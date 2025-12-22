По словам экспертов, завтрак улучшает самочувствие человека в течение всего дня.

Завтрак является важнейшим приемом пищи в течение дня. В частности для людей, которые хотят снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца, такой прием пищи является прекрасным началом дня. Об этом пишет Eating Well.

Исследования показали, что люди, которые завтракают по крайней мере три раза в неделю, имеют значительно более низкий риск сердечных заболеваний.

Имеет ли значение, во сколько нужно завтракать?

По словам экспертов, если говорить об улучшении уровня холестерина, то общее мнение таково - чем раньше, тем лучше.

"Сбалансированный завтрак помогает поддерживать здоровье сердца в течение дня. Я рекомендую завтракать в течение двух часов после пробуждения, чтобы контролировать уровень холестерина", - отметила зарегистрированный диетолог Вероника Раус.

Другой диетолог Лиза Эндрюс также согласилась с этим, ссылаясь на исследования, которые связывают пропуск завтрака с повышенным уровнем вредного холестерина.

"Многие мои клиенты, которые пропускают завтрак, часто переедают позже. Начало дня с питательного завтрака подавляет голод, уменьшая вероятность перекусывать менее здоровыми продуктами позже", - объяснила Раус.

Преимущества завтрака

Добавление здорового завтрака в утренний распорядок дня имеет множество преимуществ. Это не только помогает начать день с питательных веществ, но и может снизить развитие диабета, гипертонии, ожирения, сердечных заболеваний, инсульта и тому подобное.

"На завтрак часто употребляют фрукты, которые являются хорошим источником витаминов, минералов, фитохимических веществ и клетчатки. Цельнозерновой тост или крупа содержат витамины группы B, которые могут помочь снизить уровень гомоцистеина и риск сердечных заболеваний. Известно, что овсяные хлопья также снижают уровень холестерина в сыворотке крови", - отметила Эндрюс.

Также для дополнительного снижения уровня холестерина Раус советует употреблять утром больше растительной пищи. Фрукты, овощи, орехи, семена и цельнозерновые продукты содержат такие питательные вещества, как растворимые волокна, ненасыщенные жиры и растительные белки, которые особенно полезны при повышенном уровне холестерина.

"В то же время следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара, таких как пончики, выпечка и тому подобное. Хотя не ясно, действительно ли сахар в них повышает уровень холестерина, они часто содержат насыщенные жиры, которые повышают уровень холестерина", - добавили в Eating Well.

