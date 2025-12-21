По словам премьера, правительство работает над рядом решений для улучшения ситуации.

Уже с 24 декабря в Украине должны облегчить графики отключения света для населения. Соответствующую задачу сегодня, 21 декабря, поставило украинское правительство ответственным лицам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Сегодня Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", - говорится в сообщении.

По ее словам, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у украинцев.

Кроме того, Свириденко сообщила, что правительство также работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной атаками России генерации и наращиванием индивидуальной генерации.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

9 декабря правительство приняло ряд решений, которые, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, направлены на сокращение графиков почасовых отключений. Также правительство поручило областным военным администрациям (ОВА), органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что решения правительства ситуацию со светом существенно не улучшат.

Пока правительство пытается придумать, как вернуть свет украинцам, российские войска продолжают уничтожать энергосистему. Так, в ночь на 19 декабря, армия РФ в очередной раз атаковала Одессу дронами. Из-за попадания в большой части города исчез свет, отопление и вода. Это была далеко не первая атака по городу.

Кроме того, 20 декабря Россия снова нанесла массированный удар дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре. В результате без электроснабжения остались Николаев и ряд населенных пунктов области.

