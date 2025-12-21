В Службе восстановления и развития инфраструктуры отметили, что движение по территории села Маяки осуществляется альтернативными путями.

На трассе Одесса-Рени, ведущей на юг Одесской области и к портам на Дунае, сняты ограничения движения, наложенные ранее из-за атаки россиян по мосту через Днестр. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

"Одесская область. Вниманию водителей. Ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса - Рени (на город Бухарест) в пределах населенного пункта Маяки - сняты", - написал Билошицкий в Telegram.

В то же время в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области отметили, что движение на автодороге М-15 Одесса-Рени по территории села Маяки осуществляется альтернативными путями.

"Для обеспечения сообщения с югом Одесской области, и во избежание логистических проблем, из-за последствий атак страны-агрессора, просим всех участников дорожного движения осуществлять движение разработанными альтернативными путями", - отмечают в службе.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения (не совершайте обгон транспортных средств, не выезжайте на встречную полосу, не ехать по обочине), вести себя толерантно и с уважением ко всем участникам движения.

"Просим не снимать и не публиковать альтернативные маршруты передвижения людей и транспорта", - говорится в сообщении.

Российские удары по мостам в Одесской области

Напомним, в Одесской области 18 декабря армия РФ нанесла дроновой удар по мосту через Днестр возле села Маяки Одесской области. В этот момент на мосту находилось гражданское авто: погибла женщина, ее трое детей, младшему из которых 4 года, получили ранения. Движение транспорта на трассе Одесса-Рени было остановлено в обоих направлениях. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что в результате авиационной атаки РФ, движение к определенным пунктам пропуска через государственную границу ограничено.

Многие люди застряли в масштабных пробках. По словам очевидцев, их планы разрушены, многие были в отчаянии, потому что не могли добраться до места назначения, особенно не повезло тем, кто имел цветки на самолеты из Румынии или Молдовы.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что Россия пытается разорвать транспортные коммуникации между юго-западной частью Одесской области и остальной частью Украины.

