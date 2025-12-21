Из-за неправильного ухода рождественский кактус можеит перестать цвести.

Некоторые люди покупают красивые растения, не разобравшись, как за ними правильно ухаживать, что в результате приводит к печальным последствиям. Как не странно, в списке таких растений оказался рождественник или рождественский кактус.

Издание Сhicago Tribune выяснило, как стимулировать цветение рождественника.

Рождественский кактус (декабрист) - популярное, долговечное, зимоцветущее комнатное растение, которое ассоциируется с праздниками, потому что обычно цветет с середины ноября до конца января.

Какую температуру любит рождественник

Он хорошо растет в обычных домашних условиях и при умеренном уходе. При этом стоит помнить, что рождественский кактус предпочитает температуру от 15°C до 21°C и среднюю или высокую влажность. При этом растение может адаптироваться к слабому освещению, но будет цвести активнее при более ярком свете.

Когда дни начнут удлиняться весной, слегка увеличьте количество полива и переместите растение в место, где оно будет получать больше света. После того, как минует угроза заморозков и температура на улице стабилизируется на отметке около 10°C, перенесите растение на улицу, выбрав место, которое хорошо освещается солнцем или слегка затенено.

Как поливать рождественник во время цветения

Поливать рождественский кактус необходимо, когда верхний слой почвы в контейнере на ощупь становится сухим. Для этого растения очень важен хороший дренаж, поэтому важно не переувлажнить его.

Чрезмерный полив, недостаток влажности или недостаточное освещение могут привести к опадению бутонов до их раскрытия, поэтому размещайте растение в светлом месте, вдали от источников тепла и сквозняков. Растение будет дольше радовать цветами, если будет находиться в прохладном месте с небольшой влажностью.

Что делать с декабристом после цветения

После того, как растение закончит цветение, дайте ему отдохнуть в течение примерно двух месяцев в месте с умеренным освещением. Во время отдыха поливайте его очень мало или не поливайте вовсе. Если листья или стебли начнут увядать в это время, просто слегка полейте их, и листья должны быстро восстановиться.

Хорошее время для прищипывания или обрезки растения - ранняя весна, когда начинается новый рост. В течение вегетационного периода - с апреля по сентябрь - удобряйте рождественский кактус универсальным удобрением для комнатных растений с содержанием азота не более 10%. Лучшее время для пересадки рождественского кактуса – февраль, март или апрель.

Ранее УНИАН писал, где лучше всего будет расти рождественник.

