Небольшой тест покажет, какие черты вашей личности заметны другим больше всего.

У каждого из нас свой характер, стиль общения и отношение к окружающим. Трудно дать точное определение, но можно сказать, что наши привычки, поведение и реакции многое говорят о нас. Этот личностный тест поможет узнать, какое впечатление вы производите на окружающих.

Выберите свою ракетку - тест по картинкам

Просто посмотрите на три ракетки на изображении и выберите ту, которая вам больше нравится.

Не раздумывайте очень долго - руководствуйтесь интуицией.

Смотрите ниже результаты теста.

Вот о чем говорит ваш выбор:

Ракетка 1

Если вы выбрали эту ракетку, это значит, что люди восхищаются вашей грацией и умением сохранять спокойствие в любой ситуации. Вы легко выделяетесь в обществе, вызываете доверие и делаете так, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно.

Ваш вкус и стиль заметны во всем - как вы одеваетесь, манере говорить и поведении. Вы уважаете других, цените гармонию, а ваша жизнь сочетает простоту и утонченность. У вас есть особый дар превращать обычное в исключительное.

Ракетка 2

Если вы выбрали вторую ракетку, значит, вы цените тонкие детали и изысканность в повседневной жизни. Для вас важнее качество, а не количество, и вы замечаете мелочи, которые делают жизнь красивее.

У вас хороший вкус, и вы любите, когда вокруг порядок и гармония - на работе, дома, в отношениях. Ваш стиль классический и вневременной: вы выбираете вещи, которые служат долго, а не следуете мимолетным модным тенденциям.

Ваша изысканность видна не только в образе, но и в том, как вы общаетесь с людьми - всегда вежливо и с уважением.

Ракетка 3

Если вы выбрали эту ракетку, значит, вы любите некий оттенок роскоши. Вам нравится лучшее в жизни, и вы не стесняетесь показывать свой стиль и вкус.

Вы притягательны и уверены в себе, а ваша утонченность привлекает окружающих. Также вы любите яркие впечатления - путешествия, хорошую еду, искусство - и окружаете себя вещами и людьми, которые отражают вашу любовь к качеству и изысканности.

То, как вы представляете себя миру, показывает вашу уверенность и умение сделать любую ситуацию особенной. Это помогает вам оставлять яркое и приятное впечатление на других и поднимать обычные моменты на новый уровень.

