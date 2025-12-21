Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал текущий период самым опасным со времен Второй мировой войны.

Сейчас мы претерпеваем самое опасное время с момента окончания Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И сейчас, по его словам, союзники пытаются добиться того, чтобы после мирного соглашения Украина никогда больше не подверглась нападению со стороны России.

"Путин должен понять, что новая атака станет для него фатальной. Для этого есть три уровня", - отметил он в интервью Bild.

Первый уровень – это Вооруженные силы Украины. Они, по его словам, должны быть в отличной форме. Конечно, сейчас они совершают невозможное, но они должны быть способны защитить страну и после войны или в период длительного перемирия.

Видео дня

Второй уровень – это "Коалиция желающих", возглавляемая Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Эта коалиция предоставит все необходимое в дополнение к ВСУ, чтобы гарантировать, что Путин не осмелится снова напасть.

И третий уровень – это США. Сейчас союзники и Украина работают над тем, чтобы соединить эти три элемента – украинскую армию, "Коалицию желающих" и вклад США – так, чтобы Путин четко понял, что он больше никогда не сможет тронуть Украину.

Одна из важных деталей – отправка европейских миротворцев в Украину после перемирия, если Путин решит снова напасть. "Я могу сказать: некоторые европейские страны подали сигнал, что – если это будет востребовано – они готовы участвовать и живой силой (войсками). В данный момент идет работа над концепцией этой "Коалиции желающих": как будет выглядеть размещение? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и так далее? Все эти элементы сейчас прорабатываются", - подчеркнул он.

Другие новости о потенциальном мирном соглашении

Ранее УНИАН сообщал, что Украина открыла "новый фронт" ради мирного соглашения. За последние несколько недель Украина четыре раза использовала беспилотники для ударов по нефтяным танкерам из "теневого флота" России.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина не сможет финансировать собственную армию после окончания войны. "Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров", - заявил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: