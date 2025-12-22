Завод должен будет производить боеприпасы, которые российские солдаты будут использовать против Украины.

В Беларуси строят масштабное производство артиллерийских и реактивных боеприпасов, которое должно будет поставлять боеприпасы для российской армии. Об этом представитель белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимир Жигарь рассказал Укринформу.

Он сказал, что проект "Участок" реализуется с ноября 2023 года. Проект предусматривает создание "полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров – 122 мм и 152 мм".

"Конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", – отметил Жигарь.

Он также рассказал, что строительство завода собираются завершить до декабря 2026 года. По его оценке, завод может существенно усилить материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также Жигарь сказал, что реализовать проект Участок секретно приказал белорусский диктатор Александр Лукашенко, а ключевым оператором определен специально созданный Завод корпусных изделий. В перспективе он может стать ключевым звеном новой отрасли боеприпасного производства в Беларуси. Учредителями завода являются компания Волатавто и государственное предприятие Завод точной электромеханики, а куратором является государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.

"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну. Речь идет не только о политической поддержке России, но и о прямом материально-техническом обеспечении ее вооруженной агрессии. Учитывая номенклатуру продукции и объемы, конечным потребителем будет именно Российская Федерация", – заявил Жигарь.

По данным организации BELPOL, производство расположено в Слуцком районе Минской области. Это территория бывшего военного арсенала возле населенных пунктов Павловка и Шищицы.

До этого некоторые СМИ предполагали, что здесь может строиться закрытая военная база. Потенциально там мог быть размещен российский стратегический ракетный комплекс. Возможно – комплекс "Орешник". Однако основываясь на документах и инженерных чертежах в BELPOL считают, что на этой территории реализуется именно проект по строительству производства боеприпасов, а не база для стратегических ракет.

"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это – индустриальный объект, который должен обеспечивать массовое производство боеприпасов, работать в кооперации с Россией и ориентироваться на нужды войны против Украины", – сказал Жигарь.

Представитель BELPOL объяснил, что поскольку Беларусь не производит ни одного из критически важных компонентов для взрывчатых веществ, завод будет зависимым от импорта технологий и материалов, а главными партнерами Беларуси в этом проекте будут Россия и Китай.

"Россия поставляет технологические линии, комплектующие, занимается подготовкой персонала и, очевидно, будет основным поставщиком взрывчатых веществ и пороха. Китай, по нашим данным, обеспечивает поставки линии заливного снаряжения головной части 122 мм, участвует в подготовке персонала и поставке взрывчатых веществ. Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном", – рассказал Жигарь.

BELPOL обнародовал расследование о строительстве завода боеприпасов в Беларуси на своем YouTube-канале.

Вовлечение Беларуси в войну - последние новости

Напомним, что по оценкам немецкого эксперта Родерих Кизеветтера, Россия планирует разместить в Беларуси сотни тысяч солдат. Он считает, что Россия уже удерживает в Беларуси два армейских корпуса. Это вызывает беспокойство особенно в странах Балтии.

Кроме того, Россия разместила в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В разведке считают этот шаг также способом давления на страны НАТО.

