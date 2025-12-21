По словам помощника российского диктатора, пока эта инициатива не находится в проработке.

Об идее трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока никто всерьез не говорил. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает российское издание "Интерфакс".

"Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю", - отметил он, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с идеей о трехсторонней встрече с США и Украиной, которую ранее поддержал президент Владимир Зеленский.

Также Ушаков отметил, что предложенные Европой и Украиной изменения в американский план окончания войны не улучшают документ и препятствуют достижению долгосрочного мира.

"Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира", - отметил помощник Путина.

Также он не ответил на вопрос, есть ли у него информация о ходе встреч спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы закончить войну. По его словам, завершение войны потребует, чтобы обе стороны "чем-то уступили", и США выясняют, "на что готовы пойти обе стороны".

В то же время специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев раскрыл первые детали переговоров США и России в Майами. Он отметил, что его переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "происходят конструктивно".

