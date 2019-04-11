Уик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с «сюрпризом» и Альпы со всех сторон

Традиционно с конца апреля и до сентября мы начинаем активнее путешествовать, ведь дополнительные выходные, теплая погода и долгий световой день идеально способствуют поиску приключений. Кто-то отправляется в короткие поездки выходного дня, кто-то планирует длительный отдых на берегу моря, а кто-то организовывает целый тур по Европе, останавливаясь в каждом из городков на пару дней.

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Безусловно, многие самостоятельные туристы заранее готовятся информационно к поездке, чтобы сделать свой пусть даже кратковременный отдых максимально насыщенным и увлекательным. Мы постараемся немного упростить вам задачу.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, чем можно заняться на уик-энд в венгерском Будапеште, литовском Вильнюсе, словацкой Братиславе, немецком Нюрнберге и польском Гданьске. Теперь мы собрали большой гид по богемному австрийскому Зальцбургу – городу роскошных барочных дворцов и соборов, живописных горных пейзажей и с насыщенной культурной жизнью.

Многие туристы воспринимают Зальцбург, в первую очередь, как роскошный горнолыжный курорт, доступный далеко не каждому. И правда, отдохнуть в горах здесь действительно удовольствие не из дешевых. Однако если выбрать Зальцбург как место для тура выходного дня с ночевкой в городе, сосредоточившись на прогулках и экскурсиях, все выглядит вполне доступно. Разумеется, это будет все дороже, чем те же Польша или Чехия, но и не баснословные суммы. Тем более, что Зальцбург действительно того стоит.

Как добраться в Зальцбург

На этот раз мы немного отойдем от традиции и расскажем о городе, куда из Украины не летают лоукостеры. Да чего уж там, туда в принципе не так много авиарейсов выполняется – в основном, внутренние австрийские, из Германии и Нидерландов. Все же Зальцбург – город сравнительно небольшой, всего 150 тысяч человек.

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Долететь из Киева туда можно только с пересадками – лучше всего через Стамбул, Вену или Франкфурт. При грамотном подходе и готовности провести в городе пересадки необходимое количество времени, можно уложиться в 3-4 тысячи гривен за билет в один конец. Зато в качестве бонуса вы сможете провести пару дополнительных дней в месте пересадки.

Аэропорт Зальцбурга находится от города всего в 5 километрах, и добраться до местного железнодорожного вокзала, находящегося недалеко от центра города, можно всего за 25 минут на троллейбусе №2.

Если же у вас нет времени и желания задерживаться в месте пересадки, и вы хотите сразу попасть в Зальцбург, но при этом не разориться, советуем вам выбрать комбинированный вариант. Долететь лоукостером из Украины в ту же Вену или пограничные с Австрией немецкие города, например, Мюнхен или Мемминген, а оттуда поехать на поезде или автобусе. О том, как удобно путешествовать по Австрии на поезде, мы писали в нашем большом материале.

Например, рейсы Wizz Air из Киева в Вену выполняются ежедневно, а цены на билеты по этому направлению, если бронировать заранее, стартуют от 900 гривень, и это без учета скидки по Wizz Discount Club. В полете вы проведете два часа, и с учетом часовой разницы во времени, в случае утреннего вылета будете в Вене уже к 11:15. Добавим 45 минут на прохождение таможенных процедур и уже к 12 мы будем готовы отправиться в Зальцбург. К счастью, выехать на поезде можно прямо от аэропорта. Расстояние от Вены до Зальцбурга составляет около 300 км, а потому через 3 часа на прямом скоростном поезде Railjet или WESTbahn мы уже будем на железнодорожном вокзале Зальцбурга. Поезда различной категории здесь отправляются чуть ли не каждые 15-30 минут. Билеты лучше купить заранее и с запасом по времени, на случай задержки рейса или заминки в аэропорту. Так, примерно за месяц-два до поездки самые дешевые билеты на поезда в 12:30 или 13:00 от аэропорта Вены стоят по 19 евро, а вот за неделю-две до поездки билеты будут уже по 35-60 евро.

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Если лететь через немецкий Мюнхен, находящийся всего в 130 км от Зальцбурга, расстояние на поезде вы преодолеете меньше, чем за два часа, но билеты будут дороже – по 33-41 евро при покупке заранее. И в данном случае еще нужно будет добраться от аэропорта Мюнхена до жд-вокзала. Потому вариант с поездом будет не таким выгодным. Зато можно выгодно добраться из Мюнхена в Зальцбург автобусом FlixBus, который за день выполняет несколько рейсов, с интервалом в 2-3 часа. В дороге автобус проводит 2-2,5 часа, а стоят билеты по 8-10 евро. Долететь из Киева до Мюнхена дешевле всего на самолетах МАУ – утренним рейсом в 9:45 с прибытием в 11:25 по местному времени. Билеты эконом-класса при покупке заранее стоят около 2 тысяч гривень.

Еще один вариант – ехать через немецкий Мемминген, находящийся от Зальцбурга примерно на том же расстоянии, что и Вена. Лучше всего здесь ехать автобусом FlixBus – за день по данному маршруту проходит пять рейсов, все с пересадкой в Мюнхене – от 45 минут до 3 часов. Билеты в диапазоне 20-22 евро. До Меммингена из Киева можно долететь тем же Wizz Air. В неделю по этому направлению летает пять рейсов, однако самым удобным является рейс четверга, который в расписании на лето 2019 вылетает в 7:00 и прилетает в 08:35. Стоят такие билеты около 2-3 тысяч гривень в один конец.

Кстати, Зальцбурга находится всего в 70 км от чуть ли не самого популярного места в Австрии – городка Халльштатта. А потому можно запросто за одну поездку «убить двух зайцев». Всю необходимую информацию о том, как попасть самостоятельно в Халльштатт, читайте в нашем большом материале.

Городской транспорт в Зальцбурге

Как мы уже писали, Зальцбург город сравнительно небольшой, однако в масштабах Австрии он четвертый по величине после Вены, Граца и Линца. Потому передвигаться по городу здесь вполне можно без использования общественного транспорта. Так, железнодорожный вокзал Зальцбурга находится менее, чем в 2 километрах от Старого города, где расположены основные достопримечательности. А найти доступное жилье в этой округе вполне реально.

Что примечательно, хотя Зальцбург и небольшой, в городе часто бывают большие пробки. И это еще один аргумент, чтобы больше передвигаться пешком – иной раз можно быстрее пройти, чем проехать по пробкам. И увидите больше всего интересного, и ходить полезнее.

Однако, если все же надумаете пользоваться общественным транспортом, вот что нужно знать. В Зальцбурге пассажирские перевозки обеспечивают автобусы и троллейбусы (O-Bus), всего около 25 маршрутов. Городской транспорт в Зальцбурге ходит с 5:00 до 23:30. Есть несколько ночных автобусов, которые ходят только по выходным дням и праздникам. Кроме того, в Зальцбурге действуют четыре линии электричек S-Bahn - S1, S2, S3 и S11 с интервалом в 30 минут, а также одна линия поезда Salzburger Lokalbahn с интервалом в 15 минут.

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На первый взгляд, в Зальцбурге довольно запутанная схема билетов, но, если разобраться, все не так страшно. Выгоднее покупать билеты заранее пачками по 5 штук, так называемые 5er-Block. Стоит такой набор по состоянию на весну 2019 года 9,50 евро, т.е. один билет обходится в 1,90 евро. Покупают их в специальных автоматах, табачных киосках или онлайн. В таком случае билеты нужно компостировать сразу при посадке. Если же покупать билет на одну поездку у водителя – придется заплатить 2,70 евро. Такие билеты не предусматривают возможность пересадки на другой транспорт.

Если планируете ехать куда-то с пересадкой, лучше взять часовой билет за 2 евро – в автомате, киоске или онлайн. Также в городе есть 24-часовые билеты – за 4 евро при покупке заранее и 6 евро, если покупать у водителя, и недельные проездные – за 16,40 евро.

Стоит учесть, что эти тарифы действуют для центральной зоны Зальцбурга, которой, как правило, вполне хватает туристам. Однако если вам все же придется ее покинуть (районы Anif-Grödig, Bergheim, Elixhausen, Elsbethen, Freilassing, Fürstenbrunn, Guggenthal, Hallwang, Siezenheim, Wals), придется доплатить еще 1,4 евро. Всю подробную информацию о городском транспорте Зальцбурга можно узнать по ссылке.

К слову, туристам в Зальцбурге очень может пригодиться Salzburg Card, которая позволит вам пользоваться всем городским транспортом, посещать городские достопримечательности и получать скидки. Такая карточка на 24 часа стоит 26 евро, на 48 часов – 34 евро, на 72 часа – 39 евро. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

К слову, ранее мы делились своим опытом, как действуют в Европе карточки туриста, на примере Берлина.

Валюта и язык в Австрии

В Австрии официальной валютой является евро, а потому проблем с ее покупкой перед поездкой у вас точно не будет – в Украине это можно сделать на каждом углу. Если же планируете пользоваться карточками, то нужно понимать пару моментов.

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Во-первых, в Австрии, как и в Германии, далеко не все банковские терминалы принимают наши карточки с pay-pass. Особенно это касается старых терминалов, коих куда больше как раз в небольших хостелах и ресторанчиках. Терминал не воспринимает такую карточку и просто пишет, что вы ввели неправильный пин-код. Во-вторых, при снятии денег в австрийских банкоматах нужно будет уплатить комиссию, чаще всего 2 евро со 100 евро, плюс внутреннюю комиссия по карте, предусмотренную вашим банком. В-третьих, иногда в Австрии попадается минимальная сумма, начиная от которой можно рассчитываться карточкой.

В австрийском законодательстве нет фиксированной суммы, сколько денег нужно иметь при себе для въезда в страну, однако в среднем по Европе следует исходить из расчета 50 евро в сутки. При этом отсутствие денежных средств и подтвержденного места ночевки может послужить причиной отказа во въезде в Австрию. Спрашивают об этом на границе далеко не всегда, особенно если въезжаете в Австрию из другой страны ЕС, однако лучше не рисковать и иметь все документы в порядке.

Государственный язык в Австрии немецкий. В целом по стране произношение от Hochdeutsch, т.е. литературного немецкого, который учат в школах или на курсах, отличается не особо. Однако поближе к Италии может звучать немного непривычно, будто итальянцы говорят на немецком с характерным акцентом.

Если не знаете немецкого, в Австрии вполне можно будет выжить со знанием английского – его там хорошо понимают. А вот надеяться, что вам там часто будут попадаться русскоговорящие, лучше не стоит.

Где дешево остановиться в Зальцбурге

Зальцбург – город не самый дешевый и одновременно очень популярный. А потому о бронировании отелей важно позаботиться заранее, особенно, если хотите сэкономить.

Так, на начало мая на популярных сайтах по бронированию жилья в Зальцбурге доступны чуть больше 100 предложений по цене от 28 евро за ночь, если останавливаться в общем номере хостела. Цены на одноместные номера стартуют от 45 евро за ночь, двухместные номера эконом-класса – от 70 евро. Хорошие двухместные номера категории три звезды стоят от 90 евро, однако самые выгодные предложения разлетаются очень быстро.

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На начало августа 2019 года в Зальцбурге доступны около 125 предложений размещения, по цене от 23 евро за ночь в общих номерах хостелов. При этом нужно внимательно проверять, в каком именно общем номере эти места, ведь, как правило, в европейских молодежных хостелах бывают женские, мужские и смешанные номера.

Не будем забывать, что среди прочего Зальцбург – популярный и дорогостоящий горнолыжный курорт. Однако такой отдых точно нельзя назвать бюджетным, ведь одна ночь в «горном» отеле Зальцбурга обойдется в среднем от 200 евро в одноместном или двухместном номере, разница в цене между ними не особо большая – одному на таких курортах отдыхать совсем не выгодно.

Где и что поесть в Зальцбурге

Как мы уже поняли, Австрия страна дорогая, особенно когда речь идет о туристических городах. Потому если вы не хотите разориться, вариант с трехдневным питанием в кафе-ресторанах лучше сразу исключить.

Потому при поиске жилья советуем обращать внимание, включен ли в стоимость завтрак. К счастью, здесь такое нередко бывает даже в хостелах. В таком случае номер может стоить на несколько евро дороже, чем в хостеле без завтрака, однако вы вряд ли нормально поедите где-то вне отеля дешевле этой разницы.

Например, я останавливалась в хостеле Haunspergstraße всего в 1,4 км от центра, где вполне лояльные цены, а завтрак включен в стоимость. Как правило, это типичный континентальный завтрак «шведский стол», где гостям предлагаются напитки, йогурты, мюсли, овощи, фрукты, сырные/колбасные нарезки, иногда даже какие-то горячие блюда. В общем, вполне достаточно, чтоб до обеда утолить голод.

Самый дешевый способ питаться в Австрии – супермаркеты, потому если вы останавливаетесь в хостеле или апартаментах, где есть холодильник и место для приготовления еды, ваш бюджет будет спасен. В Зальцбурге много магазинов крупных сетей SPAR и BILLA, так что один из них вы наверняка найдете недалеко от своего отеля. Еще один вариант – супермаркеты сетей Lidl или Hofer, где особенно много готовой продукции.

Цены на продукты в австрийских супермаркетах не сказать, что так уж сильно дороже киевских. Например, самые простые булочки здесь стоят от 0,5 евро, готовятся они прямо в супермаркете. Колбасная нарезка в вакуумной упаковке около 200 грамм обойдется в сумму примерно 1,5-2 евро, то же самое касается сыров. 300-граммовая упаковка сосисок будет стоить около 2-4 евро, в зависимости от того, птица это или свинина-говядина. Йогурты в стаканчиках продаются по цене от 0,6 евро, питьевые баночки 250-300 мл - примерно по 2 евро. Фрукты-овощи в среднем от 1 до 3 евро за килограмм. Печенье-шоколад-вафли-орешки - от 1 евро за небольшую упаковку. Литр сока – от 1,5 евро, минеральная вода 0,5 л – от 0,5 евро, пиво - от 1 евро за банку, вино от 2,5 евро за бутылку.

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К слову, в тех же SPAR можно купить как уже готовые сэндвичи, так и собрать свой в специальном отделе. Обойдется такой бутерброд примерно в 1,5-2 евро, что дешевле, чем в сетевых фастфудах. Особенно это удобно в дорогу, тем более, что часто такие супермаркеты есть на вокзале.

Стоит учесть, что в Австрии, как и много где в Европе, магазины закрываются рано. Например, BILLA открывается около 7:30 и закрываются к 19:30 по будним, по субботам - закрывается в 18:00, а по воскресеньям либо работает с 9:00 до 13:00, либо вообще закрыта.

Еще один вариант бюджетного перекуса в Австрии – сетевые фастфуды, которые довольно часто можно встретить на вокзалах или популярных туристических площадях. Что хорошо в Европе, питаясь в таких точках, можно не волноваться за свою жизнь и здоровье. Как правило, бутерброды, сэндвичи, круассаны, пиццы и прочий быстрый перекус в таких точках стоят от 2 евро, чай-кофе от 1 евро, латте-капучино – от 2 евро. Так что за 5 евро можно вполне даже плотно перекусить.

Как и полагается в любом популярном туристическом городе, основные заведения питания расположены в Зальцбурге в центре города, начиная от променада вдоль реки Зальцах и до Зальцбургского собора. Именно вдоль хаотичных улочек на этом участке собрано все, что нужно туристам – рестораны, кафе, магазинчики, сувенирные лавки и прочее.

На этом же участке находится площадь Ferdinand-Hanusch-Platz, где до позднего вечера продается еда на вынос из вагончиков. Например, мне посчастливилось приобрести в точке Salzburger Würstelkönigin вкуснейшую белую сосиску в булочке Weißwurst im Brötchen в ливень в 10 вечера! А это для немецкоязычных стран редкость. Также в подобных ларьках продается еще одно популярное в Зальцбурге блюдо для быстрого перекуса– Leberkäsesemmel. Это что-то похожее на запеченную ветчину из свинины/говядины с добавлением ливера. Режется толстыми ломтиками и подается в белой булке с добавлением соуса/горчицы. Стоят такие перекусы по 4-6 евро, но этого вполне хватает, чтобы хорошо перекусить, если вы не настроены заходить в кафе или ресторан, а хочется горяченького.

Если все же надумаете поесть в Зальцбурге в кафе или ресторанах, стоит рассчитывать, что чек на человека обойдется в сумму примерно от 15-20 евро, это если по скромному и много не пить. Больше всего заведений австрийской кухни расположены именно в исторической части города – если уж настроены потратиться на еду в ресторане, то уже лучше попробовать что-то местное. Например, по улице Kaigasse 3 есть ресторан с пивоварней Gasthaus Zwettler's. Сам дом был построен аж в начале 16 века, однако нынешний ресторан здесь открыли лишь в 2011 году. В меню около 5-7 сортов местного пива по цене в среднем 3,5 евро за 0,3 л и 4,5 евро за 0,5 л, есть и литровые предложения. Еды здесь довольно широкий выбор – супы в среднем по 4,5 евро, все возможные колбаски по 5-7 евро, салаты от 11 евро, мясные блюда с гарниром в среднем по 15 евро, вегетарианские предложения в среднем по 12 евро и еще много чего другого. Место довольно популярное, потому на вечер и в топ-сезон лучше бронировать заранее. Подробнее можно узнать по ссылке.

Чем заняться в Зальцбурге

Главное, что нужно знать перед поездкой в Зальцбург – в этом городе вы точно не будете скучать. В первой половине дня здесь всегда можно отправиться на экскурсию по историческому центру города. Если пойти чуть дальше по этой же стороне – вас ждет удивительной красоты природа для неспешных прогулок. Вечером в городе всегда можно найти, чем заняться – будь то классический музыкальный концерт, театр на большом экране или городской праздник в парке.

Зальцбург делится на две части городской рекой Зальцах. На правом берегу расположен железнодорожный вокзал, ряд интересных достопримечательностей и именно здесь можно найти бюджетные варианты размещения. На левом берегу – Старый город с основными достопримечательностями и заведениями питания.

Новый город, как еще называют правый берег Зальцбурга, относительно молодая часть города, которую начали активно отстраивать на рубеже 17-18 веков, когда город перестал «умещаться» на левом берегу.

Здесь особое внимание стоит уделить парку Мирабельгартен (Mirabellgarten). Этот невероятной красоты пример европейского садово-паркового искусства появился здесь как раз в 17 веке и идеально подходит для прогулок в любое время дня среди роскошной архитектуры, скульптурных композиций и всегда ухоженных клумб. В Дворце Мирабель нынче расположена резиденция бургомистра Зальцбурга, также на территории парка находится Музей барокко в здании содовой оранжереи, Дворец бракосочетаний и так называемый Сад карликов, где можно встретить более 20 забавных фигурок карликов, которых то убирали, то возвращали разные правители.

На этом же берегу можно увидеть сразу несколько зданий, связанных с одним из самых известных в мире классических композиторов – Вольфгангом Амадеем Моцартом, ведь Зальцбург его родной город. Центральное место здесь занимает Моцартериум (Mozarteum) – большое здание в стиле модерн начала 20 века с более современной пристройкой, где нынче размещается консерватория, театрально-концертный зал, библиотека и международный культурный фонд. Недалеко отсюда также находится Дом-музей Моцарта, где прошло детство будущего композитора.

Среди других интересных мест правого берега Зальцбурга стоит выделить главную пешеходную улицу этой части города Линцергассе с всевозможными магазинчиками и кафешками. На ней же расположена Церковь Святого Себастьяна начала 16 века, где похоронены немало знаковых для города личностей, в том числе отец Моцарта.

Также в этой части города находится необычная, как для Зальцбурга, церковь Christuskirche, известная в первую очередь как место крещения еще одного знаменитого выходца из Зальцбурга – поэта-экспрессиониста Георга Тракля. К слову, на фасаде церкви можно прочитать его стихотворение Ein Winterabend.

Если же хотите увидеть весь Старый город Зальцбурга, стоит подняться на гору Капуцинов (Kapuzinerberg), покрытую густым лесом. Именно здесь находится смотровая площадка, аббатство капуцинов и бывшая вилла австрийского писателя Стефана Цвейга, который долгое время жил в Зальцбурге. Сразу предупрежу, дорога будет нелегкой, однако виды с горы того стоят.

Для того, чтобы обойти Старый город Зальцбурга на левом берегу, вряд ли хватит одного дня. Только по «низинной части» города можно гулять целый день, то и дело заходя в роскошные соборы и церкви.

Стоит отметить, что в Зальцбурге очень много соборов и все они отличаются особой пышностью, со всей этой позолотой, лепниной и росписью. Все-таки в Австрии очень любят барокко, и это заметно во всей архитектуре.

Безусловно, главным в городе является Кафедральный собор (Salzburger Dom). Первая базилика на этом месте появилась еще в 8 веке, тогда как нынешнее барочное здание – в первой половине 17 века.

Около дверей собора установлены статуи покровителей города - Святых Руперта и Виргилия, держащих в руках копию собора и бочку с солью, ведь именно соляной промысел издавна играл важную роль в жизни региона.

Недалеко отсюда у подножия горы Менхсберг находится действующее Бенедиктинское аббатство Святого Петра (Stift Sankt Peter), возникшее в конце 7 века и положившее начало истории города. До сих пор здесь расположен мужской монастырь, а туристов пускают лишь в отдельные помещения.

В частности, это Собор Святого Петра (Stiftskirche Sankt Peter), соединяющий в себе барочный и романский стили, и прилегающие к нему катакомбы, вырубленные прямо в скале. Еще до основания аббатства в этих пещерах жили отшельники, а сейчас туда можно спуститься туристам. Здесь же находится древнее кладбище, где хоронили монахов.

Кстати, еще у аббатства есть собственная пекарня, куда выстраиваются целые очереди туристов, чтобы купить хлеб у монахов.

Совсем рядом находится третья по значимости церковь города – Францисканская церковь (Franziskanerkirche), смесь романского стиля и готики, выглядит довольно необычно.

К слову, вопреки всей своей пафосности, австрийские церкви довольно демократичны. Так, в одной из них даже проходила выставка фоторабот мусульманской художницы-феминистки. Выглядит довольно непривычно – зарисовки из жизни мусульманских женщин в христианском храме.

Чуть выше отсюда на вершине горы Фестунгсберг стоит одна из главных достопримечательностей города – крепость Хохензальцбург (Hohensalzburg), которая считается чуть ли не крупнейшей сохранившейся крепостью Европы.

Мне посчастливилось побывать там после 8 вечера, когда уже было мало народу. Надо сказать, довольно необычно гулять по крепости, когда там темнеет и почти никого нет, сразу проникаешься какой-то особой магической атмосферой.

Ну а с разных точек крепости открываются невероятной красоты виды на весь Зальцбург и Альпы, окружающие город со всех сторон.

Здесь же есть музей, который, правда, к вечеру уже был закрыт. Но зато здесь часто проводятся вечерние классические концерты и творческие мастерские для молодежи, отголоски которых можно услышать, проходя под стенами крепости. Подробнее о часах работы и ценах на билеты можно узнать по ссылке.

Подниматься на гору лучше на фуникулере (Festungsbahn Salzburg). Он настолько быстрый, что ты поднимаешься на гору меньше, чем за минуту. И даже не пытайтесь фотографировать виды из кабинки – все равно будет размазано. Можно купить билет только на подъем за 6,9 евро или сразу на подъем-спуск за 8,6 евро. Если подниматься за час до закрытия фуникулера – билеты обойдутся в 3 евро и 4,6 евро соответственно. Подробнее о фуникулере можно узнать по ссылке.

Также есть обходной путь пешком 700 м, именно по нему лучше возвращаться из крепости – и пройтись полезно, и много интересного по пути увидите.

Кроме того, на левом берегу Зальцбурга, примерно в километре от соборной части города, есть необычная улочка Gstättengasse, где все дома будто встроены в скалу.

В итоге скалы торчат только фасады, а «внутренности» домой находятся в скале. Построены они были в начале 15 века, а реконструированы в течение последних двух-трех десятков лет.

Чуть дальше по этой улице можно пройти через старинные ворота Старого города Гштетентор (Gstättentor), а еще ближе к историческому городу заглянуть в интересную церковь St. Blasius Church.

Еще одно интересное место в Зальцбурге – летняя резиденция архиепископа Зальцбургского в 6 км от центра города – Хелльбрунн (Schloss Hellbrunn). В начале 17 века новый архиепископ Зальцбурга, большой фанат итальянского барокко, решил построить себе летний дворец с яркими росписями, диковинными фигурками и прочими барочными фишками.

Ради этого он даже позвал из Италии архитектора. Позже праздный епископ, который очень любил принимать гостей, решил, что будет скучно просто сидеть и пить вино летними днями на пролет. А потому задумался над тем, что нужно развлечь гостей.

Для этого он подключил все последние технические новинки того времени - оборудовал личный оперный зал, механический театр и шутливые фонтаны с гротами (Wasserspiele).

Последние, надо сказать, оказались довольно жестоким развлечение, ибо холодный душ мог настигнуть ничего не подозревающих гостей в любой момент где угодно. Сейчас все это демонстрируют в действии гостям в составе экскурсионных групп, и лучше перед экскурсией запастись зонтиком или дождевиком.

Гулять по дворцовому парку можно бесплатно, а вот пройтись по самому дворцу, зайти на экскурсию по фонтанам и в музей народного костюма можно по общему билету за 12,5 евро.

Да, сумма не малая, но все же зайти в павильон с фонтанами того стоит, раз уже добрались до Хелльбрунна. Помимо интересной экскурсии, посмотреть на это чудо архитектуры и инженерной мысли того стоит.

Всю подробную информацию о замке Хелльбрунн можно узнать по ссылке.

Добраться из центра до дворца можно на автобусе номер 25, который ходит каждые 15-20 минут. Однако туда я рискнула пойти пешком. Путь оказался интересный, но изнурительный, а по пути я успела забрести на очень красивое местное кладбище (европейцы умели хоронить со вкусом) и поле с подсолнухами на окраине. Впрочем, я об этом ничуть не пожалела.

И еще немного о местной культурно-развлекательно программе. Связь с Моцартом сделала Зальцбург одной из мировых музыкальных столиц. Вот уже почти сто лет ежегодно летом здесь проводится Зальцбургский фестиваль (Salzburger Festspiele), ориентированный на ценителей классической музыки, оперы и музыкально-театральных постановок. Однако им одним город не ограничивается – на Пасху и Троицу здесь проходят музыкальные фестивали поскромнее, а на небольшие концерты уличной музыки в городе можно попасть регулярно.

Немало интересных событий проводятся в Зальцбурге под открытым небом на Капительплац (Kapitelplatz) сразу за Зальцбургским собором. Если вы окажетесь в городе и не знаете, чем заняться – попробуйте заглянуть сюда. Днем здесь обычно бывает ярмарка, где продают всевозможные сувенирчики, свежую выпечку и другую еду для перекуса, а под вечер нередко устраивают различные фестивали.

Например, мне посчастливилось попасть здесь на фестиваль по типу «Театр на большом экране под открытым небом». Совершенно бесплатно в течение целого месяца можно было прийти на площадь и посмотреть известные театральные постановки в записи. Примечательно, что в тот вечер на Зальцбург налетел жуткий ливень, однако это ничуть не отбило желание у публики продолжить смотреть представление. Кстати, организаторы бесплатно раздавали дождевики всем желающим, у них же можно было взять программку фестиваля. Те, кто хотел совместить «хлеб и зрелище», могли разместиться в ресторанчике на площади.

Еще австрийцы любят отдыхать в городских парках. Они устраивают там пикники просто на полянах или городские праздники з напитками, сосисками и продажей хендмейда, мирно собирая людей всех возрастов и субкультур на одном участке. Одной из таких точек является городской парк за Дворцом Мирабель.

***

И напоследок – важная деталь о погоде в Зальцбурге. Как и во многих горных городах, погода здесь очень переменчивая, а потому готовым нужно быть ко всему. Можно выйти утром в жаркий солнечный день на прогулку, а через час на город налетит ураган, ливень и резко похолодает. И точно также, дождливое туманное утро может превратиться в настоящий солнцепек. Так что оправляясь на прогулку, лучше одеваться так, чтоб всегда можно было снять с себя лишнее, а при себе иметь теплую кофту, дождевик или зонтик.

Удачных вам приключений. И пусть закрепившаяся за некоторыми городами слава «дорогого отдыха» не отпугивает вас. Умелый турист всегда найдет, как сэкономить!

Марина Григоренко