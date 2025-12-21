Артистка уже более 20-и лет в отношениях с Сергеем.

Известная украинская певица Оля Цибульская призналась, что спит с мужем в отдельных комнатах.

Артистка отметила, что в их паре все хорошо. Однако из-за обстрелов и опасности решила спать в комнате сына Нестора.

"Я сплю с сыном, потому что был прецедент, когда сначала были взрывы, а потом тревога. И я летела с третьего этажа в спальню Нестора и упала с лестницы. Была вся в синяках. И Нестор тогда испугался", - отметила Оля в проекте "Ближче до зірок".

Она также добавила, что теперь ходит к мужу в комнату на свидание и рассказывает, как прошел ее день.

"Иногда хожу просто выговориться, какие все плохие вокруг, какая я хорошая. И он говорит: "Ну, аминь". И мне становится легче. Вот вчера примерно так и было. Я приехала, пожаловалась на всех, он меня просто посадил на руки и послушал. Когда Нестор заснул, я хожу к нему в спальню, он меня зовет на свидание и можем говорить так до утра", - рассказала Цибульская.

Напомним, ранее певица Оля Цибульская назвала причину, по которой не рожает второго ребенка. По ее словам, она уже обсуждала тему пополнения в семье с мужем.

