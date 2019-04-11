Зальцбург - это не только дорогой горнолыжный курорт, но и роскошная архитектура / Фото Марина Григоренко

Уик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с «сюрпризом» и Альпы со всех сторон

Марина Григоренко
08:27, 11 апреля 2019
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Туризм

УНИАН продолжает знакомить своих читателей с европейскими городами, где можно провести два-три дня при минимальных затратах, получив максимум впечатлений. На этот раз отправляемся в богемный австрийский Зальцбург, в первую очередь известный как дорогой горнолыжный курорт, но на самом деле вполне доступный и интересный любому туристу выходного дня.

Зальцбург - это не только дорогой горнолыжный курорт, но и роскошная архитектура / Фото Марина Григоренко

Традиционно с конца апреля и до сентября мы начинаем активнее путешествовать, ведь дополнительные выходные, теплая погода и долгий световой день идеально способствуют поиску приключений. Кто-то отправляется в короткие поездки выходного дня, кто-то планирует длительный отдых на берегу моря, а кто-то организовывает целый тур по Европе, останавливаясь в каждом из городков на пару дней. 

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Безусловно, многие самостоятельные туристы заранее готовятся информационно к поездке, чтобы сделать свой пусть даже кратковременный отдых максимально насыщенным и увлекательным. Мы постараемся немного упростить вам задачу.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, чем можно заняться на уик-энд в венгерском Будапеште, литовском Вильнюсе, словацкой Братиславе, немецком Нюрнберге и польском Гданьске. Теперь мы собрали большой гид по богемному австрийскому Зальцбургу – городу роскошных барочных дворцов и соборов, живописных горных пейзажей и с насыщенной культурной жизнью.

Многие туристы воспринимают Зальцбург, в первую очередь, как роскошный горнолыжный курорт, доступный далеко не каждому. И правда, отдохнуть в горах здесь действительно удовольствие не из дешевых. Однако если выбрать Зальцбург как место для тура выходного дня с ночевкой в городе, сосредоточившись на прогулках и экскурсиях, все выглядит вполне доступно. Разумеется, это будет все дороже, чем те же Польша или Чехия, но и не баснословные суммы. Тем более, что Зальцбург действительно того стоит.

Как добраться в Зальцбург

На этот раз мы немного отойдем от традиции и расскажем о городе, куда из Украины не летают лоукостеры. Да чего уж там, туда в принципе не так много авиарейсов выполняется – в основном, внутренние австрийские, из Германии и Нидерландов. Все же Зальцбург – город сравнительно небольшой, всего 150 тысяч человек.

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Долететь из Киева туда можно только с пересадками – лучше всего через Стамбул, Вену или Франкфурт. При грамотном подходе и готовности провести в городе пересадки необходимое количество времени, можно уложиться в 3-4 тысячи гривен за билет в один конец. Зато в качестве бонуса вы сможете провести пару дополнительных дней в месте пересадки.

Аэропорт Зальцбурга находится от города всего в 5 километрах, и добраться до местного железнодорожного вокзала, находящегося недалеко от центра города, можно всего за 25 минут на троллейбусе №2.

Если же у вас нет времени и желания задерживаться в месте пересадки, и вы хотите сразу попасть в Зальцбург, но при этом не разориться, советуем вам выбрать комбинированный вариант. Долететь лоукостером из Украины в ту же Вену или пограничные с Австрией немецкие города, например, Мюнхен или Мемминген, а оттуда поехать на поезде или автобусе. О том, как удобно путешествовать по Австрии на поезде, мы писали в нашем большом материале.

Например, рейсы Wizz Air из Киева в Вену выполняются ежедневно, а цены на билеты по этому направлению, если бронировать заранее, стартуют от 900 гривень, и это без учета скидки по Wizz Discount Club. В полете вы проведете два часа, и с учетом часовой разницы во времени, в случае утреннего вылета будете в Вене уже к 11:15. Добавим 45 минут на прохождение таможенных процедур и уже к 12 мы будем готовы отправиться в Зальцбург. К счастью, выехать на поезде можно прямо от аэропорта. Расстояние от Вены до Зальцбурга составляет около 300 км, а потому через 3 часа на прямом скоростном поезде Railjet или WESTbahn мы уже будем на железнодорожном вокзале Зальцбурга. Поезда различной категории здесь отправляются чуть ли не каждые 15-30 минут. Билеты лучше купить заранее и с запасом по времени, на случай задержки рейса или заминки в аэропорту. Так, примерно за месяц-два до поездки самые дешевые билеты на поезда в 12:30 или 13:00 от аэропорта Вены стоят по 19 евро, а вот за неделю-две до поездки билеты будут уже по 35-60 евро.

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Если лететь через немецкий Мюнхен, находящийся всего в 130 км от Зальцбурга, расстояние на поезде вы преодолеете меньше, чем за два часа, но билеты будут дороже – по 33-41 евро при покупке заранее. И в данном случае еще нужно будет добраться от аэропорта Мюнхена до жд-вокзала. Потому вариант с поездом будет не таким выгодным. Зато можно выгодно добраться из Мюнхена в Зальцбург автобусом FlixBus, который за день выполняет несколько рейсов, с интервалом в 2-3 часа. В дороге автобус проводит 2-2,5 часа, а стоят билеты по 8-10 евро. Долететь из Киева до Мюнхена дешевле всего на самолетах МАУ – утренним рейсом в 9:45 с прибытием в 11:25 по местному времени. Билеты эконом-класса при покупке заранее стоят около 2 тысяч гривень.

Еще один вариант – ехать через немецкий Мемминген, находящийся от Зальцбурга примерно на том же расстоянии, что и Вена. Лучше всего здесь ехать автобусом FlixBus – за день по данному маршруту проходит пять рейсов, все с пересадкой в Мюнхене – от 45 минут до 3 часов. Билеты в диапазоне 20-22 евро. До Меммингена из Киева можно долететь тем же Wizz Air. В неделю по этому направлению летает пять рейсов, однако самым удобным является рейс четверга, который в расписании на лето 2019 вылетает в 7:00 и прилетает в 08:35. Стоят такие билеты около 2-3 тысяч гривень в один конец.

Вид на Старый город Зальцбурга
Вид на Старый город Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Город разделен на две части рекой Зальцах
Город разделен на две части рекой Зальцах /  © Фото Марина Григоренко
В Старом городе Зальцбурга больше всего туристических точек
В Старом городе Зальцбурга больше всего туристических точек /  © Фото Марина Григоренко
Такие сувениры в Зальцбурге продают даже летом
Такие сувениры в Зальцбурге продают даже летом /  © Фото Марина Григоренко
В Старом городе Зальцбурга всегда людно
В Старом городе Зальцбурга всегда людно  /  © Фото Марина Григоренко
Памятник Моцарту в Старом городе Зальцбурга
Памятник Моцарту в Старом городе Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
В этой части города расположены главные соборы Зальцбурга
В этой части города расположены главные соборы Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Кафедральный собор Зальцбурга - самый знаменитый в городе
Кафедральный собор Зальцбурга - самый знаменитый в городе /  © Фото Марина Григоренко
Купола Зальцбургского собора
Купола Зальцбургского собора /  © Фото Марина Григоренко
Около дверей собора установлены статуи покровителей города - Святых Руперта и Виргилия
Около дверей собора установлены статуи покровителей города - Святых Руперта и Виргилия /  © Фото Марина Григоренко
Внутри Кафедрального собора Зальцбурга
Внутри Кафедрального собора Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Статуя у входа на площадь Капительплац за Зальцбургским собором
Статуя у входа на площадь Капительплац за Зальцбургским собором /  © Фото Марина Григоренко
На Капительплац устраивают фестивали и ярмарки
На Капительплац устраивают фестивали и ярмарки /  © Фото Марина Григоренко
Выпечка на ярмарке на Капительплац
Выпечка на ярмарке на Капительплац /  © Фото Марина Григоренко
Бенедектинское аббатство Святого Петра в Зальцбурге
Бенедектинское аббатство Святого Петра в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Аббатство Святого Петра в Зальцбурге
Аббатство Святого Петра в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Кладбище на территории аббатства Святого Петра в Зальцбурге
Кладбище на территории аббатства Святого Петра в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Церковь Святого Петра в Зальцбурге
Церковь Святого Петра в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Вход в катакомбы на территории Аббатства Святого Петра в Зальцбурге
Вход в катакомбы на территории Аббатства Святого Петра в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Францисканская церковь в Зальцбурге
Францисканская церковь в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Внутри Францисканской церкови в Зальцбурге
Внутри Францисканской церкови в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
''Мусульманская'' выставка в одной из церквей Зальцбурга
"Мусульманская" выставка в одной из церквей Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
В Зальцбурге все церкви оформлены просто роскошно
В Зальцбурге все церкви оформлены просто роскошно /  © Фото Марина Григоренко
Улочки Старого города Зальцбурга
Улочки Старого города Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Улочки Старого города Зальцбурга
Улочки Старого города Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Дома в скале в Зальцбурге на Gstättengasse
Дома в скале в Зальцбурге на Gstättengasse /  © Фото Марина Григоренко
Домик в скале на Gstättengasse
Домик в скале на Gstättengasse /  © Фото Марина Григоренко
St. Blasius Church в Зальцбурге на Gstättengasse
St. Blasius Church в Зальцбурге на Gstättengasse /  © Фото Марина Григоренко
Чуть дальше от туристического центра в Зальцбурге тоже много интересного
Чуть дальше от туристического центра в Зальцбурге тоже много интересного /  © Фото Марина Григоренко
Уютные улочки нетуристической части Зальцбурга
Уютные улочки нетуристической части Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
По Зальцбургу лучше гулять пешком
По Зальцбургу лучше гулять пешком /  © Фото Марина Григоренко
Вид на крепость Хохензальцбург с окраины города
Вид на крепость Хохензальцбург с окраины города /  © Фото Марина Григоренко
Вот такой дом престарелых в Зальцбурге
Вот такой дом престарелых в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
Парк недалеко от дома престарелых в Зальцбурге
Парк недалеко от дома престарелых в Зальцбурге /  © Фото Марина Григоренко
На окраины Зальцбурга тоже стоит прогуляться
На окраины Зальцбурга тоже стоит прогуляться /  © Фото Марина Григоренко
Вид на крепость Хохензальцбург и Дворец Леопольдскрон
Вид на крепость Хохензальцбург и Дворец Леопольдскрон /  © Фото Марина Григоренко
Даже кладбища в Зальцбурге роскошные
Даже кладбища в Зальцбурге роскошные /  © Фото Марина Григоренко
Окраина Зальцбурга
Окраина Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Зальцбург буквально упирается в Альпы
Зальцбург буквально упирается в Альпы /  © Фото Марина Григоренко
Поле с подсолнухами на окраине Зальцбурга
Поле с подсолнухами на окраине Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Вечерний Зальцбург
Вечерний Зальцбург /  © Фото Марина Григоренко
Под вечер можно прокатиться на кораблике по реке Зальцах
Под вечер можно прокатиться на кораблике по реке Зальцах /  © Фото Марина Григоренко

Кстати, Зальцбурга находится всего в 70 км от чуть ли не самого популярного места в Австрии – городка Халльштатта. А потому можно запросто за одну поездку «убить двух зайцев». Всю необходимую информацию о том, как попасть самостоятельно в Халльштатт, читайте в нашем большом материале.

Городской транспорт в Зальцбурге

Как мы уже писали, Зальцбург город сравнительно небольшой, однако в масштабах Австрии он четвертый по величине после Вены, Граца и Линца. Потому передвигаться по городу здесь вполне можно без использования общественного транспорта. Так, железнодорожный вокзал Зальцбурга находится менее, чем в 2 километрах от Старого города, где расположены основные достопримечательности. А найти доступное жилье в этой округе вполне реально.

Уютные улочки нетуристической части Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Что примечательно, хотя Зальцбург и небольшой, в городе часто бывают большие пробки. И это еще один аргумент, чтобы больше передвигаться пешком – иной раз можно быстрее пройти, чем проехать по пробкам. И увидите больше всего интересного, и ходить полезнее.

На правом берегу Зальцбурга нередко бывают пробки / Фото Марина Григоренко

Однако, если все же надумаете пользоваться общественным транспортом, вот что нужно знать. В Зальцбурге пассажирские перевозки обеспечивают автобусы и троллейбусы (O-Bus), всего около 25 маршрутов. Городской транспорт в Зальцбурге ходит с 5:00 до 23:30. Есть несколько ночных автобусов, которые ходят только по выходным дням и праздникам. Кроме того, в Зальцбурге действуют четыре линии электричек S-Bahn - S1, S2, S3 и S11 с интервалом в 30 минут, а также одна линия поезда Salzburger Lokalbahn с интервалом в 15 минут.

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На первый взгляд, в Зальцбурге довольно запутанная схема билетов, но, если разобраться, все не так страшно. Выгоднее покупать билеты заранее пачками по 5 штук, так называемые 5er-Block. Стоит такой набор по состоянию на весну 2019 года 9,50 евро, т.е. один билет обходится в 1,90 евро. Покупают их в специальных автоматах, табачных киосках или онлайн. В таком случае билеты нужно компостировать сразу при посадке. Если же покупать билет на одну поездку у водителя – придется заплатить 2,70 евро. Такие билеты не предусматривают возможность пересадки на другой транспорт.

Если планируете ехать куда-то с пересадкой, лучше взять часовой билет за 2 евро – в автомате, киоске или онлайн. Также в городе есть 24-часовые билеты – за 4 евро при покупке заранее и 6 евро, если покупать у водителя, и недельные проездные – за 16,40 евро.

Стоит учесть, что эти тарифы действуют для центральной зоны Зальцбурга, которой, как правило, вполне хватает туристам. Однако если вам все же придется ее покинуть (районы Anif-Grödig, Bergheim, Elixhausen, Elsbethen, Freilassing, Fürstenbrunn, Guggenthal, Hallwang, Siezenheim, Wals), придется доплатить еще 1,4 евро. Всю подробную информацию о городском транспорте Зальцбурга можно узнать по ссылке.

Чуть дальше от туристического центра в Зальцбурге тоже много интересного / Фото Марина Григоренко

К слову, туристам в Зальцбурге очень может пригодиться Salzburg Card, которая позволит вам пользоваться всем городским транспортом, посещать городские достопримечательности и получать скидки. Такая карточка на 24 часа стоит 26 евро, на 48 часов – 34 евро, на 72 часа – 39 евро. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке.

К слову, ранее мы делились своим опытом, как действуют в Европе карточки туриста, на примере Берлина.

Валюта и язык в Австрии

В Австрии официальной валютой является евро, а потому проблем с ее покупкой перед поездкой у вас точно не будет – в Украине это можно сделать на каждом углу. Если же планируете пользоваться карточками, то нужно понимать пару моментов. 

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Во-первых, в Австрии, как и в Германии, далеко не все банковские терминалы принимают наши карточки с pay-pass. Особенно это касается старых терминалов, коих куда больше как раз в небольших хостелах и ресторанчиках. Терминал не воспринимает такую карточку и просто пишет, что вы ввели неправильный пин-код. Во-вторых, при снятии денег в австрийских банкоматах нужно будет уплатить комиссию, чаще всего 2 евро со 100 евро, плюс внутреннюю комиссия по карте, предусмотренную вашим банком. В-третьих, иногда в Австрии попадается минимальная сумма, начиная от которой можно рассчитываться карточкой.

В австрийском законодательстве нет фиксированной суммы, сколько денег нужно иметь при себе для въезда в страну, однако в среднем по Европе следует исходить из расчета 50 евро в сутки. При этом отсутствие денежных средств и подтвержденного места ночевки может послужить причиной отказа во въезде в Австрию. Спрашивают об этом на границе далеко не всегда, особенно если въезжаете в Австрию из другой страны ЕС, однако лучше не рисковать и иметь все документы в порядке.

Вид на крепость Хохензальцбург и Дворец Леопольдскрон / Фото Марина Григоренко

Государственный язык в Австрии немецкий. В целом по стране произношение от Hochdeutsch, т.е. литературного немецкого, который учат в школах или на курсах, отличается не особо. Однако поближе к Италии может звучать немного непривычно, будто итальянцы говорят на немецком с характерным акцентом.

Если не знаете немецкого, в Австрии вполне можно будет выжить со знанием английского – его там хорошо понимают. А вот надеяться, что вам там часто будут попадаться русскоговорящие, лучше не стоит.

Где дешево остановиться в Зальцбурге

Зальцбург – город не самый дешевый и одновременно очень популярный. А потому о бронировании отелей важно позаботиться заранее, особенно, если хотите сэкономить.

Улочки Старого города Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Так, на начало мая на популярных сайтах по бронированию жилья в Зальцбурге доступны чуть больше 100 предложений по цене от 28 евро за ночь, если останавливаться в общем номере хостела. Цены на одноместные номера стартуют от 45 евро за ночь, двухместные номера эконом-класса – от 70 евро. Хорошие двухместные номера категории три звезды стоят от 90 евро, однако самые выгодные предложения разлетаются очень быстро.

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На начало августа 2019 года в Зальцбурге доступны около 125 предложений размещения, по цене от 23 евро за ночь в общих номерах хостелов. При этом нужно внимательно проверять, в каком именно общем номере эти места, ведь, как правило, в европейских молодежных хостелах бывают женские, мужские и смешанные номера.

Не будем забывать, что среди прочего Зальцбург – популярный и дорогостоящий горнолыжный курорт. Однако такой отдых точно нельзя назвать бюджетным, ведь одна ночь в «горном» отеле Зальцбурга обойдется в среднем от 200 евро в одноместном или двухместном номере, разница в цене между ними не особо большая – одному на таких курортах отдыхать совсем не выгодно.

Где и что поесть в Зальцбурге

Как мы уже поняли, Австрия страна дорогая, особенно когда речь идет о туристических городах. Потому если вы не хотите разориться, вариант с трехдневным питанием в кафе-ресторанах лучше сразу исключить.

Потому при поиске жилья советуем обращать внимание, включен ли в стоимость завтрак. К счастью, здесь такое нередко бывает даже в хостелах. В таком случае номер может стоить на несколько евро дороже, чем в хостеле без завтрака, однако вы вряд ли нормально поедите где-то вне отеля дешевле этой разницы.

Например, я останавливалась в хостеле Haunspergstraße всего в 1,4 км от центра, где вполне лояльные цены, а завтрак включен в стоимость. Как правило, это типичный континентальный завтрак «шведский стол», где гостям предлагаются напитки, йогурты, мюсли, овощи, фрукты, сырные/колбасные нарезки, иногда даже какие-то горячие блюда. В общем, вполне достаточно, чтоб до обеда утолить голод.

Улочки Старого города Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Самый дешевый способ питаться в Австрии – супермаркеты, потому если вы останавливаетесь в хостеле или апартаментах, где есть холодильник и место для приготовления еды, ваш бюджет будет спасен. В Зальцбурге много магазинов крупных сетей SPAR и BILLA, так что один из них вы наверняка найдете недалеко от своего отеля. Еще один вариант – супермаркеты сетей Lidl или Hofer, где особенно много готовой продукции.

Дешевле всего питаться в Зальцбурге в супермаркетах / Фото Марина Григоренко

Цены на продукты в австрийских супермаркетах не сказать, что так уж сильно дороже киевских. Например, самые простые булочки здесь стоят от 0,5 евро, готовятся они прямо в супермаркете. Колбасная нарезка в вакуумной упаковке около 200 грамм обойдется в сумму примерно 1,5-2 евро, то же самое касается сыров. 300-граммовая упаковка сосисок будет стоить около 2-4 евро, в зависимости от того, птица это или свинина-говядина. Йогурты в стаканчиках продаются по цене от 0,6 евро, питьевые баночки 250-300 мл - примерно по 2 евро. Фрукты-овощи в среднем от 1 до 3 евро за килограмм. Печенье-шоколад-вафли-орешки - от 1 евро за небольшую упаковку. Литр сока – от 1,5 евро, минеральная вода 0,5 л – от 0,5 евро, пиво - от 1 евро за банку, вино от 2,5 евро за бутылку.

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К слову, в тех же SPAR можно купить как уже готовые сэндвичи, так и собрать свой в специальном отделе. Обойдется такой бутерброд примерно в 1,5-2 евро, что дешевле, чем в сетевых фастфудах. Особенно это удобно в дорогу, тем более, что часто такие супермаркеты есть на вокзале.

Стоит учесть, что в Австрии, как и много где в Европе, магазины закрываются рано. Например, BILLA открывается около 7:30 и закрываются к 19:30 по будним, по субботам - закрывается в 18:00, а по воскресеньям либо работает с 9:00 до 13:00, либо вообще закрыта.

Еще один вариант бюджетного перекуса в Австрии – сетевые фастфуды, которые довольно часто можно встретить на вокзалах или популярных туристических площадях. Что хорошо в Европе, питаясь в таких точках, можно не волноваться за свою жизнь и здоровье. Как правило, бутерброды, сэндвичи, круассаны, пиццы и прочий быстрый перекус в таких точках стоят от 2 евро, чай-кофе от 1 евро, латте-капучино – от 2 евро. Так что за 5 евро можно вполне даже плотно перекусить.

Как и полагается в любом популярном туристическом городе, основные заведения питания расположены в Зальцбурге в центре города, начиная от променада вдоль реки Зальцах и до Зальцбургского собора. Именно вдоль хаотичных улочек на этом участке собрано все, что нужно туристам – рестораны, кафе, магазинчики, сувенирные лавки и прочее.

Выпечка на ярмарке на Капительплац / Фото Марина Григоренко

На этом же участке находится площадь Ferdinand-Hanusch-Platz, где до позднего вечера продается еда на вынос из вагончиков. Например, мне посчастливилось приобрести в точке Salzburger Würstelkönigin вкуснейшую белую сосиску в булочке Weißwurst im Brötchen в ливень в 10 вечера! А это для немецкоязычных стран редкость. Также в подобных ларьках продается еще одно популярное в Зальцбурге блюдо для быстрого перекуса– Leberkäsesemmel. Это что-то похожее на запеченную ветчину из свинины/говядины с добавлением ливера. Режется толстыми ломтиками и подается в белой булке с добавлением соуса/горчицы. Стоят такие перекусы по 4-6 евро, но этого вполне хватает, чтобы хорошо перекусить, если вы не настроены заходить в кафе или ресторан, а хочется горяченького.

В Старом городе Зальцбурга больше всего туристических точек / Фото Марина Григоренко

Если все же надумаете поесть в Зальцбурге в кафе или ресторанах, стоит рассчитывать, что чек на человека обойдется в сумму примерно от 15-20 евро, это если по скромному и много не пить. Больше всего заведений австрийской кухни расположены именно в исторической части города – если уж настроены потратиться на еду в ресторане, то уже лучше попробовать что-то местное. Например, по улице Kaigasse 3 есть ресторан с пивоварней Gasthaus Zwettler's. Сам дом был построен аж в начале 16 века, однако нынешний ресторан здесь открыли лишь в 2011 году. В меню около 5-7 сортов местного пива по цене в среднем 3,5 евро за 0,3 л и 4,5 евро за 0,5 л, есть и литровые предложения. Еды здесь довольно широкий выбор – супы в среднем по 4,5 евро, все возможные колбаски по 5-7 евро, салаты от 11 евро, мясные блюда с гарниром в среднем по 15 евро, вегетарианские предложения в среднем по 12 евро и еще много чего другого. Место довольно популярное, потому на вечер и в топ-сезон лучше бронировать заранее. Подробнее можно узнать по ссылке.

Чем заняться в Зальцбурге

Главное, что нужно знать перед поездкой в Зальцбург – в этом городе вы точно не будете скучать. В первой половине дня здесь всегда можно отправиться на экскурсию по историческому центру города. Если пойти чуть дальше по этой же стороне – вас ждет удивительной красоты природа для неспешных прогулок. Вечером в городе всегда можно найти, чем заняться – будь то классический музыкальный концерт, театр на большом экране или городской праздник в парке.

Город разделен на две части рекой Зальцах / Фото Марина Григоренко

Зальцбург делится на две части городской рекой Зальцах. На правом берегу расположен железнодорожный вокзал, ряд интересных достопримечательностей и именно здесь можно найти бюджетные варианты размещения. На левом берегу – Старый город с основными достопримечательностями и заведениями питания.

Новый город, как еще называют правый берег Зальцбурга, относительно молодая часть города, которую начали активно отстраивать на рубеже 17-18 веков, когда город перестал «умещаться» на левом берегу.

Парк Мирабельгартен - изюминка Нового города Зальцбурга
Парк Мирабельгартен - изюминка Нового города Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Парк Мирабельгартен идеально подходит для прогулок в любое время
Парк Мирабельгартен идеально подходит для прогулок в любое время /  © Фото Марина Григоренко
В парке роскошная барочная архитектура, вычурные скульптурные композиций и ухоженные клумбы
В парке роскошная барочная архитектура, вычурные скульптурные композиций и ухоженные клумбы /  © Фото Марина Григоренко
В Дворце Мирабель нынче расположена резиденция бургомистра Зальцбурга
В Дворце Мирабель нынче расположена резиденция бургомистра Зальцбурга /  © Фото Марина Григоренко
Главная пешеходная улица этой части города - Линцергассе
Главная пешеходная улица этой части города - Линцергассе /  © Фото Марина Григоренко
На правом берегу Зальцбурга много магазинов и кафе
На правом берегу Зальцбурга много магазинов и кафе /  © Фото Марина Григоренко
Вид на правый берег
Вид на правый берег /  © Фото Марина Григоренко
Гора Капуцинов издалека
Гора Капуцинов издалека /  © Фото Марина Григоренко
Вид на Старый город с горы Капуцинов
Вид на Старый город с горы Капуцинов /  © Фото Марина Григоренко
Подъем на гору Капуцинов нелегкий, но того стоит
Подъем на гору Капуцинов нелегкий, но того стоит /  © Фото Марина Григоренко
Вглубь парка на горе можно найти аббатство капуцинов
Вглубь парка на горе можно найти аббатство капуцинов  /  © Фото Марина Григоренко
Бюст Моцарта на горе Капуцинов
Бюст Моцарта на горе Капуцинов /  © Фото Марина Григоренко
Зальцбург - родной город Моцарта, о чем напоминает Моцартериум
Зальцбург - родной город Моцарта, о чем напоминает Моцартериум /  © Фото Марина Григоренко
Церковь Christuskirche в зальцбурга, где крестили поэта-экспрессиониста Георга Тракля
Церковь Christuskirche в зальцбурга, где крестили поэта-экспрессиониста Георга Тракля /  © Фото Марина Григоренко
Жители Зальцбурга любят отдыхать в парках
Жители Зальцбурга любят отдыхать в парках /  © Фото Марина Григоренко
На правом берегу Зальцбурга нередко бывают пробки
На правом берегу Зальцбурга нередко бывают пробки /  © Фото Марина Григоренко

Здесь особое внимание стоит уделить парку Мирабельгартен (Mirabellgarten). Этот невероятной красоты пример европейского садово-паркового искусства появился здесь как раз в 17 веке и идеально подходит для прогулок в любое время дня среди роскошной архитектуры, скульптурных композиций и всегда ухоженных клумб. В Дворце Мирабель нынче расположена резиденция бургомистра Зальцбурга, также на территории парка находится Музей барокко в здании содовой оранжереи, Дворец бракосочетаний и так называемый Сад карликов, где можно встретить более 20 забавных фигурок карликов, которых то убирали, то возвращали разные правители.

В Мирабельпарке барочная архитектура, вычурные скульптуры и ухоженные клумбы / Фото Марина Григоренко

На этом же берегу можно увидеть сразу несколько зданий, связанных с одним из самых известных в мире классических композиторов – Вольфгангом Амадеем Моцартом, ведь Зальцбург его родной город. Центральное место здесь занимает Моцартериум (Mozarteum) – большое здание в стиле модерн начала 20 века с более современной пристройкой, где нынче размещается консерватория, театрально-концертный зал, библиотека и международный культурный фонд. Недалеко отсюда также находится Дом-музей Моцарта, где прошло детство будущего композитора.

Зальцбург - родной город Моцарта, о чем напоминает Моцартериум / Фото Марина Григоренко

Среди других интересных мест правого берега Зальцбурга стоит выделить главную пешеходную улицу этой части города Линцергассе с всевозможными магазинчиками и кафешками. На ней же расположена Церковь Святого Себастьяна начала 16 века, где похоронены немало знаковых для города личностей, в том числе отец Моцарта.

Главная пешеходная улица этой части города - Линцергассе / Фото Марина Григоренко

Также в этой части города находится необычная, как для Зальцбурга, церковь Christuskirche, известная в первую очередь как место крещения еще одного знаменитого выходца из Зальцбурга – поэта-экспрессиониста Георга Тракля. К слову, на фасаде церкви можно прочитать его стихотворение Ein Winterabend.

Церковь Christuskirche в Зальцбурге, где крестили поэта-экспрессиониста Георга Тракля / Фото Марина Григоренко

Если же хотите увидеть весь Старый город Зальцбурга, стоит подняться на гору Капуцинов (Kapuzinerberg), покрытую густым лесом. Именно здесь находится смотровая площадка, аббатство капуцинов и бывшая вилла австрийского писателя Стефана Цвейга, который долгое время жил в Зальцбурге. Сразу предупрежу, дорога будет нелегкой, однако виды с горы того стоят.

Гора Капуцинов издалека / Фото Марина Григоренко
Подъем на гору Капуцинов нелегкий, но того стоит / Фото Марина Григоренко
Вид на Старый город с горы Капуцинов / Фото Марина Григоренко

Для того, чтобы обойти Старый город Зальцбурга на левом берегу, вряд ли хватит одного дня. Только по «низинной части» города можно гулять целый день, то и дело заходя в роскошные соборы и церкви.

В этой части города расположены главные соборы Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Стоит отметить, что в Зальцбурге очень много соборов и все они отличаются особой пышностью, со всей этой позолотой, лепниной и росписью. Все-таки в Австрии очень любят барокко, и это заметно во всей архитектуре.

В Зальцбурге все церкви оформлены просто роскошно / Фото Марина Григоренко

Безусловно, главным в городе является Кафедральный собор (Salzburger Dom). Первая базилика на этом месте появилась еще в 8 веке, тогда как нынешнее барочное здание – в первой половине 17 века.

Кафедральный собор Зальцбурга - самый знаменитый в городе / Фото Марина Григоренко

Около дверей собора установлены статуи покровителей города - Святых Руперта и Виргилия, держащих в руках копию собора и бочку с солью, ведь именно соляной промысел издавна играл важную роль в жизни региона.

Около дверей собора установлены статуи покровителей города - Святых Руперта и Виргилия / Фото Марина Григоренко
Внутри Кафедрального собора Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Недалеко отсюда у подножия горы Менхсберг находится действующее Бенедиктинское аббатство Святого Петра (Stift Sankt Peter), возникшее в конце 7 века и положившее начало истории города. До сих пор здесь расположен мужской монастырь, а туристов пускают лишь в отдельные помещения.

Бенедектинское аббатство Святого Петра в Зальцбурге / Фото Марина Григоренко

В частности, это Собор Святого Петра (Stiftskirche Sankt Peter), соединяющий в себе барочный и романский стили, и прилегающие к нему катакомбы, вырубленные прямо в скале. Еще до основания аббатства в этих пещерах жили отшельники, а сейчас туда можно спуститься туристам. Здесь же находится древнее кладбище, где хоронили монахов.

Аббатство Святого Петра в Зальцбурге / Фото Марина Григоренко

Кстати, еще у аббатства есть собственная пекарня, куда выстраиваются целые очереди туристов, чтобы купить хлеб у монахов.

Совсем рядом находится третья по значимости церковь города – Францисканская церковь (Franziskanerkirche), смесь романского стиля и готики, выглядит довольно необычно.

Внутри Францисканской церкови в Зальцбурге / Фото Марина Григоренко

К слову, вопреки всей своей пафосности, австрийские церкви довольно демократичны. Так, в одной из них даже проходила выставка фоторабот мусульманской художницы-феминистки. Выглядит довольно непривычно – зарисовки из жизни мусульманских женщин в христианском храме.

"Мусульманская" выставка в одной из церквей Зальцбурга / Фото Марина Григоренко

Чуть выше отсюда на вершине горы Фестунгсберг стоит одна из главных достопримечательностей города – крепость Хохензальцбург (Hohensalzburg), которая считается чуть ли не крупнейшей сохранившейся крепостью Европы.

Вид на крепость Хохензальцбург с окраины города / Фото Марина Григоренко

Мне посчастливилось побывать там после 8 вечера, когда уже было мало народу. Надо сказать, довольно необычно гулять по крепости, когда там темнеет и почти никого нет, сразу проникаешься какой-то особой магической атмосферой.

Крепость Хохензальцбург находится на горе Фестунгсберг за Зальцбургским собором
Крепость Хохензальцбург находится на горе Фестунгсберг за Зальцбургским собором /  © Фото Марина Григоренко
Вид на Старый город из окна крепости Хохензальцбург
Вид на Старый город из окна крепости Хохензальцбург /  © Фото Марина Григоренко
Из всех окон крепости Хохензальцбург открываются прекрасные виды
Из всех окон крепости Хохензальцбург открываются прекрасные виды /  © Фото Марина Григоренко
Зальцбург со всех сторон окружают горы
Зальцбург со всех сторон окружают горы /  © Фото Марина Григоренко
Хохензальцбург - одна из крупнейших сохранившихся крепостей Европы
Хохензальцбург - одна из крупнейших сохранившихся крепостей Европы  /  © Фото Марина Григоренко
В музей крепости можно попасть за доплату
В музей крепости можно попасть за доплату /  © Фото Марина Григоренко
В крепости часто проводятся вечерние классические концерты
В крепости часто проводятся вечерние классические концерты  /  © Фото Марина Григоренко
Особенно атмосферно гулять по крепости летом после 8 вечера
Особенно атмосферно гулять по крепости летом после 8 вечера /  © Фото Марина Григоренко
За час до закрытия поездка наверх на фуникулере вдвое дешевле, а людей почти нет
За час до закрытия поездка наверх на фуникулере вдвое дешевле, а людей почти нет /  © Фото Марина Григоренко
Внутренние дворы крепости Хохензальцбург
Внутренние дворы крепости Хохензальцбург /  © Фото Марина Григоренко
Со смотровых площадок крепости Хохенхальцбург хорошо наблюдать закат солнца
Со смотровых площадок крепости Хохенхальцбург хорошо наблюдать закат солнца /  © Фото Марина Григоренко
Вид с ''задней'' смотровой площадки крепости Хохензальцбург
Вид с "задней" смотровой площадки крепости Хохензальцбург  /  © Фото Марина Григоренко
Вечерний Зальцбург из окон крепости Хохензальцбург
Вечерний Зальцбург из окон крепости Хохензальцбург /  © Фото Марина Григоренко
Небо над Зальцбургом со стороны крепости Хохензальцбург
Небо над Зальцбургом со стороны крепости Хохензальцбург /  © Фото Марина Григоренко
Крепость Хохензальцбург очень хорошо сохранилась
Крепость Хохензальцбург очень хорошо сохранилась /  © Фото Марина Григоренко
Внутри крепости Хохензальцбург
Внутри крепости Хохензальцбург /  © Фото Марина Григоренко
В крепости можно провести много времени, заходя в разные уголки
В крепости можно провести много времени, заходя в разные уголки /  © Фото Марина Григоренко
Подняться на крепость Хохензальцбург можно на фуникулере
Подняться на крепость Хохензальцбург можно на фуникулере /  © Фото Марина Григоренко
А спуститься лучше пешком - увидите много интересного
А спуститься лучше пешком - увидите много интересного /  © Фото Марина Григоренко
Вид на Зальцбургский собор
Вид на Зальцбургский собор /  © Фото Марина Григоренко

Ну а с разных точек крепости открываются невероятной красоты виды на весь Зальцбург и Альпы, окружающие город со всех сторон.

Со смотровых площадок крепости Хохенхальцбург хорошо наблюдать закат солнца / Фото Марина Григоренко

Здесь же есть музей, который, правда, к вечеру уже был закрыт. Но зато здесь часто проводятся вечерние классические концерты и творческие мастерские для молодежи, отголоски которых можно услышать, проходя под стенами крепости. Подробнее о часах работы и ценах на билеты можно узнать по ссылке

Особенно атмосферно гулять по крепости летом после 8 вечера / Фото Марина Григоренко

Подниматься на гору лучше на фуникулере (Festungsbahn Salzburg). Он настолько быстрый, что ты поднимаешься на гору меньше, чем за минуту. И даже не пытайтесь фотографировать виды из кабинки – все равно будет размазано. Можно купить билет только на подъем за 6,9 евро или сразу на подъем-спуск за 8,6 евро. Если подниматься за час до закрытия фуникулера – билеты обойдутся в 3 евро и 4,6 евро соответственно. Подробнее о фуникулере можно узнать по ссылке.

Подняться на крепость Хохензальцбург можно на фуникулере / Фото Марина Григоренко

Также есть обходной путь пешком 700 м, именно по нему лучше возвращаться из крепости – и пройтись полезно, и много интересного по пути увидите.

Вид на Зальцбургский собор со спуска из крепости / Фото Марина Григоренко

Кроме того, на левом берегу Зальцбурга, примерно в километре от соборной части города, есть необычная улочка Gstättengasse, где все дома будто встроены в скалу.

Домик в скале на Gstättengasse / Фото Марина Григоренко

В итоге скалы торчат только фасады, а «внутренности» домой находятся в скале. Построены они были в начале 15 века, а реконструированы в течение последних двух-трех десятков лет.

Дома в скале в Зальцбурге на Gstättengasse / Фото Марина Григоренко

Чуть дальше по этой улице можно пройти через старинные ворота Старого города Гштетентор (Gstättentor), а еще ближе к историческому городу заглянуть в интересную церковь St. Blasius Church.

St. Blasius Church в Зальцбурге на Gstättengasse / Фото Марина Григоренко

Еще одно интересное место в Зальцбурге – летняя резиденция архиепископа Зальцбургского в 6 км от центра города – Хелльбрунн (Schloss Hellbrunn). В начале 17 века новый архиепископ Зальцбурга, большой фанат итальянского барокко, решил построить себе летний дворец с яркими росписями, диковинными фигурками и прочими барочными фишками.

Внутренний двор Дворца Хелльбрунн
Внутренний двор Дворца Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Внутренний двор Дворца Хелльбрунн
Внутренний двор Дворца Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Вид на внутренний двор из окна Дворца Хелльбрунн
Вид на внутренний двор из окна Дворца Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
В парк Хелльбрунн можно зайти бесплатно, музеи и фонтаны - платные
В парк Хелльбрунн можно зайти бесплатно, музеи и фонтаны - платные /  © Фото Марина Григоренко
В парке Хелльбрунн всегда много цветов
В парке Хелльбрунн всегда много цветов /  © Фото Марина Григоренко
В Халльбрунне встречаются единороги
В Халльбрунне встречаются единороги /  © Фото Марина Григоренко
Белый единорог во Дворце Хелльбрунн
Белый единорог во Дворце Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Во Дворец Хелльбрунн стоит зайти на экскурсию
Во Дворец Хелльбрунн стоит зайти на экскурсию /  © Фото Марина Григоренко
Знаменитые шутливые фонтаны в Хелльбрунне
Знаменитые шутливые фонтаны в Хелльбрунне /  © Фото Марина Григоренко
Хельбрунн поражает архитектурой
Хельбрунн поражает архитектурой /  © Фото Марина Григоренко
Архиепископ Зальцбурга был большим фанатом итальянского барокко
Архиепископ Зальцбурга был большим фанатом итальянского барокко /  © Фото Марина Григоренко
Хозяин Хелльбрунна любил принимать гостей
Хозяин Хелльбрунна любил принимать гостей /  © Фото Марина Григоренко
В Хельбрунне холодный душ может настигнуть в любой момент
В Хельбрунне холодный душ может настигнуть в любой момент /  © Фото Марина Григоренко
В Хелльбрунне много изображений животных
В Хелльбрунне много изображений животных /  © Фото Марина Григоренко
Гроты в парке Дворца Хелльбрунн
Гроты в парке Дворца Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Гроты в парке Дворца Хелльбрунн
Гроты в парке Дворца Хелльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Музей народного костюма в Халльбрунн
Музей народного костюма в Халльбрунн /  © Фото Марина Григоренко
Вид со стороны Музея народного костюма в Халльбрунне
Вид со стороны Музея народного костюма в Халльбрунне /  © Фото Марина Григоренко

Ради этого он даже позвал из Италии архитектора. Позже праздный епископ, который очень любил принимать гостей, решил, что будет скучно просто сидеть и пить вино летними днями на пролет. А потому задумался над тем, что нужно развлечь гостей.

Хельбрунн поражает архитектурой / Фото Марина Григоренко

Для этого он подключил все последние технические новинки того времени - оборудовал личный оперный зал, механический театр и шутливые фонтаны с гротами (Wasserspiele).

Хозяин Хелльбрунна любил принимать гостей / Фото Марина Григоренко
Гроты в парке Дворца Хелльбрунн / Фото Марина Григоренко

Последние, надо сказать, оказались довольно жестоким развлечение, ибо холодный душ мог настигнуть ничего не подозревающих гостей в любой момент где угодно. Сейчас все это демонстрируют в действии гостям в составе экскурсионных групп, и лучше перед экскурсией запастись зонтиком или дождевиком.

В Хельбрунне холодный душ может настигнуть в любой момент / Фото Марина Григоренко

Гулять по дворцовому парку можно бесплатно, а вот пройтись по самому дворцу, зайти на экскурсию по фонтанам и в музей народного костюма можно по общему билету за 12,5 евро.

В Халльбрунне встречаются единороги / Фото Марина Григоренко

Да, сумма не малая, но все же зайти в павильон с фонтанами того стоит, раз уже добрались до Хелльбрунна. Помимо интересной экскурсии, посмотреть на это чудо архитектуры и инженерной мысли того стоит.

Белый единорог во Дворце Хелльбрунн / Фото Марина Григоренко

Всю подробную информацию о замке Хелльбрунн можно узнать по ссылке.

Вид со стороны Музея народного костюма в Халльбрунне / Фото Марина Григоренко

Добраться из центра до дворца можно на автобусе номер 25, который ходит каждые 15-20 минут. Однако туда я рискнула пойти пешком. Путь оказался интересный, но изнурительный, а по пути я успела забрести на очень красивое местное кладбище (европейцы умели хоронить со вкусом) и поле с подсолнухами на окраине. Впрочем, я об этом ничуть не пожалела.

На окраины Зальцбурга тоже стоит прогуляться / Фото Марина Григоренко
Даже кладбища в Зальцбурге роскошные / Фото Марина Григоренко
Даже кладбища в Зальцбурге роскошные / Фото Марина Григоренко

И еще немного о местной культурно-развлекательно программе. Связь с Моцартом сделала Зальцбург одной из мировых музыкальных столиц. Вот уже почти сто лет ежегодно летом здесь проводится Зальцбургский фестиваль (Salzburger Festspiele), ориентированный на ценителей классической музыки, оперы и музыкально-театральных постановок. Однако им одним город не ограничивается – на Пасху и Троицу здесь проходят музыкальные фестивали поскромнее, а на небольшие концерты уличной музыки в городе можно попасть регулярно.

На Капительплац устраивают фестивали и ярмарки / Фото Марина Григоренко

Немало интересных событий проводятся в Зальцбурге под открытым небом на Капительплац (Kapitelplatz) сразу за Зальцбургским собором. Если вы окажетесь в городе и не знаете, чем заняться – попробуйте заглянуть сюда. Днем здесь обычно бывает ярмарка, где продают всевозможные сувенирчики, свежую выпечку и другую еду для перекуса, а под вечер нередко устраивают различные фестивали.

Например, мне посчастливилось попасть здесь на фестиваль по типу «Театр на большом экране под открытым небом». Совершенно бесплатно в течение целого месяца можно было прийти на площадь и посмотреть известные театральные постановки в записи. Примечательно, что в тот вечер на Зальцбург налетел жуткий ливень, однако это ничуть не отбило желание у публики продолжить смотреть представление. Кстати, организаторы бесплатно раздавали дождевики всем желающим, у них же можно было взять программку фестиваля. Те, кто хотел совместить «хлеб и зрелище», могли разместиться в ресторанчике на площади.

Жители Зальцбурга любят отдыхать в парках / Фото Марина Григоренко

Еще австрийцы любят отдыхать в городских парках. Они устраивают там пикники просто на полянах или городские праздники з напитками, сосисками и продажей хендмейда, мирно собирая людей всех возрастов и субкультур на одном участке. Одной из таких точек является городской парк за Дворцом Мирабель.

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И напоследок – важная деталь о погоде в Зальцбурге. Как и во многих горных городах, погода здесь очень переменчивая, а потому готовым нужно быть ко всему. Можно выйти утром в жаркий солнечный день на прогулку, а через час на город налетит ураган, ливень и резко похолодает. И точно также, дождливое туманное утро может превратиться в настоящий солнцепек. Так что оправляясь на прогулку, лучше одеваться так, чтоб всегда можно было снять с себя лишнее, а при себе иметь теплую кофту, дождевик или зонтик.

Удачных вам приключений. И пусть закрепившаяся за некоторыми городами слава «дорогого отдыха» не отпугивает вас. Умелый турист всегда найдет, как сэкономить!

Марина Григоренко

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Теги: #Австрия#экскурсии#Альпы#советы туристам#путешествия по Европе#Зальцбург