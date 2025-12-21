Российские войска продолжают интенсивный натиск на нашу оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. В течение двух минут враг запустил по десантникам почти 20 ударных БпЛА. Все происходили с минимальными интервалами - в среднем 1 на 3 секунды", - говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела группа продолжила выполнение боевой задачи.
На видео - кадры от первого лица, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника.
Бои за Покровск - последние новости
Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается активная фаза борьбы за контроль над Покровском и Мирноградом. Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук рассказал, что в Покровске враг завяз в городских боях, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтроваться и в северные кварталы малыми группами.
Ласийчук добавил, что Мирноград остается важным узлом обороны и там ситуация сложная, поскольку россияне давят сразу с трех направлениях. По его словам, на юго-восточном направлении он сосредотачивает основные усилия. Около месяца назад враг перешел от тактики инфильтрации к механизированным штурмам. Сейчас применяет непрерывные пехотные атаки.
