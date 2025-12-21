На итоговом взвешивании станет известно, кто покинет лагерь буквально в шаге от финала.

В 13 выпуске 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі", который выйдет уже в воскресенье в 19:00, участников ждет решающая неделя в лагере похудения.

"Позади - три месяца изнурительных тренировок, сложных испытаний, внутренних изломов и маленьких и больших побед. Впереди - последний шанс доказать, что именно ты достоин места в финале", - говорится в анонсе.

"Зважені та щасливі" 2025 - 13 выпуск

Отмечается, что в новом выпуске участников ждут финальные конкурсы, последние возможности получить бонусы и повлиять на свою судьбу на проекте. На итоговом взвешивании станет известно, кто покинет лагерь буквально в шаге от финала, а кто продолжит борьбу за главный приз и звание победителя сезона.

Кроме того, в лагерь похудения приедут те, кто когда-то стоял на их месте - участники и победители предыдущих сезонов проекта.

В частности, среди гостей - участник четвертого сезона Дмитрий Завоюра. Он начал свой путь на проекте с весом 147 кг и похудел на 57 кг. Также в лагерь возвращается победительница четвертого сезона Юлия Науменко. Она пришла на проект с весом 118 кг и после участия сбросила 62 кг. Еще один гость - Руслан Карпенко, победитель в категории домашнего похудения пятого сезона. Он стартовал с весом 155 кг и потерял 86 кг – почти 55% от начальной массы тела.

