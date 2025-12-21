Россия и Китай могут осуществить скоординированное нападение на Европу и Тайвань. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Мы - мирный, оборонительный альянс. Но мы также видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай смотрит на Тайвань. И я убежден, что если Китай будет предпринимать там военные действия, он будет давить на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас занятыми здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", - заявил он.
На вопрос, сможет ли Европа отбиться от российского вторжения самостоятельно без поддержки США, Рютте заверил, что европейцам "не нужно об этом беспокоиться".
"Потому что мы являемся альянсом, и потому что США твердо поддерживают НАТО. Кроме того, НАТО имеет прямые последствия для политики безопасности США. Безопасная Европа означает безопасную Америку. Следовательно, США имеют прямой интерес с точки зрения безопасности в сохранении членства в НАТО", - заверил генсек.
Российская угроза для НАТО
Как писал УНИАН, ранее полковник немецкой армии и военный историк Армин Вагнер высказал мнение, что в случае конфликта с НАТО Россия не будет пытаться вести масштабную войну с прорывом в глубь Европы. Вместо этого Кремль сделает ставку на ограниченную военную операцию с мощным информационным сопровождением, целью которой будет раскол альянса изнутри. По его словам, в частности возможен захват эстонской Нарвы силами только двух бригад, что не помешало бы России продолжать войну против Украины.
По мнению Вагнера, такое локальное вторжение имело бы целью проверить единство НАТО и спровоцировать споры между его членами, когда часть европейских стран может не захотеть идти на прямую конфронтацию с РФ из-за, на первый взгляд, небольшого пограничного инцидента.