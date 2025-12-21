Спустя почти год зять Трампа Кушнер возвращается на внешнеполитическую арену на фоне буксующих переговоров по Украине.

На заре второго президентского срока Дональда Трампа одна из ключевых фигур его первой администрации держалась в стороне, предпочитая заниматься личным бизнесом и не занимать официальных государственных постов.

Теперь же, когда "Трамп 2.0" находится у власти почти год, зять президента США Джаред Кушнер снова втянут в орбиту внешней политики, принимая активное участие в деликатных мирных переговорах, пишет The Associated Press. Сообщается, что изначально эти переговоры вел практически в одиночку спецпосланник Стив Уиткофф – магнат недвижимости, не имевший до этого года никакого опыта государственной службы.

Этот сдвиг отражает настроение в ближайшем окружении Трампа: Кушнер, обладающий дипломатическим опытом, дополняет переговорный стиль Уиткоффа и способен преодолеть "казалось бы, неразрешимые разногласия", чтобы закрыть сделку.

Видео дня

Новая роль Кушнера проявилась в эти выходные в Майами, где он вместе с Уиткоффым принял российского переговорщика Кирилла Дмитриева для обсуждения последних предложений по завершению войны России в Украине. Также они встретились с турецкими и катарскими чиновниками, чтобы обсудить хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе и реализацию второй фазы плана Трампа по прекращению огня.

Контраст стилей: Уиткофф и Кушнер

Уиткофф, давний приятель Трампа, воспринимается некоторыми внутри администрации как слишком "колоритный персонаж", который летает на дипломатические переговоры на частном самолете и не упускает случая публично похвалить внешнеполитическую проницательность президента.

У Кушнера свои сложные деловые интересы на Ближнем Востоке и порой слишком "транзакционный" (деловой) подход к дипломатии, который беспокоит некоторых чиновников в европейских столицах, говорится в материале. Тем не менее, Кушнера считают более авторитетным переговорщиком, чем Уиткоффа, которого многие украинские и европейские чиновники рассматривают как "чрезмерно уступчивого российским интересам".

"У Кушнера есть определенный послужной список со времен первой администрации", – отмечает дипломат в отставке и бывший посол США в Грузии Иэн Келли. Однако он также подчеркивает, что результаты вмешательства Кушнера пока неочевидны.

Трамп считает зятя "доверенным членом семьи и талантливым советником", сыгравшим ключевую роль в некоторых из его крупнейших внешнеполитических успехов, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она добавила, что Трамп и Уиткофф "часто обращаются за советом к Кушнеру, учитывая его опыт в сложных переговорах".

Конфликт интересов или "опыт"

Некоторые демократы и группы по надзору выражают скептицизм по поводу роли Кушнера в формировании политики на Ближнем Востоке. Одновременно с этим его фирма Affinity Partners управляет миллиардами долларов инвестиций, в том числе от суверенных фондов Саудовской Аравии и Катара.

Уиткофф также столкнулся с пристальным вниманием из-за глубоких деловых связей его семьи со странами Персидского залива. В прошлом году Уиткофф в партнерстве с членами семьи Трампа запустил криптовалютную компанию World Liberty Financial, получившую инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от фонда, контролируемого ОАЭ.

"То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями по всему миру", – заявил Кушнер, который, как сообщается, не получает зарплату в Белом доме за свою консультативную роль.

Юрисконсульт Белого дома Дэвид Уоррингтон заявил, что деятельность Кушнера якобы осуществляется "в полном соответствии с законом", ссылаясь на его статус частного лица.

Скепсис экспертов

Иэн Келли и другие ветераны дипломатических отношений с Россией скептически оценивают способность Кушнера добиться сделки по Украине, поскольку формально лидером остается Уиткофф.

"Я не вижу, чтобы подход Уиткоффа сработал. Он плохо "читает" русских. Он неправильно понимает то, что они говорят, и передает эти недоразумения обратно в Вашингтон и европейцам. Им кажется, что волшебный ключ – это деньги: инвестиции и развитие. Но этих парней [русских] это не волнует, они не "риелторы", кроме того смысла, что им просто нужна земля, и точка", – заявляет Келли.

Другие новости о переговорном процессе

Ранее УНИАН сообщал, что во время переговоров в Майами США передали России одно послание. Речь идет о том, что можно назвать как перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

Кроме того, мы также рассказывали о главном препятствии для достижения мира в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что причина кроется всего в одном человеке.

Вас также могут заинтересовать новости: