Десантники попали под рой ударов вражеских FPV-дронов.

Российские войска продолжают интенсивный натиск на нашу оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. В течение двух минут враг запустил по десантникам почти 20 ударных БпЛА. Все происходили с минимальными интервалами - в среднем 1 на 3 секунды", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела группа продолжила выполнение боевой задачи.

На видео - кадры от первого лица, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника.

Бои за Покровск - последние новости

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается активная фаза борьбы за контроль над Покровском и Мирноградом. Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук рассказал, что в Покровске враг завяз в городских боях, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтроваться и в северные кварталы малыми группами.

Ласийчук добавил, что Мирноград остается важным узлом обороны и там ситуация сложная, поскольку россияне давят сразу с трех направлениях. По его словам, на юго-восточном направлении он сосредотачивает основные усилия. Около месяца назад враг перешел от тактики инфильтрации к механизированным штурмам. Сейчас применяет непрерывные пехотные атаки.

Кроме того, мы также рассказывали, что ВСУ провели впечатляющую спецоперацию вблизи Покровска. Ее реализовали для срыва наступательного потенциала оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: