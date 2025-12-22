Когда наступает праздничный период, здоровье отходит на второй план.

В период праздников люди отдают предпочтение приготовлению еды, покупке подарков, проведению времени с семьей и друзьями. В таких условиях здоровье откладывается на второй план. А между тем, как отметил доктор медицинских наук, кардиолог Дэвид Сабгир, и в это время не стоит о нем забывать. Об этом пишет EatingWell.

"Праздники - это время радости, но они также могут создавать дополнительную нагрузку на наше сердце", - рассказал он и добавил, что согласно медицинскому исследованию, которое вышло на страницах сайта Национальной медицинской библиотеки США, существует даже специальный термин - "синдром праздничного сердца".

Что такое синдром праздничного сердца

По словам Сабгира, синдром праздничного сердца - это состояние, которое свидетельствует о патологических проблемах с сердцем, вызванных необычными, иногда нездоровыми действиями, к которым мы прибегаем в праздничный сезон.

"Синдром праздничного сердца - это термин, который врачи используют для обозначения нарушений сердечного ритма, таких как фибрилляция предсердий, часто появляющаяся после периодов сильного употребления алкоголя, что часто наблюдается в выходные или праздники. Даже люди, которые редко употребляют алкоголь, могут страдать, если они злоупотребляют алкоголем", - пояснил он.

К распространенным симптомам синдрома праздничного сердца относятся сердцебиение, дискомфорт в груди и одышка. В статье говорится, что эти признаки могут возникать из-за сочетания употребления большого количества алкоголя, употребления пищи с низкой питательностью и малоподвижных привычек, когда погода становится холоднее.

"Сердце - это мышца, и употребление алкоголя может повлиять на его работу. Другие причины этого синдрома включают электролитный дисбаланс из-за обезвоживания - алкоголь является мочегонным средством, то есть он заставляет вас чаще ходить в туалет, и во время этого теряются электролиты; переедание, особенно соленой или с высоким содержанием натрия пищи, которая может создавать нагрузку на сердце и повышать кровяное давление; стресс, который часто сопровождает праздничные гуляния", - говорит кардиолог.

Как предотвратить синдром праздничного сердца

"Хорошая новость заключается в том, что есть простые шаги, которые мы можем сделать, чтобы защитить наше сердце во время праздничного сезона и после него. Важным является умеренность в употреблении алкоголя, и это действительно главное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить это. Другое, что вы можете сделать, чтобы уменьшить риск, - это поддерживать водный баланс и получать достаточный отдых", - говорит Сабгир.

Когда вы не находитесь на праздничной вечеринке, важно следить, чтобы в ваши блюда входили питательные ингредиенты.

"Выбор продуктов, полезных для сердца, может помочь вам уменьшить количество натрия, который вы потребляете. Например, все свежие фрукты и овощи - авокадо, груши, цитрусовые - полезны для сердца, поскольку имеют низкое содержание натрия и содержат клетчатку и другие полезные питательные вещества, которые поддерживают здоровое кровяное давление. Мой совет - включать свежий фрукт или овощ в каждый прием пищи даже во время праздников", - подчеркнул врач.

Он также рекомендует заменить некоторые алкогольные напитки на безалкогольные коктейли.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть для здоровья сердца, в частности для снижения уровня холестерина. По словам экспертов, в этом случае помогут листовая зелень, овощи, ягоды, яблоки, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи.

