Этот напиток будет способствовать вашему хорошему настроению и спокойствию.

Когда у людей плохое настроение, то обычно они ищут что-то или кого-то, на кого можно его перенаправить. К примеру, это может быть употребление вредной пищи или ссоры с близкими. Однако, как пишет Real Simple, есть много здоровых занятий, продуктов и напитков, которые могут помочь изменить ваше плохое настроение. Одним из них является заваривание чашки горячего чая.

"Сам процесс приготовления чая может быть таким же полезным, как и сам чай", - отметила сертифицированный фитотерапевт Рэйчел Робинетт.

Несмотря на то, что существует несколько видов чая, улучшающих настроение, некоторые из них выделяются среди других своей доступностью и подтверждением научных исследований.

Видео дня

Лучший чай для улучшения настроения

По словам экспертов, именно зеленый чай занимает одно из первых мест в этом списке.

"Зеленый чай - отличный вариант для поддержания здоровья мозга, который даже может помочь замедлить старение мозга благодаря стрессоуменьшающему действию аминокислот L-теанина и аргинина. Он богат антиоксидантами катехинами, в частности EGCG (эпигалокатехин галат), которые помогают уменьшить воспаление, обладают нейропротекторными свойствами и связаны с меньшим риском развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Зеленый чай также может иметь положительное влияние на микробиоту кишечника", - отмечает диетолог Максин Йенг.

Кроме улучшения здоровья мозга и кишечника, высокая концентрация EGCG в зеленом чае также имеет подтвержденные исследованиями преимущества для настроения.

"Полифенолы, такие как EGCG, помогают улучшить настроение, влияя на нейромедиаторы, связанные с настроением, уменьшая воспаление, регулируя реакцию на стресс и поддерживая связь между кишечником и мозгом", - говорит Йенг.

Также ученые доказали, что аминокислота L-теанин, которая содержится в этом чае, уменьшает симптомы тревоги и способствует ощущению расслабленности.

"Кроме того, некоторые клинические испытания показали, что биоактивные соединения в зеленом чае могут улучшать настроение, уменьшая воспаление и улучшая качество сна", - добавляет дипломированный диетолог Керри Хакворт.

Исследования даже обнаружили, что сам аромат зеленого чая уже вызывает положительные эмоции.

Однако зеленый чай содержит кофеин, который может быть опасным для тех, кто чувствителен к нему. Поэтому таким людям лучше выбирать травяной чай.

"Мята или перечная мята - это бескофеиновый успокаивающий напиток перед сном. Мятный чай с медом - это отличное средство, которое поднимает настроение, когда я болею", - уверяет Хакворт.

Йенг соглашается и добавляет:

"Я люблю пить мятный чай, когда мне нужно немного взбодриться. Аромат ментола мгновенно помогает мне проснуться, прояснить ум и поднять энергию".

Другие советы по здоровью

Ранее в Британии призвали людей не покупать дубайский шоколад. В частности Агентство по пищевым стандартам (FSA) обнаружило "несколько" таких продуктов в Великобритании, которые не соответствуют важным нормам безопасности и маркировки.

Также диетологи объяснили, какой продукт лучше для здоровья мозга - авокадо или грецкие орехи. Этот продукт имеет одни из самых сильных и последовательных исследований, подтверждающих их влияние на когнитивное здоровье, особенно с возрастом.

Вас также могут заинтересовать новости: