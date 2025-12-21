Легендарная болгарская провидица оставила ряд тревожных и удивительных пророчеств на 2026 год.

Слепая провидица Ванга перед своей смертью почти 30 лет назад поделилась несколькими пророчествами, меняющими мир, на 2026 год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ее прогнозы на следующий год вновь всплыли в сети, и самым пугающим из них стало утверждение, что в ноябре люди вступят в контакт с новой цивилизацией, пишет Daily Mail.

Пришельцы и геополитика

В предсказании говорится о "массивном космическом корабле", прибывающем на Землю, что станет историческим поворотным моментом для человечества. Однако ученые по-прежнему крайне скептически относятся к любым контактам с инопланетной жизнью в ближайшем будущем, а правительство США заявляет, что не нашло никаких доказательств существования подобных существ.

Еще одним тревожным пророчеством стала возможность Третьей мировой войны: Ванга предупреждала о росте напряженности между крупнейшими мировыми державами, включая Китай, Россию и США.

Природные катаклизмы

Одно из самых обсуждаемых предсказаний Ванги касается волны катастрофических стихийных бедствий. Она предвидела мощные землетрясения, сильные извержения вулканов и экстремальные погодные условия, которые затронут примерно 8 процентов суши планеты.

Тем не менее, Ванга, умершая от рака груди в 1996 году, по сообщениям, видела и позитивные изменения, меняющие мир, такие как прорывы в анализах крови на рак и добычу энергии в космосе.

Справка: Ванга не оставила письменных записей своих предсказаний. Большая часть свидетельств исходит от ее племянницы Красимиры Стояновой или других последователей, которые документировали ее видения после ее смерти. Их часто обвиняют в неверной интерпретации ее слов.

Технологии и медицина в 2026 году

Помимо пришельцев, Третьей мировой и катастроф, Ванга также предвидела захват основных отраслей искусственным интеллектом, что вызовет не только потрясения на рынке труда, но и сложные этические проблемы.

Отраслевые эксперты подтверждают эти опасения, заявляя, что технологии могут развиться до гиперперсонализированных ИИ-агентов, выступающих в роли цифровых сотрудников. Хотя предсказание Ванги о добыче энергии с Венеры официально датируется 2028 годом, эксперты отмечают, что освоение космоса – процесс длительный. Если прогноз о начале сбора энергии с планеты к этому сроку верен, то подготовка и фундамент могут быть заложены уже в 2026 году.

Также она предсказывала массовое производство синтетических органов к 2046 году, и 2026 год может стать решающим этапом на пути к этой цели. Прогресс может включать трансплантацию генно-модифицированных почек свиньи (развитие программ 2024–2025 годов), ранние клинические испытания биоискусственной печени и биопечатные имплантаты живых тканей, например, 3D-печатные уши.

Сторонники приписывают ей предвидение крупных медицинских прорывов, включая улучшение выявления и лечения рака. В 2026 году мультираковые анализы крови для ранней диагностики могут перейти от пилотных программ к национальным инициативам по скринингу хотя бы в одной крупной стране. Это поможет врачам выявлять труднодиагностируемые виды рака, такие как рак поджелудочной железы и яичников, намного раньше.

Ранее УНИАН сообщал про предсказание "Живого Нострадамуса" на 2026 год, которого он лично очень боится.

