "тяжеловес" французской селекции - сорт "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme).

"Интересно, что на саженце во время цветения сначала завязалось три плода, но остался только один. Главный козырь этого сорта - крупные плоды", - рассказала Ветрова.

Она назвала размеры яблока-гиганта: вес - 1 килограмм 281 грамм, обхват - 50 сантиметров. Чтобы ветка дерева выдержала такой вес, садоводу пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпорки, отметила Ветрова.

"Этот рекорд Юрий Кожемякин посвятил своему дедушке Василию Чередниченко и бабушке Татьяне Шуровой, которые привили ему с детства любовь к садоводству", - добавила она.

Другие рекорды Украины

Ранее УНИАН сообщал, что рыбак из Винницкой области поймал сома-великана и установил рекорд. Вес рыбы, которую поймал житель Бершадской общины Иван Шевчук, составляет более 40 килограммов. Длина сома - около 1,76 метра, а диаметр - 21 см. Рекордную рыбу мужчина вытащил из реки Дохна.

Также мы писали, что в Украине появился уникальный туристический объект, который сразу попал в книгу рекордов. Речь идет об уникальном лабиринте из ракушек рапанов, построенном в Одесской области в селе Молодежное в парке для семейного отдыха "Нью Васюки". Длина всех перегородок лабиринта почти полкилометра - 486 погонных метров, толщина стен - 25 см. Площадь лабиринта 911,3 кв. м.

