Отмечается, что впервые за всю историю торговли между Пекином и Москвой продажи драгоценного металла достигли таких объемов.

Российская Федерация в ноябре продала Китаю золотые слитки на рекордную сумму за всю историю торговли между странами. Речь идет о 961 миллионе долларов.

Российское пропагандистсткое агентство "РИА Новости" пишет, что в октябре Москва поставила Пекину немного меньший объем золота. Общая сумма составила 930 миллионов долларов.

При этом за 11 месяцев 2025 года общая сумма поставок российского золота в Китай составила 1,9 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-сентябре объем поставок составил всего 9 миллионов долларов.

Стоит отметить, что за период с октября по ноябрь 2024 года золото из России не экспортировалось в Китай. Максимальная стоимость поставок в тот год составила лишь 223 миллиона долларов.

Запрет на металлы из России - главные новости

В 2022 году США и Великобритания ввели запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже, что вначале вызвало резкие колебания цен и ускорило изменение порядка глобальных торговых потоков.

В то же время 20 июня стало известно, что продажи российского алюминия в Китай в мае выросли почти на 56% по сравнению с прошлым годом и составили почти 1 миллион тонн. При этом продажи меди увеличились на 66%, а импорт никеля вырос более чем в два раза.

