Чтобы получить хороший урожай, придерживайтесь правил чередования культур.

В процессе выращивания овощей на урожайность могут повлиять факторы, о которых мы даже не задумываемся. Одним из них является чередования культур. Фермеры давно заметили, что у растений есть предпочтения к "предшественникам" по грядке. Зная, после чего посадить морковь, вы сможете получить крупные плоды без больших усилий.

После чего лучше всего посадить морковь

Лучшими предшественниками этой культуры считаются те, которые не имеют общих заболеваний с морковью, а также потребляют с почвы иные питательные вещества. Тогда корнеплод вырастет крупным и здоровым.

Первые в этом списке бобовые - горох, соя и фасоль. Они насыщают землю полезным для овоща азотом, благодаря чему дачник сможет сэкономить на азотных удобрениях.

Лук и чеснок отпугивают морковных вредителей, из-за чего корнеплод реже болеет. Вот почему их принято высаживать рядом. Огурцы оставляют после себя рыхлую почву, что идеально для моркови, а также имеют неглубокий корень и не конкурирует за питательные вещества.

Помидоры - еще одна хорошая идея, после чего сажать морковь и свеклу. Оба корнеплода не имеют общих болезней с томатами и хорошо растут на такой грядке, обретая очень сладкий вкус.

После какой культуры нельзя сажать морковь

Морковь не следует выращивать два года подряд на одном месте, иначе она выродится. Также худшими ее предшественниками считаются укроп и петрушка, сельдерей, кориандр, тмин, пастернак. Все они относятся к одному семейству с морковью, а значит у них будут одинаковые болезни, которые накапливаются в почве.

Подсолнечник сильно истощает землю, из-за чего корнеплоду не хватит микроэлементов для развития. А свекла слишком сильно уплотняет грунт.

Еще одно место, где нельзя сажать морковь, это бывшие капустные грядки. Капуста - очень "прожорливый" овощ, который не оставляет после себя питательных веществ.

