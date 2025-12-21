По количеству атак противника Гуляйполе уступает только Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям.

Боевые действия за Гуляйполе на Запорожском направлении чрезвычайно сложные, и ситуация там в целом "достаточно серьезная". Об этом в комментарии Киев24 сказал военный эксперт Иван Тимочко.

Он назвал бои, которые происходят на направлении, крайне интенсивными. И отметил, что по количеству атак противника Гуляйполе уступает только Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям. По его оценкам, на этом направлении военные принимают на себя один из самых больших ударов на текущий момент, и это также "показатель их эффективности".

Несмотря на это противнику удается прорываться, и кое-где оккупанты уже пытаются заходить в пределы самого города. Он отметил, что из-за географической особенности территории, на направлении противник давит с южного и северного направлений.

"Надо учесть, что противник имеет на направлении огромное поле для логистики, усиления своих войск. Ведь линия фронта там - огромная территория оккупированного юга Украины, где противник долгое время выстраивал логистику", - сказал эксперт.

Тимочко добавил, что противник понимает, что Гуляйполе - это мощная железнодорожная узловая станция, которая подкреплена населенным пунктом:

"Это возможность создать плацдарм для наступления в глубь Запорожской области или усилить логистику вражеских войск на покровско-мирноградское направление".

Кроме военных преимуществ противник, как отметил Тимочко, пытается получить от своего наступления на Гуляйполе еще и информационные преимущества.

"Это сильная информационная почва для Путина, чтобы переключить акцент с неуспехов и открытых поражений - таких, как Доброполье или Купянск. Или же многократно зафиксированных успехов в Покровске", - сказал он.

Что происходит вблизи Гуляйполя

Напомним, что противник концентрирует войска на направлении. Военные не исключают, что враг попытается обойти город основными силами, а в само Гуляйполе отправляет малые штурмовые группы.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Гуляйполя. В Генштабе отмечали, что враг 17 раз пытался "идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя".

В то же время в DeepState отметили, что проблемы в районе Гуляйполя возникли, в частности, из-за "саботажа некоторых офицеров 102 отдельной бригады территориальной обороны". По данным аналитиков, существует риск потери города.

