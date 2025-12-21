Отмечается, что тепло и вода уже подается в дома одесситов.

Ситуация с электроснабжением в Одессе улучшается после сокрушительных российских ударов. Сейчас в городе полного блэкаута нет.

Об этом рассказал депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко в эфире телеканала Киев24.

По его словам, ситуация уже стабилизирована, хотя еще неделю назад в городе был полный блэкаут.

"Сейчас ситуация более-менее стабильная, подача электроэнергии в домах одесситов восстановлена, подача по графику и, будем надеяться, что это будет неизменно. Мы начинали с того, что у нас свет был 2 часа, а 22 часа его не было, но понемногу оно стабилизировалось и сейчас примерно 16 на 8", - рассказал Сизоненко.

Также он отметил, что в городе восстановлено водоснабжение и отопление.

Россия активно бьет по Одесской области - последние новости

Последние несколько недель российская армия регулярно атакует Одесскую область дронами и ракетами. В ночь на 13 декабря в результате массированной атаки Одесса осталась без света, тепла и воды. Впоследствии из-за ударов по энергетике в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В ночь на 19 декабря РФ снова атаковала Одессу ударными дронами. Из-за попадания в энергетические объекты часть Пересыпского района города остались без воды, теплоснабжения и света. Кроме того, из-за длительных воздушных тревог школам Одессы предложено перейти на дистанционную форму работы.

