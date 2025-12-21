Слепая провидица Ванга перед своей смертью почти 30 лет назад поделилась несколькими пророчествами, меняющими мир, на 2026 год.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Ее прогнозы на следующий год вновь всплыли в сети, и самым пугающим из них стало утверждение, что в ноябре люди вступят в контакт с новой цивилизацией, пишет Daily Mail.
Пришельцы и геополитика
В предсказании говорится о "массивном космическом корабле", прибывающем на Землю, что станет историческим поворотным моментом для человечества. Однако ученые по-прежнему крайне скептически относятся к любым контактам с инопланетной жизнью в ближайшем будущем, а правительство США заявляет, что не нашло никаких доказательств существования подобных существ.
Еще одним тревожным пророчеством стала возможность Третьей мировой войны: Ванга предупреждала о росте напряженности между крупнейшими мировыми державами, включая Китай, Россию и США.
Природные катаклизмы
Одно из самых обсуждаемых предсказаний Ванги касается волны катастрофических стихийных бедствий. Она предвидела мощные землетрясения, сильные извержения вулканов и экстремальные погодные условия, которые затронут примерно 8 процентов суши планеты.
Тем не менее, Ванга, умершая от рака груди в 1996 году, по сообщениям, видела и позитивные изменения, меняющие мир, такие как прорывы в анализах крови на рак и добычу энергии в космосе.
Справка: Ванга не оставила письменных записей своих предсказаний. Большая часть свидетельств исходит от ее племянницы Красимиры Стояновой или других последователей, которые документировали ее видения после ее смерти. Их часто обвиняют в неверной интерпретации ее слов.
Технологии и медицина в 2026 году
Помимо пришельцев, Третьей мировой и катастроф, Ванга также предвидела захват основных отраслей искусственным интеллектом, что вызовет не только потрясения на рынке труда, но и сложные этические проблемы.
Отраслевые эксперты подтверждают эти опасения, заявляя, что технологии могут развиться до гиперперсонализированных ИИ-агентов, выступающих в роли цифровых сотрудников. Хотя предсказание Ванги о добыче энергии с Венеры официально датируется 2028 годом, эксперты отмечают, что освоение космоса – процесс длительный. Если прогноз о начале сбора энергии с планеты к этому сроку верен, то подготовка и фундамент могут быть заложены уже в 2026 году.
Также она предсказывала массовое производство синтетических органов к 2046 году, и 2026 год может стать решающим этапом на пути к этой цели. Прогресс может включать трансплантацию генно-модифицированных почек свиньи (развитие программ 2024–2025 годов), ранние клинические испытания биоискусственной печени и биопечатные имплантаты живых тканей, например, 3D-печатные уши.
Сторонники приписывают ей предвидение крупных медицинских прорывов, включая улучшение выявления и лечения рака. В 2026 году мультираковые анализы крови для ранней диагностики могут перейти от пилотных программ к национальным инициативам по скринингу хотя бы в одной крупной стране. Это поможет врачам выявлять труднодиагностируемые виды рака, такие как рак поджелудочной железы и яичников, намного раньше.
