Камнем преткновения в частности стал вопрос замороженных российских активов.

Франция и Германия разошлись во мнениях о том, следует ли использовать замороженные российские активы для финансирования потребностей Украины. Эта ситуация, которую уже называют "предательством" со стороны Макрона, свидетельствует о дальнейшем упадке некогда крепкого франко-германского тандема в Евросоюзе, пишет Financial Times.

Авторы публикации отмечают, что канцлер Германии Фридрих Мерц был одним из главных лоббистов идеи использовать 210 миллиардов евро замороженных российских суверенных активов для помощи Украине. А вот президент Франции Эммануэль Макрон сохранял публичную тишину по этому вопросу, а в частном порядке его команда высказывала предостережения относительно законности таких действий.

В итоге в последний момент Макрон присоединился к Бельгии, Италии и другим противникам использования российских активов.

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить цену. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать [премьера Италии] Джорджу Мелони", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с переговорами.

Как отмечает автор публикации, этот случай иллюстрирует новую ситуацию в ЕС, где есть инициативная Германия и медлительная Франция. В то время как Мерц после победы на выборах чувствует себя уверенно в действиях в поддержку Украины, Макрон крайне ограничен в средствах из-за высокого государственного долга и политической нестабильности в стране.

Руководитель отдела Европы в аналитическом центре Eurasia Group Муджтаба Рахман констатирует "полный переворот" в ролях Германии и Франции. Если в течение последних четырех-пяти лет Германию считали политическим тормозом Европы, то теперь именно Париж не в состоянии "выполнить свою часть соглашения".

Как отмечает Financial Times, Мерц на самом деле принял многие из тех позиций, которые давно отстаивал Париж, включая европейскую стратегическую автономию, принцип "покупай европейское" в оборонных закупках и усиленную защиту единого рынка от недобросовестной конкуренции со стороны Китая. Однако одновременно сама Франция, похоже, отступает от принципов сильной Европы.

"В некотором смысле ЕС никогда не был таким французским - принимая промышленную политику, политику безопасности, в значительной степени благодаря Макрону. Но в Брюсселе растет ощущение, что Франция отдает приоритет национальным интересам над интересами ЕС... Старая пословица о том, что "Франция - это все слова, слова, слова, слова, никаких действий", возвращается", - заявила Джорджина Райт, эксперт по европейской политике в Институте Монтене, аналитическом центре в Париже.

Как писал УНИАН, Елисейский дворец подтвердил готовность президента Франции Эммануэля Макрона к телефонному разговору с Владимиром Путиным и положительно отреагировал на публичное согласие Кремля на такой контакт, пообещав в ближайшие дни сообщить формат и сроки разговора. В Париже отметили, что сам факт готовности Москвы к диалогу можно приветствовать, учитывая изменение обстоятельств вокруг возможных мирных инициатив.

В то же время французская сторона подчеркнула, что любые переговоры с Россией будут проходить в полной координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами и будут иметь целью достижение прочного и долгосрочного мира для Украины. В Елисейском дворце подчеркнули, что полномасштабное вторжение РФ фактически делало невозможным диалог в течение трех лет, а последний разговор Макрона с Путиным 1 июля - первый за это время - только показала глубокие разногласия сторон относительно войны в Украине.

