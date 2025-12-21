Маршруты через Гренландию или Арктику – обычное дело для перелетов между Европой, Азией и Америкой. Однако над Антарктидой практически никогда не летают.

Самолеты не летают по прямым линиям, которые мы видим на плоских картах. Они следуют по "ортодромиям" – кратчайшим маршрутам на поверхности сферы. Из-за чего на карте путь кажется дугой, изгибающейся к полюсам.

В Северном полушарии многие ключевые города (например, Нью-Йорк и Гонконг, Лондон и Токио) расположены так, что кратчайший путь между ними естественным образом проходит через высокие широты – Арктику. Это сокращает дистанцию на сотни километров, экономя топливо и время. В Южном полушарии география иная, пишет Simple Flying.

Города, такие как Сидней, Йоханнесбург или Сантьяго, расположены так, что даже самый короткий путь между ними обычно проходит над океаном, а не через ледяной континент. Лететь через Антарктиду чаще всего просто не имеет смысла с точки зрения навигации.

Глобальный спрос

Арктика стала авиационным хабом, потому что вокруг нее сосредоточены главные экономические центры мира: Северная Америка, Европа и Азия. Воздушное пространство здесь – одно из самых загруженных.

В Антарктиде нет постоянного населения, нет городов и нет спроса на полеты. Очень мало пар городов в Южном полушарии выиграли бы от прямого маршрута через полюс. Без экономического обоснования авиакомпании не готовы брать на себя риски и расходы, связанные с полетами в этом регионе.

Правила безопасности ETOPS и отсутствие аэропортов

Современная авиация регулируется строгими нормами ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards). Они определяют, как далеко самолет может удаляться от ближайшего аэродрома, пригодного для аварийной посадки (обычно от 3 до 5,5 часов лета).

В Арктике достаточно запасных аэродромов на случай ЧП. Аляска (США), Икалуит (Канада), Кефлавик (Исландия), Шпицберген (Норвегия) – все они сертифицированы и готовы принять лайнер.

В Антарктиде нет ни одного сертифицированного гражданского аэропорта. Существующие взлетно-посадочные полосы – это ледовые аэродромы научных станций, зависящие от погоды и сезона. В случае отказа двигателя или разгерметизации пилотам просто некуда будет сажать самолет.

Экстремальный климат

Антарктида значительно суровее Арктики. Это самый холодный и ветреный континент на Земле. Температуры ниже -60°C могут вызвать замерзание топлива, а отсутствие метеостанций делает прогноз погоды крайне ненадежным.

Кроме того, полярная ночь на Южном полюсе осложняет возможные спасательные операции. В Арктике условия мягче благодаря влиянию океанов, а метеорологическое покрытие региона налаживалось десятилетиями.

Исключения из правил

Хотя регулярные рейсы не пересекают Антарктиду, некоторые маршруты (например, Qantas из Сиднея в Сантьяго) проходят достаточно далеко на юг, чтобы пассажиры могли увидеть край ледяного континента. Однако даже эти рейсы держатся в стороне от глубокого тыла Антарктики.

Печальным напоминанием о рисках служит катастрофа рейса 901 авиакомпании Air New Zealand в 1979 году. Экскурсионный самолет, выполнявший обзорный полет над Антарктидой, врезался в гору Эребус из-за навигационной ошибки и условий "белой мглы". Погибли все 257 человек. Эта трагедия положила конец массовым туристическим полетам над континентом.

