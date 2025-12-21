Администрация французского президента подчеркнула, что переговоры с Кремлем будут проводиться "в полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Елисейский дворец отреагировал на сигналы о готовности российского диктатора Владимира Путина к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В сообщении говорится, что Елисейский дворец приветствует готовность Путина к телефонному разговору с Макроном и в ближайшие дни объявит, как и когда он состоится.

"Можно приветствовать то, что Кремль публично дает согласие на эту инициативу. В ближайшие дни мы проинформируем о наилучшем способе организации разговора", - говорится в сообщении, которое цитирует BFMTV.

Однако администрация французского президента подчеркнула, что любые переговоры с Кремлем будут проводиться "в полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, и что их целью является достижение "прочного и долгосрочного мира" для украинского народа.

"Вторжение в Украину и упрямство Путина положили конец любой возможности диалога за последние три года. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с Путиным", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Напомним, крайний телефонный разговор Макрона с Путиным состоялся 1 июля. Он стал первым за три года. Тогда они смогли лишь признать свои разногласия по вопросу Украины.

Возможные переговоры Путина и Макрона: что известно

19 декабря Макрон заявил, что Евросоюзу придется напрямую вести переговоры с Путиным, если усилия США достичь мира в Украине провалятся. Также он выразил недовольство тем, что Европа исключена из переговоров с РФ.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не против поговорить с Макроном об Украине.

