Австрийский Инсбрук - город, со всех сторон окруженный Альпами / Фото Марина Григоренко

Зимняя сказка в Инсбруке: отправляемся на поиски рождественского чуда

Марина Григоренко
07:21, 09 ноября 2019
114 0
Туризм

Спустя пару недель в Европе вовсю заработают рождественские ярмарки. И миллионы туристов со всего мира отправятся на поиски сказочной атмосферы праздника. Разноцветные гирлянды и украшения, ароматный глинтвейн и праздничные лакомства… Все это безотказно способно поднять настроение в столь темную и холодную пору года. УНИАН.Туризм расскажет вам об австрийском альпийском городе Инсбруке, словно окутанном праздничным волшебством.

Австрийский Инсбрук - город, со всех сторон окруженный Альпами / Фото Марина Григоренко

В наших предыдущих материалах мы уже рассказывали, что за настоящим европейским рождеством лучше всего ехать в период с конца ноября до 23 декабря. Ведь Рождество в Европе – праздник семейный, и местные предпочитают праздновать его дома с родными и близкими. А потому к 24 декабря большинство ярмарок закрываются, магазины не работают два-три дня подряд, да и развлекательных мероприятий почти нет. Как не испортить свое европейское рождество, читайте в нашем большом материале.

Читайте такжеУик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с «сюрпризом» и Альпы со всех сторон

Мы же отправимся в город Инсбрук (Innsbruck) на западе Австрии в земле Тироль – по субъективному мнению автора материала, пожалуй, одно из лучших мест Европы, где царит настоящий рождественский дух. Попав в этот город зимой, кажется, будто ты очутился в зимней сказке.

Во-первых, по всей Австрии вряд ли сыщешь некрасивый город. Все же страна древняя с богатейшей историей, но при этому сравнительно маленькая. Потому и города здесь небольшие, с множеством невысоких старинных домиков и уютных улочек. Конечно, есть здесь и многоквартирные дома-коробки, как правило, подальше от исторического центра. Но в целом они особо не портят общее впечатление. Все же австрийцы – не та нация, которая уродует старинные районы безвкусной застройкой.

В Инсбруке тоже есть дома-коробки, но они не портят исторический центр / Фото Марина Григоренко

Читайте такжеОт традиций к авангарду: почти идеальный австрийский город Грац, влюбляющий в себя с первых минут

Во-вторых, в архитектуре австрийцы исторически любили роскошь, все же империя в прошлом. Здесь можно увидеть немало изящных деталей – роспись, лепнина, резьба, фарфор. И что примечательно – в Австрии особо трепетно относятся к историческим домикам. У них правда все идеально опрятно. Вот и гуляя по Инсбруку, ты вряд ли увидишь хоть одну трещину или отпавший кусочек штукатурки. Дома здесь не запускают, а реставрируют по мере возникновения проблемы. А потому не удивительно, что в Австрии нередко можно встретить вполне функциональные дома с пятисотлетней историей.

Австрийцы трепетно берегут историческую застройку / Фото Марина Григоренко

Читайте такжеГород с открытки: австрийский Халльштатт как магнит для туристов

Церкви в Австрии – это отдельная история. Кажется, они все роскошные – с мрамором, позолотой и лепниной. Чего только стоит главный католический собор Инсбрука – Собор Святого Иакова, пышный как снаружи, так и изнутри. Первоначальная церковь на этом месте была построена еще в конце 12 века, однако спустя пять веков она была разрушена в результате землетрясения. Местные правители решили, что свято место пусто не бывает, и распорядились отстроить на этом месте новый пышный храм в стиле барокко.

Собор Святого Иакова в Инсбруке / Фото Марина Григоренко

Интересно, что, когда подходишь к собору с главного фасада, кажется, что он совсем небольшой. На самом деле за ним еще огромное пространство. Просто фасадная часть больше по ширине и по высоте, а потому весь остальной храм будто прячется за ней.

Внутри одной из церквей Инсбрука / Фото Марина Григоренко

Стоит отметить, что австрийцы довольно религиозная нация, подавляющее большинство населения католики, однако без фанатизма. Туристы могут спокойно заходить в местные церкви, в стране нет каких-то жестких религиозных заморочек, а монахи-бенедиктинцы – и вовсе невероятно открытые люди, с энтузиазмом занимающиеся виноделием и охраной природы. Подробнее о них можно почитать в нашем предыдущем материале.

Читайте такжеВолшебная долина Вахау: земля роскошного австрийского барокко, белого вина и веселых монахов

Что еще нужно знать об Австрии – у них очень много официальных выходных, связанных с религией. Этот момент туристам стоит учитывать, ведь в такие дни все магазины и учреждения, как правило, закрыты.

Например, я однажды попала в Австрию в августе, и с удивлением обнаружила, что 15 августа у них выходной – в этот день здесь празднуют Вознесение Богородицы (Mariä Himmelfahrt). Также здесь выходные на Пасху и последующий за ней понедельник (Ostersonntag и Ostermontag), через 40 дней после Пасхи – Вознесение (Christi Himmelfahrt), праздник основания христианской церкви Пятидесятница (Pfingstmontag) в июне, Праздник тела и крови Христова (Fronleichnam) опять же в июне, День всех Святых (Allerheiligen) 1 ноября. И все это выходные дни. А еще целый ворох рождественских праздников – Непорочное зачатие (Mariä Empfängnis) 8 декабря – выходной, но многие магазины и ярмарки работают, Святой вечер (Heiliger Abend) 24 декабря – сокращенный график, Рождество (Weihnachten) 25 декабря и День святого Стефана (Stefanitag) 26 декабря – оба выходные.

Инсбрук зимой / Фото Марина Григоренко

Читайте такжеРождественские ярмарки в Германии: необходимый праздник в самый темный месяц года

Но вернемся к самому Инсбруку. Чем же он отличается от других австрийских городов? Все дело в его географическом положении. Город находится в долине на берегу реки Инн в самом центре Восточных Альп, а потому, когда попадаешь туда, кажется, будто со всех сторон тебя окружают высоченные горы. Зимой это выглядит особенно волшебно. Смотришь по сторонам – повсюду белоснежные альпийские шапки, и кажется, что за ними ничего нет. Еще немного пройдешь – и упрешься в тупик. Когда я впервые увидела все это, первой мыслью у меня было: давние предки современных австрийцев, которые первым поселились здесь, наверняка думали, что именно здесь находится край земли.

Читайте такжеИдеи для зимнего отдыха: на лыжи во Французские Альпы

Зимой Инсбрук по-настоящему снежный. Я приехала в середине декабря сразу после юга Германии, где вообще не было снега, а температура была порядка +7-10 градусов тепла днем, и это был разительный контраст. Горы, окружающие Инсбрук со всех сторон, полностью были покрыты снегом, а в низине с неба сыпались огромные снежные хлопья. Они гроздьями оседали на ветвях деревьев, а местные жители при этом умудрялись ловко ездить на велосипедах. Однако, стоит отметить, сильного мороза здесь не было, максимум -1.

Зима велосипеду не помеха / Фото Марина Григоренко

Рождество в Инсбруке

В 2019 году рождественские ярмарки в Инсбруке официально работают с 15 ноября по 23 декабря. Главные из них – Christkindlmarkt – находятся на Рыночной площади (Marktplatz) на берегу реки Инн и в Старом городе (Altstadt) посреди узеньких улочек со старинными домиками. Это традиционные ярмарки с различными рождественскими атрибутами, инсталляциями, сувенирными лавками и, разумеется, едой с напитками.

Рождественская ярмарка в Инсбруке / Фото Марина Григоренко

В целом по всему Инсбруку больше десятка рождественских ярмарок, причем некоторые из них работают и после Нового года. Так, с 25 ноября по 6 января на Мария-Терезиен Штрассе (Maria-Theresien-Straße) организовывают более современную ярмарку Licht und Moderne. А на вершине фуникулера, ведущего в горный район Хунгерберг (Hungerburg), с 16 ноября по 23 декабря работает своя новогодняя ярмарка. Согласитесь, праздник на горе с потрясающими видами – действительно незабываемо. Подробнее со всеми рождественскими ярмарками Инсбрука на 2019 год можно ознакомиться по ссылке.

Читайте такжеСказочные баварские замки: секреты комфортного путешествия в Нойшванштайн

И пару слов о еде и напитках на тирольских рождественских ярмарках. Несмотря на то, что ярмарки в европейских городах имеют много общего, все же определенные региональные «фишечки» есть везде. Например, в Инсбруке одно из самых популярных и бюджетных кушаний на ярмарках – фламмкухен (Flammkuchen), нечто, похожее на пиццу на тонком тесте. Его разновидности еще можно встретить на юге Германии или во французском Эльзасе.

Дух Рождества повсюду / Фото Марина Григоренко

Любителей сладкого не оставят равнодушными пончики Tiroler Krapfen или тирольские оладьи Melchermuas. Вариаций у них целое множество – с начинками и без, с присыпками и политые шоколадом.

Читайте такжеУик-энд в Гданьске: сказочный городок на берегу моря с богатой рыбной кухней и целой пивной улицей

Для любителей «горячительного» здесь тоже немало сюрпризов – помимо традиционных глинтвейнов, австрийцы смело идут на другие «алкогольные эксперименты». Обычным делом здесь является добавление в классический глинтвейн более крепких напитков – Glühwein mit Schuss, что дословно можно перевести как «глинтвейн с выстрелом». Также можно найти самые разнообразные алкогольные фруктовые пунши и горячие напитки из крепких алкогольных напитков. Именно в Инсбруке я впервые попробовала горячий апероль (Heiss Aperol) – это смешанный с белым вином популярный итальянский аперитив, с добавлением соков, сиропов и апельсинов. Напиток меня настолько впечатлил, что я даже по возвращению домой нашла рецепт в интернете. И огорчилась, что на наших ярмарках его еще не предлагают.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

А еще в Инсбруке просто волшебная рождественская иллюминация. К зимним праздникам весь город украшают разноцветными огнями и гирляндами, порой даже с сюжетами. Меня, например, особо впечатлили силуэты одной из горных вершин, развешанные между домами по контуру той самой вершины. Выглядело впечатляюще.

В Инсбруке очень креативно подходят к рождественскому оформлению / Фото Марина Григоренко

На одной из центральных улиц Инсбрука – Maria-Theresien-Straße традиционно все деревья густо наряжают белыми гирляндами, и кажется, что повсюду вырастают светящиеся ветви. Здесь же из земли «торчат» огромные кристаллы. Все же родина Сваровски. В 2017 году у них даже елка была не зеленая, а как конус с кристаллами.

Инсбрук на Рождество просто волшебный / Фото Марина Григоренко

Или еще гирлянды-сердца над широченной Музейной улицей (Museumstraße), где расположена основная масса местных магазинов, торговых центров, сувенирных лавок, кафе и ресторанов. Даже когда гуляешь поздно вечером, благодаря такой яркой иллюминации и обильному снегу, кажется, что в городе все еще светло.

Даже ночью в рождественские дни в Инсбруке светло / Фото Марина Григоренко

Что посмотреть в Инсбруке

Все главные достопримечательности Инсбрука, по традиции, находятся в Старом городе (Altstadt) в центральном районе. Поскольку город небольшой, вполне реально перемещаться по нему пешком. Так, железнодорожный вокзал Инсбрука (Innsbruck Hbf) находится всего в 700 метрах от упомянутой выше Maria-Theresien-Straße. Примерно столько же идти до Museumstraße. До Рыночной площади и набережной реки Инн отсюда еще метров 750. Как видим, практически рукой подать.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

Уже только простая прогулка по этим улицам приведет вас в восторг – вы то и дело будете наталкиваться на что-то любопытное.

Топ интересных мест в Инсбруке, куда обязательно стоит заглянуть

1. Собор Святого Иакова (Dom zu St. Jakob) – главный собор города, о котором мы уже писали выше.

Читайте такжеЗавораживающие Баварские Альпы: поездом на Цугшпитце - самую высокую гору Германии

2. Готическая церковь Хофкирхе (Hofkirche), построенная в честь императора Максимилиана I в 16 веке. Известна она внушительной коллекцией скульптуры эпохи немецкого ренессанса.

3. Дворцовый ансамбль Габсбургов Хофбург (Hofburg) в стиле рококо, внутри которого нынче расположены пять музейных зон и старинный готический зал.

Дворец Хофбург в Инсбруке / Фото Марина Григоренко

4. Замок-музей Амбрас (Schloss Ambras) – одна из главных достопримечательностей города, расположенная примерно в 4 километрах от исторического центра. Строительством замка занимался эрцгерцог Фердинанд II во второй половине 16 века, и как большой ценитель искусств он собрал здесь великолепные коллекции картин, скульптур, оружия, украшений и прочих интересных вещей.

Читайте такжеСказочные дома в стиле фахверк: путешествие в один из старейших городов Германии

5. Балкон с золотой крышей (Goldenes Dachl) – роскошная конструкция на Herzog-Friedrich-Straße в самом сердце Старого города Инсбрука, считающаяся одним из символов города. Крыша балкона была сооружена в далеком 1500 году с использованием 2657 позолоченных медных черепиц по случаю свадьбы императора Максимилиана I. Вот это настоящий «царь-балкон», сказала я, очутившись здесь. На этой же улочке можно встретить немало других интересных старинных домиков – расписной дом, где останавливался легендарный немецкий писатель Иоганн Гете (Hier weilte Goethe), роскошный барочный Дом Гелблинга (Helbling Haus), а еще Trautsonhaus, Katzunghaus и много чего другого достойного внимания.

Балкон с золотой крышей в Инсбруке / Фото Марина Григоренко

6. Альпийский зоопарк (Alpenzoo) – его особенностью является то, что здесь собраны преимущественно горные виды животных и птиц. Находится всего в 2 километрах от центра.

Читайте такжеПобег из шумного Берлина в беззаботный Потсдам

7. Городской парк Хофгартен (Hofgarten) – культура отдыха в парках чрезвычайно развита в Австрии. С одной стороны, это изысканные садово-парковые композиции, с различными скульптурами, беседками, дворцами и ухоженными клумбами. С другой стороны, это популярное место, где местные жители и туристы собираются на пикники, свидания, праздники, для занятия спортом или просто пройтись наедине со своими мыслями.

8. Хангербургбан (Hungerburgbahn) – гибридная фуникулерная железная дорога, соединяющей горный район Хангербург с центром города. Помимо того, что с вершины фуникулера открываются потрясающие виды, отсюда же можно добраться на многие альпийские горнолыжные маршруты и трассы, популярные среди любителей активного отдыха.

Читайте такжеЕвропейский фестивальный опыт: чему украинским организаторам еще стоит поучиться

9. Кристальные миры Swarovski (Swarovski Kristallwelten) – музей кристаллов Swarovski, созданный в 1995 году к 100-летнему юбилею одноименной фирмы. Расположен он в небольшой коммуне Ваттенс в 15 километрах от Инсбрука на месте первого завода Даниэля Сваровски. Музей находится под землей, а вход в него – это огромная голова великана, покрытая зеленью и с водопадом изо рта. Здание представляет собой лабиринт из 13 залов, ресторана, самого большого в мире магазина Swarovski, VIP-зала для коллекционеров и зала для специальных выставок. Все это связано коридорами и лестницами, а в подземную часть ведет стеклянный тоннель, на стенах которого выгравированы стихи великих поэтов, обязательно со словами «кристалл» или «хрусталь». В самом музее представлены различные инсталляции из кристаллов Swarovski.

10. Монастырь Вильтен (Stift Wilten) – действующий монастырь в 2 километрах от центра города. Основан он был в 1138 году, а его нынешний комплекс зданий с роскошным внутренним убранством с радостью принимает не только прихожан, но и обычных туристов.

Фонтан с драконами в Инсбруке / Фото Марина Григоренко

Разумеется, это далеко не полный список интересных достопримечательностей Инсбрука. В городе немало музеев – от традиционных до необычных, как, например, Музей колоколов. Также на пути вам обязательно попадутся оригинальные фонтаны. Мне особенно приглянулся фонтан с драконами. А еще триумфальные арки, скульптуры и многое другое.

Как добраться в Инсбрук

Прямых рейсов из Украины в Инсбрук нет, а билет с пересадкой в Вене обойдется минимум в 5,5 тысяч гривень при покупке за месяц до вылета. При одновременной покупке билетов с пересадками «туда-обратно» придется заплатить минимум 7,5 тысяч гривень. Но не стоит отчаиваться. Есть минимум два варианта бюджетно попасть из Украины в Инсбрук.

Читайте такжеАмстердам не «для галочки»: везде толпы туристов и потоки велосипедов к уютным каналам и легендарным кофе-шопам

Первый вариант – через Вену (Wien), которая и сама по себе заслуживает внимания на Рождество. Минимальные цены на декабрьские рейсы WizzAir за месяц до вылета стартуют от 989 гривень в одну сторону. Расстояние между австрийской столицей и Инсбруком – около 480 километров, преодолеть которые можно на поезде чуть больше, чем за 4 часа. Минимальная стоимость билетов при покупке за месяц до поездки – 24,90 евро.

Вообще, путешествия по Австрии на поезде – это отдельная туристическая достопримечательность. Дело в том, что Австрия страна горная и во время поездки на поезде вашему взору открываются невероятные виды. А налажена работа местных железных дорог на высоком уровне – подробнее читайте в нашем предыдущем материале.

Если не хотите ехать на поезде – можно поехать автобусом, попутно и по знаменитым альпийским серпантинам покатаетесь (главное, не вставать и ни в коем случае не пытаться посетить туалет во время движения). Ехать от Вены до Инсбрука лучше на автобусе FlixBus – самые дешевые билеты обойдутся в 658 гривень, в дороге проведете около 10 часов, с пересадкой в немецком Мюнхене (München). В рождественский период этот город также очень интересный – так как он крупный, развитый и богатый, здесь целое множество больших рождественских ярмарок на любой вкус. Так что, если время позволяет, можете сделать здесь остановку на день-другой. О том, что можно посмотреть в Мюнхене, читайте в нашем предыдущем материале.

Читайте такжеСтрасбург: город на перекрестке дорог, где рождаются законы Евросоюза

Второй вариант – через немецкий Мемминген (Memmingen), расположенный в 177 километрах от Инсбрука. Из Киева до Меммингена можно попасть лоукостером WizzAir, самые дешевые билеты на декабрь за месяц до полета обойдутся в 779 гривень в один конец. Отсюда до Инсбрука можно доехать либо поездом по минимальной цене от 19 евро, правда, с пересадками. Либо на автобусе FlixBus, также с пересадкой в Мюнхене, по минимальной цене от 458 гривень. В дороге проведете около 4-5 часов.

Чтобы ваша поездка запомнилась вам еще больше – можно по пути заехать в немецкий Фюссен (Füssen) в 112 километрах от Инсбрука. Именно из этого города удобнее всего отправляться на экскурсию в сказочные баварские замки Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) и Хохеншвангау (Schloß Hohenschwangau). О том, как туда добраться и что нужно обязательно учесть перед поездкой, читайте в нашем предыдущем материале.

Где остановиться в Инсбруке

Приблизительно за месяц до заезда на популярных сервисах по бронированию жилья были доступны около 80 вариантов размещения в Инсбруке на начало декабря 2019 года при загрузке 73%. Самые дешевые варианты в общих номерах хостелов стартуют от 45 евро за ночь, а за самые бюджетные одноместные номера не в центре города просят минимум 50 евро. Цены на одноместные номера в центре города стартуют от 59 евро, а за бюджетный двухместный номер просят минимум 65 евро. В городе доступны около 30 отелей категории 3 звезды (цены от 65 евро за номер) и около 20 отелей категории 4 звезды (цены от 105 евро).

Читайте такжеУик-энд в Будапеште: как бюджетно и содержательно провести настоящие европейские выходные

Инсбрук – довольно популярное туристическое направление, а потому номера здесь стоит бронировать заранее, особенно в топ сезон. Например, при поиске мест за три месяца до поездки мы видим уже около 90 вариантов размещения с ценами от 30 евро в общих номерах хостелов и от 45 евро в одноместных номерах.

О том, что стоит учесть при бронировании жилья в турпоездке, чтобы не испортить весь отдых, но при этом сэкономить, читайте в нашем предыдущем материале.

***

Подытожим. Инсбрук – сказочный город в самом сердце Восточных Альп, где можно найти отдых на любой вкус. Экскурсии, музеи, прогулки, фестивали, альпинизм, катание на лыжах, пешие походы – здесь есть все это. Особенно волшебно Инсбрук выглядит в рождественские праздники.

Если говорить о ценах в Инсбруке – они на уровне средних по Австрии и Германии, выше восточноевропейских, но не заоблачные. Однако, поверьте, город того стоит. Да и опытный турист всегда найдет, как сэкономить.

Ах да, еще пару слов о тирольском диалекте. Попав в Инсбрук, вы наверняка обратите внимание на местный говор – кажется, будто итальянцы говорят на немецком. И не удивительно, ведь граничит Тироль с Италией.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австрия#Альпы#советы туристам#рождество в Европе#рождественская ярмарка#путешествия по Европе#Инсбрук