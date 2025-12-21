Елисейский дворец отреагировал на сигналы о готовности российского диктатора Владимира Путина к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В сообщении говорится, что Елисейский дворец приветствует готовность Путина к телефонному разговору с Макроном и в ближайшие дни объявит, как и когда он состоится.
"Можно приветствовать то, что Кремль публично дает согласие на эту инициативу. В ближайшие дни мы проинформируем о наилучшем способе организации разговора", - говорится в сообщении, которое цитирует BFMTV.
Однако администрация французского президента подчеркнула, что любые переговоры с Кремлем будут проводиться "в полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и что их целью является достижение "прочного и долгосрочного мира" для украинского народа.
"Вторжение в Украину и упрямство Путина положили конец любой возможности диалога за последние три года. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с Путиным", - подчеркнули в Елисейском дворце.
Напомним, крайний телефонный разговор Макрона с Путиным состоялся 1 июля. Он стал первым за три года. Тогда они смогли лишь признать свои разногласия по вопросу Украины.
Возможные переговоры Путина и Макрона: что известно
19 декабря Макрон заявил, что Евросоюзу придется напрямую вести переговоры с Путиным, если усилия США достичь мира в Украине провалятся. Также он выразил недовольство тем, что Европа исключена из переговоров с РФ.
После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не против поговорить с Макроном об Украине.