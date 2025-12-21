Россияне уделяют подозрительно много внимания Сумщине, которая вроде бы не является приоритетной для них на текущем этапе войны.

Российские удары по транспортной инфраструктуре в Сумской области в связке с захватом села Грабовское могут указывать на планы российского командования провести крупную военную операцию в этом регионе и оттеснить ВСУ от границы. Об этом пишет военный аналитик Игаль Левин, ссылаясь на данные аналитиков открытых данных (OSINT).

В частности он отмечает, что российские удары по украинской железнодорожной системе почему-то очень явно сконцентрированы на северных областях Украины. За последние четыре месяца было нанесено 64 удара по железнодорожной инфраструктуре между Киевом и Сумами, а также между Сумами и Харьковом.

"Это явно указывает на подготовку к истощению украинских логистических возможностей в северных областях и сковывание украинских войск, прикрывающих границу. За этим потенциально могут последовать российские удары и операции на приграничье", - пишет он.

Также Левин обратил внимание на публикацию OSINT-исследователя под псевдонимом Intelschizo. Тот отмечает, что заход российских войск в село Грабовское Сумской области может быть попыткой прощупать украинскую оборону на потенциально интересном агрессору участке.

Дело в том, что недалеко от Грабовского по российскую сторону границы проходит важная логистическая линия между Суджей и Белгородом, которая не эксплуатируется со времен Курской операции ВСУ.

"Активность русских на этом участке может означать подготовительные меры по дальнейшему продвижению. Цель – обезопасить и вновь открыть свою логистическую ветку Суджа-Белгород, а также поставить под угрозу украинские коммуникации на восток от Сум", - пишет Игаль Левин, ссылаясь на Intelschizo.

Прорыв россиян в Грабовское: последние новости

Как писал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российский "прорыв" в приграничное село Грабовское Сумской области стал возможен из-за крайне безответственного отношения к службе украинских военных, которые отвечали за оборону этого участка. Аналитики отмечают, что группа бойцов, удерживавшая позиции, практически не выполняла свои задачи, а командование не осуществляло никакого контроля и проверки.

Украинские военнослужащие, по информации DeepState, давали свое табельное оружие местным жителям, равнодушно реагировали на вражеские дроны и даже устраивали посиделки под ними. В результате противник легко захватил людей в плен и фактически взял село под контроль.

