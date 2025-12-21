Сообщается, что украинские военнослужащие делают все, чтобы выбить оккупантов.

Прямо сейчас в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои с целью выбить российских оккупантов с украинской территории. Военные опровергают слухи, которые разошлись по соцсетям, касательно соседнего поселка Рясное.

Несмотря на панические сообщения, российских войск там нет, село под контролем Украины, говорится в публикации в Facebook Группировки Объединенных сил.

Ситуация вокруг поселка Грабовское - что известно

20 декабря появилась информация о том, что оккупанты проникли на территорию поселка и вывезли оттуда в Россию более 50 мирных жителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в ВСУ вскоре подтвердили прорыв и заявили, что россияне пошли в наступление превосходящими силами. Поэтому, из-за натиска врага, украинским подразделениям пришлось оставить несколько позиций в районе Грабовского.

