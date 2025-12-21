Из приведенной информации следует, что организованной обороны села просто не было.

"Прорыв" россиян в приграничное село Грабовское в Сумской области стал возможным из-за "безответственного" отношения к своим обязанностям группы военных, которые отвечали за оборону населенного пункта. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

"Можно сообщать о "прорыве" в приграничной зоне, преобладающим количеством врага. Но если посмотреть на то, как удерживался пограничный участок в Грабовском, то "преобладающее" количество противника здесь понятие широкое. Группа, похожая на личный состав с оружием, которая удерживала там позиции, абсолютно безответственно относились к выполнению задач, а самое странное, что это никто не проверял и не контролировал", - сообщают аналитики.

По данным DeepState, украинские бойцы, которые находились в селе, предоставляли свое табельное оружие местным жителям и равнодушно реагировали на вражеские дроны. Например, "могли под теми же дронами "накрывать поляну". Отмечается, что соответствующие кадры в Сети уже обнародовали россияне.

Видео дня

"Враг воспользовался возможностью отжать людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать. Сейчас село находится в серой зоне. Захочет ли противник его удерживать уже под постоянными поражениями наших дронов - покажет время. Но это звонок того, что необходимо провести аудит приграничных участков и проверить удержание позиций, чтобы потом не пришлось делать заявлений об отступлении из-за попыток противника "прорвать" границу, "преобладающим количеством", - добавили аналитики.

События в селе Грабовское

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что в ночь на 20 декабря российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области и, по данным местных СМИ и подтверждением старосты села, вывезли в РФ более полусотни гражданских жителей, которые ранее отказались от эвакуации. Также сообщалось о дальнейшем движении российских подразделений в сторону хутора Высокий и села Рясное, где часть населения успели эвакуировать волонтеры и представители власти, однако значительное количество людей осталось.

Позже в ВСУ также подтвердили появление россиян в Грабовском, но заверили, что дальше враг не продвинулся. По словам военных, сейчас продолжаются мероприятия по выбиванию оккупантов из Грабовского. При этом потерю населенного пункта ВСУ объяснили так:

"Российские войска превосходящими силами пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское, расположенного на границе с РФ. Вследствие стремительного наступления противника подразделения Сил обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского", - сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий.

Вас также могут заинтересовать новости: