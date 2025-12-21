Известно, что бизнесмен имеет израильский паспорт.

Украинские журналисты вышли на след бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что журналисты нашли бизнесмена в Израиле.

"Украинской правде" удалось заснять Миндича", - говорится в сообщении.

Больше подробностей издание обещает обнародовать позже.

Дело Миндича: что надо знать

Как писал УНИАН, по данным следствия НАБУ, Тимур Миндич является одним из вероятных организаторов масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Схема предусматривала получение откатов в размере 10-15 % от стоимости контрактов. В рамках расследования под названием операция "Мидас" правоохранители обнародовали аудиозаписи с использованием прозвищ фигурантов, где, по версии следствия, Миндич проходил под псевдонимом "Карлсон".

10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в "Энергоатоме" и по местам жительства причастных лиц, после чего были задержаны пять человек и объявлены подозрения семерым, среди которых - руководитель преступной организации, сотрудники бэк-офиса и связанные с компанией должностные лица, тогда как Миндич, по данным следствия, выехал за границу. В связи с делом против него и другого фигуранта, Александра Цукермана, были введены санкции, а также стало известно, что Миндич имеет гражданство Израиля.

10 декабря бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что из собственных источников узнал о якобы покушении на Миндича в Израиле. Покушение было неудачным. Коломойский утверждал, что оружие нападавшие якобы получили в украинском посольстве.

