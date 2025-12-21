В начале года на завершение войны были большие надежды.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главной причиной того, что война между РФ и Украиной не закончилась, является российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью BILD.

Когда у него спросили, почему так сложно завершить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были на это большие надежды, он ответил:

"Причина в Путине".

По его словам, президент РФ готов отдать 1,1 млн своих людей, при этом не достигая серьезных военных побед.

"В этом году он (Путин) достиг лишь очень незначительного прогресса - минимальные территориальные достижения, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело", - добавил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "абсолютно предан этому вопросу".

"Он сосредоточен на прекращении этой войны. Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров - и единственный, кто в конце концов может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это", - отметил политик.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сделал заявление относительно идеи трехсторонней встречи между РФ, США и Украиной. По его словам, об этом пока никто серьезно не говорил.

"Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю", - сказал Ушаков.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы закончить войну. Он отметил, что завершение войны потребует, чтобы обе стороны "чем-то уступили", и США выясняют, "на что готовы пойти обе стороны".

"Я не знаю, хочет ли Путин заключить сделку, или Путин хочет захватить всю страну. Об этом он говорил открыто. Мы знаем, чего он хотел добиться изначально, когда началась война. Он не достиг этих целей", - подчеркнул Рубио.

