Премьер-министр Великобритании и президент США обменялись мнениями относительно войны в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил в воскресенье, 21 декабря, с президентом Дональдом Трампом усилия, направленные на достижение "справедливого и длительного завершения" войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса британского премьера после переговоров между официальными лицами во Флориде.

В сообщении офиса говорится, что Стармер и Трамп обменялись размышлениями о войне в Украине и обсудили работу так называемой "Коалиции желающих" - стран, которые обязались поддержать Украину.

"Премьер-министр проинформировал о работе Коалиции желающих поддержать любое мирное соглашение и обеспечить справедливое и длительное прекращение военных действий", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в субботу, 20 декабря, во Флориде делегация США встретилась с представителями России для проведения переговоров, направленных на "прекращение конфликта", поскольку администрация Трампа пытается добиться соглашения между обеими сторонами.

Добавляется, что встреча в Майами состоялась после переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками по обсуждению мирного плана, проходивших в пятницу, 19 декабря.

Великобритания и замороженные российские активы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание The Times отмечает, что более чем 8 млрд фунтов российских средств заморожено в Британии. Премьер-министр Британии Кир Стармер был одним из главных сторонников использования этих денег в качестве репараций для Киева. Поскольку страна уже не входит в ЕС, она может самостоятельно принимать решения по использованию замороженных российских активов. Как отмечает издание, поэтому Стармер находится под давлением своих коллег из ЕС, которые требуют, чтобы Великобритания внесла свой вклад в кредит для Украины.

Также мы писали, что издание Financial Times ссылаясь на правительственные источники сообщило, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву. Указывается, что основной причиной являются юридические опасения банков. Финансисты обеспокоены тем, что со стороны Москвы могут быть иски, тогда как они не имеют гарантий от государства на случай ответных мер РФ. Однако правительство Британии намерено передать Украине 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича. Кроме этого, Великобритания планирует сосредоточиться на альтернативных вариантах финансирования.

