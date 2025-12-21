Он заявил, что у Путина не получилось достичь тех целей, которые он преследовал, начав войну против Украины.

Российские и украинские власти на переговорах должны пойти на компромиссы, чтобы положить конец войне.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Марко Рубио, передает Independent. Он заявил, что завершение войны потребует, чтобы обе стороны "что-то уступили", и США выясняют, "на что готовы пойти обе стороны".

"Я не знаю, хочет ли Путин заключить сделку или Путин хочет захватить всю страну. Об этом он говорил открыто", - сказал госсекретарь.

"Мы знаем, чего он хотел добиться изначально, когда началась война. Он не достиг этих целей", - добавил Рубио.

Переговоры об окончании войны

Переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев расказал первые детали переговоров США и РФ в Майами. Он назвал их конструктивными и анонсировал, что встреча сторон продолжится сегодня.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном на счет Украины, но при условии, что "есть обоюдная политическая воля".

Отметим, что европейские лидеры исключены из переговороного процеса об окончании войны в Украине. Он проходит под эгидой США и не предусматривает участия Европы, которая возмущена таким положением дел.

