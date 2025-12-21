Во Флориде завершился трехдневный марафон переговоров высокого уровня между Украиной, США и европейскими партнерами.

В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела серию продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

В своей публикации в социальной сети X (Twitter) он отметил, что основное внимание (в ходе отдельной встречи в формате США-Украина) было уделено четырем ключевым документам: дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания.

"Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – остановить гибель людей, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", - подчеркнул он.

Члены делегаций на переговорах

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую делегацию представляли спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности из европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

Другие новости о мирном процессе

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, по словам госсекретаря США, чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что для завершения войны потребуется, чтобы обе стороны "что-то уступили", и США выясняют, "на что готовы пойти обе стороны".

Кроме того, мы также рассказывали, что во время переговоров в Майами США передали России одно послание. Между Вашингтоном и Киевом существует согласованность, которой не было несколько недель назад. Но эта согласованность не привела к изменениям в позиции Москвы.

