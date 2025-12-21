Лондон может лидировать в области безопасных и надежных альтернатив свинцово-кислотным и литиевым батареям.

В Уэльсе произошел прорыв в области производства батарей. Здесь создали первый продукт полностью из британских и европейских материалов.

Издание Ess news пишет, что исследовательская группа из компании Batri и Университета Суонси создала новую цилиндрическую натрий-ионную батарею с использованием материалов, произведенных в Великобритании, которая, как полагают, является первой в своем роде.

Натрий-ионная батарея формата 18650 сочетает в себе химические составы, разработанные британской компанией Batri, занимающейся хранением энергии, и Университетом Суонси, в том числе композитный углерод, полученный из угля Уэльса.

В Batri заявили, что демонстрационная батарея знаменует начало более широкой программы разработки, и в настоящее время компания уже производит больше батарей, наращивая производство материалов и собственные мощности по сборке батарей в Уэльсе. При этом Batri сотрудничает с AceOn Group для интеграции британских натрий-ионных батарей в сменные аккумуляторные батареи и индивидуальные энергетические системы.

"Прорыв Batri в производстве элементов 18650 в Великобритании, подкрепленный мировым уровнем материаловедения в Суонси, показывает, что Великобритания может лидировать в области безопасных и надежных альтернатив свинцово-кислотным и литиевым батареям начального уровня", - отметил генеральный директор AceOn Group Марк Томпсон.

Ранее УНИАн писал, что в Германии создали безлитиевый аккумулятор нового поколения, работающий быстрее других.

