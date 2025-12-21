По словам эксперта, дрон находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего был обнаружен и обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

В субботу, 20 декабря, в сети распространился видеоролик, в котором над столицей пролетел дрон с российским флагом. Украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что дрон был запущен агентурой противника с целью снять видео и распространить его в информационном поле России.

Об этом он отметил в Telegram. По словам эксперта, дрон находился в воздухе 4 минуты 50 секунд, после чего был обнаружен и обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Общая дальность полета составила менее километра.

"Небо Киева (и не только) закрыто многими техническими системами различных служб, но физику не обманешь и такие провокации могут повторяться на какие-то короткие промежутки времени полета. Фактически врагу и нужны эти минуты для сюжетов ИПСО. Я не могу много рассказывать, но не сомневайтесь, люди, которые это сделали, не останутся без ответственности", - подчеркнул "Флеш".

Дроны в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала декабря украинским войскам ежедневно поставляют почти 950 дронов-перехватчиков, которые предназначены для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed.

Стоит отметить, что дроны-перехватчики - это FPV-беспилотники, которые предназначены для уничтожения воздушных средств поражения противника. Чаще всего такие дроны летают с помощью четырех моторных пропеллеров, но в отличие от обычных квадрокоптеров, они часто имеют форму пули или ракеты.

