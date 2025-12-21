В перечне есть представители знака Бык.

Составлен гороскоп на неделю 22 по 28 декабря 2025 года по восточному календарю. Три знака китайского Зодиака ощутят поток удачи и энергии любви. Связи с близкими, друзьями и любимыми укрепляются через искренние разговоры и внимательность друг к другу. В преддверии праздников может появляться легкая грусть, которая помогает восстановить доверие и поверить, что добрые поступки возвращаются тем, кто открыт к добру, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Бык

Для Быка успех и любовь на этой неделе приходят через надежность и эмоциональную открытость. Уверенность в себе помогает действовать спокойно и последовательно в отношениях, а окружающие чувствуют вашу стабильность и доверие. Дружба, семейные узы и романтические связи укрепляются на основе честности и взаимного уважения.

Самый сильный день удачи - четверг, 25 декабря, "Стабильный день". Энергия этого дня помогает создать эмоциональную безопасность и укрепить долговременные отношения. Зеленые оттенки в одежде или аксессуарах способствуют гармонии и сердечному общению. Наиболее совместимый знак на этой неделе - Собака, которая поддерживает чувство взаимного уважения и доверия.

Собака

Для Собаки неделя приносит важные сообщения от друзей и семьи. Внимательные разговоры и теплые послания восстанавливают ощущение общности и подтверждают значимость вашего присутствия. Удача проявляется через искренность и заботу, а даже сложные темы обсуждаются легче, без необходимости защищать себя.

Лучший день для благоприятных событий - пятница, 26 декабря, День Посвящения. Это подходящее время для нового начала или укрепления романтических отношений. Нежно-голубой цвет одежды помогает открыться эмоционально. Наиболее совместимый знак - Бык, чья преданность и поддержка создают ощущение безопасности и доверия.

Тигр

Для Тигра любовь приходит через мягкость и внимательность в общении. Эмоциональная искренность и естественность разговоров помогают укреплять дружеские и романтические связи.

Самый удачный день недели - вторник, 23 декабря, насыщенный энергией взаимного уважения и умения слушать. Эта неделя способствует эмоциональному равновесию и гармонии в отношениях. Одежда в земляных тонах усилит тепло и стабильность. Наиболее совместимый знак для любви - Кролик, чья нежность дарит ощущение поддержки и понимания.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака скоро вытащат "золотой билет" у Вселенной и обретут счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: