Завтрак является важнейшим приемом пищи в течение дня. В частности для людей, которые хотят снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца, такой прием пищи является прекрасным началом дня. Об этом пишет Eating Well.
Исследования показали, что люди, которые завтракают по крайней мере три раза в неделю, имеют значительно более низкий риск сердечных заболеваний.
Имеет ли значение, во сколько нужно завтракать?
По словам экспертов, если говорить об улучшении уровня холестерина, то общее мнение таково - чем раньше, тем лучше.
"Сбалансированный завтрак помогает поддерживать здоровье сердца в течение дня. Я рекомендую завтракать в течение двух часов после пробуждения, чтобы контролировать уровень холестерина", - отметила зарегистрированный диетолог Вероника Раус.
Другой диетолог Лиза Эндрюс также согласилась с этим, ссылаясь на исследования, которые связывают пропуск завтрака с повышенным уровнем вредного холестерина.
"Многие мои клиенты, которые пропускают завтрак, часто переедают позже. Начало дня с питательного завтрака подавляет голод, уменьшая вероятность перекусывать менее здоровыми продуктами позже", - объяснила Раус.
Преимущества завтрака
Добавление здорового завтрака в утренний распорядок дня имеет множество преимуществ. Это не только помогает начать день с питательных веществ, но и может снизить развитие диабета, гипертонии, ожирения, сердечных заболеваний, инсульта и тому подобное.
"На завтрак часто употребляют фрукты, которые являются хорошим источником витаминов, минералов, фитохимических веществ и клетчатки. Цельнозерновой тост или крупа содержат витамины группы B, которые могут помочь снизить уровень гомоцистеина и риск сердечных заболеваний. Известно, что овсяные хлопья также снижают уровень холестерина в сыворотке крови", - отметила Эндрюс.
Также для дополнительного снижения уровня холестерина Раус советует употреблять утром больше растительной пищи. Фрукты, овощи, орехи, семена и цельнозерновые продукты содержат такие питательные вещества, как растворимые волокна, ненасыщенные жиры и растительные белки, которые особенно полезны при повышенном уровне холестерина.
"В то же время следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара, таких как пончики, выпечка и тому подобное. Хотя не ясно, действительно ли сахар в них повышает уровень холестерина, они часто содержат насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина", - добавили в Eating Well.
