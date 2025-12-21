По словам Грэма, США должны предоставить Украине такие гарантии безопасности, которые бы предотвратили третье вторжение со стороны России.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм желает заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, "которое предотвратит третье вторжение". Об этом он заявил в воскресенье, 21 декабря, сообщает The Hill.

"Послушайте, мы достигли значительного прогресса между Украиной, Европой и Соединенными Штатами, чтобы разработать предложение, которое положит конец войне. Мы не собираемся выселять всех россиян из Украины, я это понимаю, но я хочу соглашения, которое предотвратит третье вторжение", - заявил он в программе "Meet the Press".

Также Грэм не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может продолжить захват Донбасса, пока США не усилят давление.

Видео дня

"Я хочу, чтобы европейские войска были на месте, чтобы удостовериться, что не будет третьего вторжения. Я хочу, чтобы мы предоставили Украине гарантии безопасности, чтобы удостовериться, что не будет третьего вторжения. Я думаю, что [президент России Владимир] Путин будет продолжать захватывать Донбасс силой, пока мы не усилим давление", - отметил сенатор-республиканец.

Издание отмечает, что с начала прихода к власти во второй раз президент США Дональд Трамп и его администрация активно добивались прекращения войны в Украине, но без особого успеха.

Добавляется, что в течение последних месяцев Трамп провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным в США.

Издание отметило, что в пятницу, 19 декабря, российский диктатор похвастался военными успехами России в Украине и отверг любые компромиссы с Украиной перед встречами с делегацией США в Майами.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что об идее трехсторонней встречи с участием России, США и Украины пока никто серьезно не говорил. Ушаков также отметил, что предложенные Европой и Украиной изменения в "мирный план" США не улучшают документ, а якобы только препятствуют достижению долгосрочного мира. Помощник Путина не рассказал, есть ли у него информация о ходе встречи спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами.

Также мы писали, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в субботу, 20 декабря, рассказал журналистам, что переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "проходят конструктивно". Известно, что продолжение дискуссии должно состояться и в воскресенье, 21 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: