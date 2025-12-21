В списке есть Рак и Стрелец.

В 2026 году пять знаков Зодиака оказываются в особом финансовом потоке. Вселенная словно весь год подталкивает их к изобилию, а рост доходов происходит не за счет резких рывков, а благодаря небольшим, почти незаметным ежедневным действиям. Именно эти привычки к концу года дают впечатляющий материальный результат, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Главное условие успеха - сохранять внутреннее спокойствие и веру в стабильность денежного потока, даже в моменты, когда расходы временно превышают доходы. Позитивное отношение к финансам притягивает новые возможности. Хотя этот принцип работает для всех, именно для этих знаков 2026 год становится переломным в вопросах денег и материальной устойчивости.

Рак

С первых месяцев 2026 года Юпитер, планета роста и финансовых возможностей, находится в вашем знаке и остается там до июля. Его влияние на первый дом усиливает уверенность в себе, оптимизм и личное обаяние. Вы становитесь заметнее, а нужные люди и предложения начинают появляться будто сами собой. Это подходящий период для смены работы, увеличения доходов, запуска новых проектов или движения к личным целям.

30 июня Юпитер переходит в знак Льва, активируя ваш второй дом финансов. До июля 2027 года этот транзит формирует длительный период денежного роста, пересмотра ценностей и укрепления материального положения. Возможны повышения, удачные вложения и успех в финансовых инициативах. Деньги приходят сравнительно легко, но важно грамотно распоряжаться ресурсами, чтобы эффект сохранился надолго.

Стрелец

До 30 июня Юпитер продолжает движение по вашему восьмому дому, связанному с инвестициями, кредитами, ипотекой и совместными финансами. Часто в этот период удается закрыть долги или существенно сократить финансовые обязательства, тем самым увеличив свободные средства. Также усиливается тема поддержки со стороны партнера - его финансовые успехи напрямую отражаются и на вашем положении.

В течение года Сатурн и Нептун в Овне формируют гармоничный аспект к вашему Солнцу, помогая закреплять полученные доходы и выстраивать долгосрочную финансовую стабильность.

Особенно удачным станет период с 19 мая по 13 июня, когда сразу две планеты благополучия - Юпитер и Венера - одновременно окажутся в вашем восьмом доме. Это редкое сочетание делает 2026 год по-настоящему сильным в денежном плане.

Козерог

С 30 июня Юпитер входит в знак Льва и начинает годичный транзит по вашему восьмому дому. Это приносит рост доходов через инвестиции, партнерства и совместные проекты. Если вы состоите в отношениях, финансовый потенциал усиливается не только у вас, но и у партнера.

Этот дом также связан с погашением долгов и вопросами наследства, поэтому у многих Козерогов появляются возможности освободиться от старых финансовых обязательств или получить неожиданную поддержку.

Начало года особенно благоприятно: с 1 января по 10 февраля Венера находится в вашем первом доме, усиливая личную привлекательность и располагая людей к вам. Уже с 17 января она переходит во второй дом доходов, задавая тон финансовому успеху на весь год.

Близнецы

С 1 января по 30 июня Юпитер проходит по вашему второму дому, отвечающему за заработок и личные ресурсы. Это время роста доходов, повышения зарплаты, получения бонусов или появления дополнительных источников прибыли. Возможны выгодные предложения по работе или расширение собственного дела.

Хотя второй дом связан прежде всего с заработанными деньгами, инвестиционные возможности также могут сыграть важную роль.

С 19 мая по 13 июня финансовая удача усиливается, когда Венера соединяется с Юпитером во втором доме. Этот период делает 2026 год особенно перспективным для увеличения доходов и укрепления материальной базы.

Лев

30 июня 2026 года Юпитер покидает ваш двенадцатый дом и входит в первый, открывая новый личный цикл. Этот транзит делает вас увереннее, заметнее и привлекательнее для окружающих. Усиливается внутренняя свобода, а вместе с ней приходят новые возможности, в том числе финансовые.

Вы чувствуете готовность реализовать давние мечты - открыть собственное дело, сменить профессию или выйти на более высокий уровень дохода. Год воспринимается как старт новой главы.

Дополнительную поддержку приносит Сатурн в Овне, который в 2026 году проходит по вашему девятому дому, связанному с обучением, юридическими вопросами и поездками. Гармоничный аспект Сатурна к вашему Солнцу помогает выстроить устойчивую финансовую стратегию.

С 28 апреля Уран возвращается в Близнецы и активирует ваш одиннадцатый дом коллективов и компаний. Его благоприятное влияние на Солнце открывает неожиданные источники дохода, полезные знакомства и нестандартные возможности, делая год по-настоящему выдающимся с точки зрения денег.

