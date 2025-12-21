По словам политика, безопасная Европа означает безопасную Америку.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США заинтересованы оставаться членом альянса и для этого у них есть три причины. Об этом он сказал в интервью BILD.

По его словам, НАТО имеет непосредственное значение для американской безопасности.

"Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку. Во-вторых: Арктика - семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активны в этом регионе. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно", - объяснил Рютте.

В то же время третьей причиной, как отметил генсек НАТО, является важность безопасности Северной Атлантики.

"Чтобы защитить США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Итак, США имеют прямой интерес в безопасности, чтобы оставаться в НАТО. Долгое время существовал большой мешающий фактор: мы, европейцы, тратили слишком мало (денег на оборону. - Ред.). Сейчас мы наверстываем", - добавил он.

НАТО и угроза со стороны РФ

Ранее вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли заявил, что НАТО не хватит сил для длительной войны с Россией. Он считает, что западные вооруженные силы должны подготовиться к более сложному полю боя, охватывающему как киберугрозы, так и военные угрозы.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Думаю, комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, не имеем. Но страны это прекрасно понимают и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - отметил Атли.

В то же время украинские военные назвали главное оружие, которое даст НАТО шанс на победу в войне с РФ. По их словам, альянсу необходимо произвести "миллионы" дешевых дронов-камикадзе, если европейские государства хотят иметь шанс защитить свои границы и победить в войне с Россией и Китаем.

"Мой совет - иметь много дронов. Не покупайте несколько дорогих дронов, а приобретите много достаточно дешевых. Один дрон может уничтожить танк, но для этого могут понадобиться десятки. Если речь идет о небольших дронах-камикадзе, их следует производить столько же, сколько пуль. Миллионы", - отметил заместитель командира 413-го полка беспилотных систем Украины Александр Войтко.

