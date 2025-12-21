Сотрудник, который должен был следить за сохранностью ценных предметов, вместо этого продавал их на аукционе.

Служителя Елисейского дворца в Париже, который отвечал за сохранность столового серебра и фарфора, арестовали за кражу.

Как пишет The Guardian, на прошлой неделе в официальной парижской резиденции президента Франции обнаружили недостачу ценных вещей. Главный смотритель дворца сообщил властям о пропавших предметах, некоторые из которых считаются предметами национального наследия. По оценкам, общая стоимость утраченных предметов достигает 40 000 евро.

Большинство изделий происходили из Севрской мануфактуры в Париже. Это известная фарфоровая фабрика, которая принадлежит французскому государству с 1759 года. Следователи начали допрашивать персонал Елисейского собора после того, как персонал фабрики узнал некоторые пропавшие предметы на аукционных сайтах.

Следователи арестовали сотрудника дворца и двух предполагаемых сообщников. Их обвиняют в похищении предметов и попытке продать их на онлайн-аукционах, таких как Vinted.

Арестованный работал в Елисейском дворце серебряным стюардом. Его работа заключалась в хранении столовой посуды, уходе за столовым серебром и подобными предметами. Ими пользуются в редких случаях - во время президентских приемов, или же сервируют столы для торжественных обедов с участием королевских особ и других высокопоставленных чиновников, которые приезжают с визитом.

Прокуроры заявили, что инвентаризационные записи, составленные арестованным стюардом, создавали впечатление, что он планировал будущие кражи. По данным следователей, на счету мужчины в Vinted была табличка с надписью "Французские ВВС" и пепельницы с надписью "Севрская мануфактура" - предметы, которые обычно недоступны широкой публике.

правоохранители заявили, что нашли около 100 предметов в его доме, автомобиле и личном шкафчике, в том числе севрский фарфор, статуэтку Рене Лалика, бокалы для шампанского Baccarat и медные кастрюли.

Стюард и его вероятные сообщники предстали перед судом 18 декабря, а судить их будут 26 февраля. СМИ сообщили, что троица была взята под судебный надзор, запрещено контактировать друг с другом, появляться в местах проведения аукционов и заниматься их профессиональной деятельностью.

Серия ограблений в Лувре и других французских музеях

Как писал УНИАН, за последние месяцы во Франции ограбили несколько крупных музеев. В том числе дерзкое ограбление произошло во всемирно известном Лувре.

19 октября несколько грабителей под видом технических рабочих проникли в Лувр и похитили драгоценности. Они схватили девять ювелирных изделий, в том числе драгоценности из коллекции Наполеона, а потом скрылись. На ограбление им понадобилось всего несколько минут. Во время бегства грабители потеряли одну из украденных вещей.

Полиция нашла нескольких человек, причастных к краже. Четырем из них предъявили обвинения и арестовали по решению суда. Причем одна из арестованных - женщина, которая жила в пригороде Парижа. В суде она плакала и говорила, что переживает за своих детей.

В сентябре во Франции ограбили знаменитый Парижский музей естественной истории. Оттуда похитили образцы золота, которые выставлялись в галерее геологии и минералогии. Золотые самородки оценивают в 600 тысяч евро, если исходить из номинальной стоимости золота. Однако их значение гораздо выше этого.

