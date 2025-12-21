Иван должен был быстро стать худощавым.

Украинский актер театра и кино, звезда фильма "Памфир" Иван Шаран рассказал о своем резком похудении.

По его словам, режиссер ленты Дмитрий Сухолиткий-Собчук попросил похудеть для роли, ведь персонаж в кадре должен был быть худощавым. Поэтому Иван начал активно заниматься спортом. Но во время экспедиции в Верховину не смог сохранить свой режим.

"Я настроился на похудение, начал меньше есть, фитнес, начал бегать. Но гуцулы едят не так, как мы, когда одно блюдо на завтрак, а три. Например, банош со шкварками, брынза и еще что-то. Я начал уплетать", - вспомнил актер в проекте "Главная роль".

Во время первой репетиции стало заметно, что Иван не в нужной для съемок форме. Поэтому после замечания режиссера и оператора Шаран сел на жесткую диету и все же смог достичь желаемого результата - похудел почти на 10 килограммов.

"Я вернулся в Киев и нанял двух фитнес-тренеров. Была очень жесткая диета. И за неделю до того, чтобы я весил 65 килограммов, я сидел на одной воде, выпивал литр воды в день с добавлением чайной ложки меда, мяты и лимона. И все. Это была вся моя еда. И так я похудел", - отметил актер.

