В начале недели погода еще особо не изменится.

Погода в начале следующей недели в Украине будет похожа на синоптическую ситуацию воскресенья, 21 декабря. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 22 декабря, будет без существенных осадков, разве какая-то морось. Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

Однако, подчеркнула Диденко, уже на Сочельник и Рождество, 24-25 декабря, в Украине "ощутимо похолодает" - даже придут морозы.

Видео дня

"Поэтому в понедельник-вторник в Украине еще достаточно тепло. А уже на праздники поморозит. Как и положено по законам природы", - отметила синоптик.

Погода в Украине

Ранее УНИАН писал, будет ли снег на Рождество и Новый год. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в этом году украинцы будут иметь шанс встретить рождественские и новогодние праздники с настоящей зимней погодой - морозной, снежной и солнечной. Он отметил, что с 24 декабря арктическая воздушная масса принесет в Украину похолодание, которое начнется с северных областей. Наиболее холодными станут 25 и 26 декабря, а также последние дни года - с 29 по 31 декабря. Кроме того, станет больше солнечных дней, ведь влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию сплошной облачности.

Синоптик Наталья Птуха также рассказывала, какая будет погода на Рождество. По ее словам, начиная с 24 декабря, есть тенденция к снижению значений температуры в Украине до морозов, "хотя в осадках это сильно выражаться не будет". Температура ночью и днем 24 декабря составит от 3-х мороза до 3-х градусов тепла. Несколько теплее будет на Закарпатье и на юге страны, +1°...+7° в дневные часы.

Вас также могут заинтересовать новости: