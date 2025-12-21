Ушла из жизни его сестра.

Известный американский актер, звезда фильмов "Билет в рай" и "Тринадцать друзей Оушена" Джордж Клуни рассказал о потере родного человека.

Как пишет издание People, умерла его сестра Аделия Зейдлер. Ей было 65 лет. Известно, что женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Она ушла из жизни в медицинском центре в штате Кентукки, в то время возле нее были близкие люди.

На смерть сестры уже отреагировал и сам актер. Он отметил, что Аделия была для него примером храбрости.

"Моя сестра Ада была моей героиней. Она с невероятным мужеством и светом в сердце проходила этот путь. Я никогда не встречал такой храбрости в людях", - подчеркнул Джордж, который тяжело переживает потерю близкого человека.

К слову, Аделия Зейдлер была художницей и учительницей искусства в начальной школе. Разница в возрасте между ними с Клуни один год.

