Последние месяцы финики превратились в настоящих звезд здорового питания. Люди утверждают, что всего пара плодов в день может снизить холестерин и наладить пищеварение, но так ли это - ответили люди из науки.

Вы наверняка видели эти рецепты в соцсетях: финики с маслом, в шоколаде или с орехами. Этот фрукт сейчас на пике популярности. Но действительно ли он так полезен, как о нем говорят, или это просто очередной модный миф?

Доктор философии и диетолог из Вандербильтского университета Хайди Сильвер утверждает, что финики по-настоящему полезный продукт с высоким содержанием ключевых микроэлементов. Среди них клетчатка, кальций, магний, калий, ниацин, фолиевая кислота, витамин А, бета-каротин, лютеин и селен, пишет VeryWell Health.

Однако она предупреждает: важно следить за количеством. Чрезмерное увлечение этим лакомством может привести к перебору калорий. Средняя порция фиников составляет 100 граммов, что эквивалентно примерно четырем королевским финикам (сорт Меджул). Не стоит съедать всю упаковку ради получения витаминов.

Четыре крупных финика могут содержать около 277 калорий и 66 граммов сахара. Для сравнения: в стандартной банке Coca-Cola (0,33 л) – 39 граммов сахара и 140 калорий, отмечает дипломированный диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано. Она рекомендует употреблять лишь два больших или три маленьких финика (около 50 г). Это даст вам вдвое меньше сахара и калорий.

Хотя два финика в день – это вполне здоровая порция, это не значит, что вы мгновенно станете здоровее.

Сколько времени нужно, чтобы финики снизили уровень холестерина

Некоторые исследования показывают, что употребление фиников может помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов. Однако доктор Сильвер отмечает, что доказательства пока неубедительны.

"Недавний мета-анализ показал отсутствие значительного влияния на холестерин ЛПНП (так называемый "плохой" холестерин), но зафиксировал снижение общего холестерина у людей с диабетом 2 типа", – уточнила Сильвер.

Можно ли есть финики при повышенном сахаре в крови

В натуральные финики без косточек обычно не добавляют сахар, но они сами по себе содержат значительное количество природных сахаров: сахарозы, глюкозы и фруктозы.

Высокий уровень сахара может заставить вас усомниться в пользе такого перекуса. Однако ключевое различие между финиками и сладкой газировкой заключается в клетчатке.

"Благодаря клетчатке, которая замедляет всасывание глюкозы в кровь, у фиников низкий гликемический индекс. Это вызывает меньший скачок сахара в крови", – объясняет Зумпано. Исследования это подтверждают.

Она добавляет, что использование фиников в качестве подсластителя – здоровая альтернатива рафинированному сахару: "Главное здесь – контроль порций. Мне нравится использовать финики вместо чего-то сладкого к чаю, также вы можете добавлять их в рецепты вместо обычного сахара".

Полезны ли финики для кишечника

Поскольку финики богаты клетчаткой, они могут поддержать работу желудочно-кишечного тракта, но они должны быть лишь частью сбалансированной диеты.

"Любая клетчатка полезна для здоровья кишечника. Но финики нужно есть в сочетании с другими богатыми волокнами продуктами, в которых меньше сахара: листовой зеленью, некрахмалистыми овощами, бобовыми, орехами, семенами и цельным зерном", – говорит Зумпано.

По словам доктора Сильвер, добавление таких перекусов в рацион может принести пользу вашему микробиому. Финики и другие фрукты могут улучшить соотношение полезных кишечных бактерий – но, опять же, исследования на эту тему пока ограничены, отмечает эксперт.

Важно: переедание фиников может привести к неприятным последствиям.

"Как и в случае с любыми фруктами, употребление слишком большого количества может спровоцировать диарею. Однако если съедать всего несколько штук в день, это может помочь при запорах", – заявляет Сильвер.

