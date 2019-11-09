Зимняя сказка в Инсбруке: отправляемся на поиски рождественского чуда

В наших предыдущих материалах мы уже рассказывали, что за настоящим европейским рождеством лучше всего ехать в период с конца ноября до 23 декабря. Ведь Рождество в Европе – праздник семейный, и местные предпочитают праздновать его дома с родными и близкими. А потому к 24 декабря большинство ярмарок закрываются, магазины не работают два-три дня подряд, да и развлекательных мероприятий почти нет. Как не испортить свое европейское рождество, читайте в нашем большом материале.

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Мы же отправимся в город Инсбрук (Innsbruck) на западе Австрии в земле Тироль – по субъективному мнению автора материала, пожалуй, одно из лучших мест Европы, где царит настоящий рождественский дух. Попав в этот город зимой, кажется, будто ты очутился в зимней сказке.

Во-первых, по всей Австрии вряд ли сыщешь некрасивый город. Все же страна древняя с богатейшей историей, но при этому сравнительно маленькая. Потому и города здесь небольшие, с множеством невысоких старинных домиков и уютных улочек. Конечно, есть здесь и многоквартирные дома-коробки, как правило, подальше от исторического центра. Но в целом они особо не портят общее впечатление. Все же австрийцы – не та нация, которая уродует старинные районы безвкусной застройкой.

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Во-вторых, в архитектуре австрийцы исторически любили роскошь, все же империя в прошлом. Здесь можно увидеть немало изящных деталей – роспись, лепнина, резьба, фарфор. И что примечательно – в Австрии особо трепетно относятся к историческим домикам. У них правда все идеально опрятно. Вот и гуляя по Инсбруку, ты вряд ли увидишь хоть одну трещину или отпавший кусочек штукатурки. Дома здесь не запускают, а реставрируют по мере возникновения проблемы. А потому не удивительно, что в Австрии нередко можно встретить вполне функциональные дома с пятисотлетней историей.

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Церкви в Австрии – это отдельная история. Кажется, они все роскошные – с мрамором, позолотой и лепниной. Чего только стоит главный католический собор Инсбрука – Собор Святого Иакова, пышный как снаружи, так и изнутри. Первоначальная церковь на этом месте была построена еще в конце 12 века, однако спустя пять веков она была разрушена в результате землетрясения. Местные правители решили, что свято место пусто не бывает, и распорядились отстроить на этом месте новый пышный храм в стиле барокко.

Интересно, что, когда подходишь к собору с главного фасада, кажется, что он совсем небольшой. На самом деле за ним еще огромное пространство. Просто фасадная часть больше по ширине и по высоте, а потому весь остальной храм будто прячется за ней.

Стоит отметить, что австрийцы довольно религиозная нация, подавляющее большинство населения католики, однако без фанатизма. Туристы могут спокойно заходить в местные церкви, в стране нет каких-то жестких религиозных заморочек, а монахи-бенедиктинцы – и вовсе невероятно открытые люди, с энтузиазмом занимающиеся виноделием и охраной природы. Подробнее о них можно почитать в нашем предыдущем материале.

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Что еще нужно знать об Австрии – у них очень много официальных выходных, связанных с религией. Этот момент туристам стоит учитывать, ведь в такие дни все магазины и учреждения, как правило, закрыты.

Например, я однажды попала в Австрию в августе, и с удивлением обнаружила, что 15 августа у них выходной – в этот день здесь празднуют Вознесение Богородицы (Mariä Himmelfahrt). Также здесь выходные на Пасху и последующий за ней понедельник (Ostersonntag и Ostermontag), через 40 дней после Пасхи – Вознесение (Christi Himmelfahrt), праздник основания христианской церкви Пятидесятница (Pfingstmontag) в июне, Праздник тела и крови Христова (Fronleichnam) опять же в июне, День всех Святых (Allerheiligen) 1 ноября. И все это выходные дни. А еще целый ворох рождественских праздников – Непорочное зачатие (Mariä Empfängnis) 8 декабря – выходной, но многие магазины и ярмарки работают, Святой вечер (Heiliger Abend) 24 декабря – сокращенный график, Рождество (Weihnachten) 25 декабря и День святого Стефана (Stefanitag) 26 декабря – оба выходные.

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Но вернемся к самому Инсбруку. Чем же он отличается от других австрийских городов? Все дело в его географическом положении. Город находится в долине на берегу реки Инн в самом центре Восточных Альп, а потому, когда попадаешь туда, кажется, будто со всех сторон тебя окружают высоченные горы. Зимой это выглядит особенно волшебно. Смотришь по сторонам – повсюду белоснежные альпийские шапки, и кажется, что за ними ничего нет. Еще немного пройдешь – и упрешься в тупик. Когда я впервые увидела все это, первой мыслью у меня было: давние предки современных австрийцев, которые первым поселились здесь, наверняка думали, что именно здесь находится край земли.

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Зимой Инсбрук по-настоящему снежный. Я приехала в середине декабря сразу после юга Германии, где вообще не было снега, а температура была порядка +7-10 градусов тепла днем, и это был разительный контраст. Горы, окружающие Инсбрук со всех сторон, полностью были покрыты снегом, а в низине с неба сыпались огромные снежные хлопья. Они гроздьями оседали на ветвях деревьев, а местные жители при этом умудрялись ловко ездить на велосипедах. Однако, стоит отметить, сильного мороза здесь не было, максимум -1.

Рождество в Инсбруке

В 2019 году рождественские ярмарки в Инсбруке официально работают с 15 ноября по 23 декабря. Главные из них – Christkindlmarkt – находятся на Рыночной площади (Marktplatz) на берегу реки Инн и в Старом городе (Altstadt) посреди узеньких улочек со старинными домиками. Это традиционные ярмарки с различными рождественскими атрибутами, инсталляциями, сувенирными лавками и, разумеется, едой с напитками.

В целом по всему Инсбруку больше десятка рождественских ярмарок, причем некоторые из них работают и после Нового года. Так, с 25 ноября по 6 января на Мария-Терезиен Штрассе (Maria-Theresien-Straße) организовывают более современную ярмарку Licht und Moderne. А на вершине фуникулера, ведущего в горный район Хунгерберг (Hungerburg), с 16 ноября по 23 декабря работает своя новогодняя ярмарка. Согласитесь, праздник на горе с потрясающими видами – действительно незабываемо. Подробнее со всеми рождественскими ярмарками Инсбрука на 2019 год можно ознакомиться по ссылке.

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И пару слов о еде и напитках на тирольских рождественских ярмарках. Несмотря на то, что ярмарки в европейских городах имеют много общего, все же определенные региональные «фишечки» есть везде. Например, в Инсбруке одно из самых популярных и бюджетных кушаний на ярмарках – фламмкухен (Flammkuchen), нечто, похожее на пиццу на тонком тесте. Его разновидности еще можно встретить на юге Германии или во французском Эльзасе.

Любителей сладкого не оставят равнодушными пончики Tiroler Krapfen или тирольские оладьи Melchermuas. Вариаций у них целое множество – с начинками и без, с присыпками и политые шоколадом.

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Для любителей «горячительного» здесь тоже немало сюрпризов – помимо традиционных глинтвейнов, австрийцы смело идут на другие «алкогольные эксперименты». Обычным делом здесь является добавление в классический глинтвейн более крепких напитков – Glühwein mit Schuss, что дословно можно перевести как «глинтвейн с выстрелом». Также можно найти самые разнообразные алкогольные фруктовые пунши и горячие напитки из крепких алкогольных напитков. Именно в Инсбруке я впервые попробовала горячий апероль (Heiss Aperol) – это смешанный с белым вином популярный итальянский аперитив, с добавлением соков, сиропов и апельсинов. Напиток меня настолько впечатлил, что я даже по возвращению домой нашла рецепт в интернете. И огорчилась, что на наших ярмарках его еще не предлагают.

А еще в Инсбруке просто волшебная рождественская иллюминация. К зимним праздникам весь город украшают разноцветными огнями и гирляндами, порой даже с сюжетами. Меня, например, особо впечатлили силуэты одной из горных вершин, развешанные между домами по контуру той самой вершины. Выглядело впечатляюще.

На одной из центральных улиц Инсбрука – Maria-Theresien-Straße традиционно все деревья густо наряжают белыми гирляндами, и кажется, что повсюду вырастают светящиеся ветви. Здесь же из земли «торчат» огромные кристаллы. Все же родина Сваровски. В 2017 году у них даже елка была не зеленая, а как конус с кристаллами.

Или еще гирлянды-сердца над широченной Музейной улицей (Museumstraße), где расположена основная масса местных магазинов, торговых центров, сувенирных лавок, кафе и ресторанов. Даже когда гуляешь поздно вечером, благодаря такой яркой иллюминации и обильному снегу, кажется, что в городе все еще светло.

Что посмотреть в Инсбруке

Все главные достопримечательности Инсбрука, по традиции, находятся в Старом городе (Altstadt) в центральном районе. Поскольку город небольшой, вполне реально перемещаться по нему пешком. Так, железнодорожный вокзал Инсбрука (Innsbruck Hbf) находится всего в 700 метрах от упомянутой выше Maria-Theresien-Straße. Примерно столько же идти до Museumstraße. До Рыночной площади и набережной реки Инн отсюда еще метров 750. Как видим, практически рукой подать.

Уже только простая прогулка по этим улицам приведет вас в восторг – вы то и дело будете наталкиваться на что-то любопытное.

Топ интересных мест в Инсбруке, куда обязательно стоит заглянуть

1. Собор Святого Иакова (Dom zu St. Jakob) – главный собор города, о котором мы уже писали выше.

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2. Готическая церковь Хофкирхе (Hofkirche), построенная в честь императора Максимилиана I в 16 веке. Известна она внушительной коллекцией скульптуры эпохи немецкого ренессанса.

3. Дворцовый ансамбль Габсбургов Хофбург (Hofburg) в стиле рококо, внутри которого нынче расположены пять музейных зон и старинный готический зал.

4. Замок-музей Амбрас (Schloss Ambras) – одна из главных достопримечательностей города, расположенная примерно в 4 километрах от исторического центра. Строительством замка занимался эрцгерцог Фердинанд II во второй половине 16 века, и как большой ценитель искусств он собрал здесь великолепные коллекции картин, скульптур, оружия, украшений и прочих интересных вещей.

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5. Балкон с золотой крышей (Goldenes Dachl) – роскошная конструкция на Herzog-Friedrich-Straße в самом сердце Старого города Инсбрука, считающаяся одним из символов города. Крыша балкона была сооружена в далеком 1500 году с использованием 2657 позолоченных медных черепиц по случаю свадьбы императора Максимилиана I. Вот это настоящий «царь-балкон», сказала я, очутившись здесь. На этой же улочке можно встретить немало других интересных старинных домиков – расписной дом, где останавливался легендарный немецкий писатель Иоганн Гете (Hier weilte Goethe), роскошный барочный Дом Гелблинга (Helbling Haus), а еще Trautsonhaus, Katzunghaus и много чего другого достойного внимания.

6. Альпийский зоопарк (Alpenzoo) – его особенностью является то, что здесь собраны преимущественно горные виды животных и птиц. Находится всего в 2 километрах от центра.

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7. Городской парк Хофгартен (Hofgarten) – культура отдыха в парках чрезвычайно развита в Австрии. С одной стороны, это изысканные садово-парковые композиции, с различными скульптурами, беседками, дворцами и ухоженными клумбами. С другой стороны, это популярное место, где местные жители и туристы собираются на пикники, свидания, праздники, для занятия спортом или просто пройтись наедине со своими мыслями.

8. Хангербургбан (Hungerburgbahn) – гибридная фуникулерная железная дорога, соединяющей горный район Хангербург с центром города. Помимо того, что с вершины фуникулера открываются потрясающие виды, отсюда же можно добраться на многие альпийские горнолыжные маршруты и трассы, популярные среди любителей активного отдыха.

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9. Кристальные миры Swarovski (Swarovski Kristallwelten) – музей кристаллов Swarovski, созданный в 1995 году к 100-летнему юбилею одноименной фирмы. Расположен он в небольшой коммуне Ваттенс в 15 километрах от Инсбрука на месте первого завода Даниэля Сваровски. Музей находится под землей, а вход в него – это огромная голова великана, покрытая зеленью и с водопадом изо рта. Здание представляет собой лабиринт из 13 залов, ресторана, самого большого в мире магазина Swarovski, VIP-зала для коллекционеров и зала для специальных выставок. Все это связано коридорами и лестницами, а в подземную часть ведет стеклянный тоннель, на стенах которого выгравированы стихи великих поэтов, обязательно со словами «кристалл» или «хрусталь». В самом музее представлены различные инсталляции из кристаллов Swarovski.

10. Монастырь Вильтен (Stift Wilten) – действующий монастырь в 2 километрах от центра города. Основан он был в 1138 году, а его нынешний комплекс зданий с роскошным внутренним убранством с радостью принимает не только прихожан, но и обычных туристов.

Разумеется, это далеко не полный список интересных достопримечательностей Инсбрука. В городе немало музеев – от традиционных до необычных, как, например, Музей колоколов. Также на пути вам обязательно попадутся оригинальные фонтаны. Мне особенно приглянулся фонтан с драконами. А еще триумфальные арки, скульптуры и многое другое.

Как добраться в Инсбрук

Прямых рейсов из Украины в Инсбрук нет, а билет с пересадкой в Вене обойдется минимум в 5,5 тысяч гривень при покупке за месяц до вылета. При одновременной покупке билетов с пересадками «туда-обратно» придется заплатить минимум 7,5 тысяч гривень. Но не стоит отчаиваться. Есть минимум два варианта бюджетно попасть из Украины в Инсбрук.

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Первый вариант – через Вену (Wien), которая и сама по себе заслуживает внимания на Рождество. Минимальные цены на декабрьские рейсы WizzAir за месяц до вылета стартуют от 989 гривень в одну сторону. Расстояние между австрийской столицей и Инсбруком – около 480 километров, преодолеть которые можно на поезде чуть больше, чем за 4 часа. Минимальная стоимость билетов при покупке за месяц до поездки – 24,90 евро.

Вообще, путешествия по Австрии на поезде – это отдельная туристическая достопримечательность. Дело в том, что Австрия страна горная и во время поездки на поезде вашему взору открываются невероятные виды. А налажена работа местных железных дорог на высоком уровне – подробнее читайте в нашем предыдущем материале.

Если не хотите ехать на поезде – можно поехать автобусом, попутно и по знаменитым альпийским серпантинам покатаетесь (главное, не вставать и ни в коем случае не пытаться посетить туалет во время движения). Ехать от Вены до Инсбрука лучше на автобусе FlixBus – самые дешевые билеты обойдутся в 658 гривень, в дороге проведете около 10 часов, с пересадкой в немецком Мюнхене (München). В рождественский период этот город также очень интересный – так как он крупный, развитый и богатый, здесь целое множество больших рождественских ярмарок на любой вкус. Так что, если время позволяет, можете сделать здесь остановку на день-другой. О том, что можно посмотреть в Мюнхене, читайте в нашем предыдущем материале.

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Второй вариант – через немецкий Мемминген (Memmingen), расположенный в 177 километрах от Инсбрука. Из Киева до Меммингена можно попасть лоукостером WizzAir, самые дешевые билеты на декабрь за месяц до полета обойдутся в 779 гривень в один конец. Отсюда до Инсбрука можно доехать либо поездом по минимальной цене от 19 евро, правда, с пересадками. Либо на автобусе FlixBus, также с пересадкой в Мюнхене, по минимальной цене от 458 гривень. В дороге проведете около 4-5 часов.

Чтобы ваша поездка запомнилась вам еще больше – можно по пути заехать в немецкий Фюссен (Füssen) в 112 километрах от Инсбрука. Именно из этого города удобнее всего отправляться на экскурсию в сказочные баварские замки Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) и Хохеншвангау (Schloß Hohenschwangau). О том, как туда добраться и что нужно обязательно учесть перед поездкой, читайте в нашем предыдущем материале.

Где остановиться в Инсбруке

Приблизительно за месяц до заезда на популярных сервисах по бронированию жилья были доступны около 80 вариантов размещения в Инсбруке на начало декабря 2019 года при загрузке 73%. Самые дешевые варианты в общих номерах хостелов стартуют от 45 евро за ночь, а за самые бюджетные одноместные номера не в центре города просят минимум 50 евро. Цены на одноместные номера в центре города стартуют от 59 евро, а за бюджетный двухместный номер просят минимум 65 евро. В городе доступны около 30 отелей категории 3 звезды (цены от 65 евро за номер) и около 20 отелей категории 4 звезды (цены от 105 евро).

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Инсбрук – довольно популярное туристическое направление, а потому номера здесь стоит бронировать заранее, особенно в топ сезон. Например, при поиске мест за три месяца до поездки мы видим уже около 90 вариантов размещения с ценами от 30 евро в общих номерах хостелов и от 45 евро в одноместных номерах.

О том, что стоит учесть при бронировании жилья в турпоездке, чтобы не испортить весь отдых, но при этом сэкономить, читайте в нашем предыдущем материале.

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Подытожим. Инсбрук – сказочный город в самом сердце Восточных Альп, где можно найти отдых на любой вкус. Экскурсии, музеи, прогулки, фестивали, альпинизм, катание на лыжах, пешие походы – здесь есть все это. Особенно волшебно Инсбрук выглядит в рождественские праздники.

Если говорить о ценах в Инсбруке – они на уровне средних по Австрии и Германии, выше восточноевропейских, но не заоблачные. Однако, поверьте, город того стоит. Да и опытный турист всегда найдет, как сэкономить.

Ах да, еще пару слов о тирольском диалекте. Попав в Инсбрук, вы наверняка обратите внимание на местный говор – кажется, будто итальянцы говорят на немецком. И не удивительно, ведь граничит Тироль с Италией.

Марина Григоренко