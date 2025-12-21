Новая неделя принесет моменты, где стоит быть осторожными, а где - действовать решительно. Энергия звезд освещает ваши слабые места и потенциальные ловушки, помогая понять, когда стоит сдержать эмоции, а когда рискнуть. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря 2025 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен
Ваша агрессия сейчас играет против вас, превращая союзников в молчаливых врагов. Не пытайтесь пробить головой стену - она крепче, а вы лишь получите сотрясение. Конфликт с руководством или старшими по возрасту станет фатальным для карьеры. Выигрывает тот, кто умеет ждать, а не тот, кто кричит громче всех.
Телец
Вы застряли в зоне комфорта, которая давно превратилась в стоячее болото. Отпустите то, что уже умерло, будь то старые вещи, привычки или бесперспективные отношения. Жадность к стабильности закрывает от вас новые финансовые потоки. Рискните сменить маршрут, иначе так и будете ходить по кругу до полного истощения.
Близнецы
Ваш социальный капитал стремительно падает из-за пустой болтовни и сплетен. Люди устали от ваших вечных обещаний, им нужны конкретные действия и результаты. Сконцентрируйтесь на одной цели, потому что распыление внимания приведет к полному краху планов. Маска весельчака больше не работает, пришло время показать настоящее, взрослое лицо.
Рак
Прекратите использовать свою уязвимость и обиды как оружие против близких. Эмоциональный шантаж больше не действует на окружающих, вы вызываете лишь скрытое раздражение. Ваша детская позиция "я в домике" блокирует взрослые деньги и возможности. Выйдите из ракушки добровольно, пока жизнь не разбила ее молотком обстоятельств.
Лев
Жажда аплодисментов затмила вам здравый смысл и критическое мышление. Вы требуете признания там, где еще ничего существенного не сделали. Скромность на этой неделе - ваш единственный билет к сохранению репутации. Если не обуздаете гордыню, останетесь один на один со своим зеркалом и кучей претензий.
Дева
Ваш мозг генерирует проблемы, которых на самом деле не существует. Гиперопека и постоянные поучения делают вас невыносимым для партнеров и коллег. Хаос невозможно упорядочить полностью, с ним надо научиться сосуществовать. Обратите внимание на психосоматику - тело кричит о том, что вы устали контролировать весь мир.
Весы
Ваше желание быть хорошим для всех выглядит как банальное лицемерие. Улыбка, за которой скрывается несогласие, разрушает доверие к вам. Сделайте выбор, который не понравится никому, но будет стратегически выгодным именно вам. Страх одиночества толкает вас в токсичные связи - наберитесь смелости разорвать этот круг.
Скорпион
Вы сами пьете тот яд, который старательно готовили для своих врагов. Ваша зацикленность на мести или прошлых ошибках забирает весь ресурс у будущего. Трансформация будет мучительной, если вы продолжите цепляться за старые сценарии поведения. Очистите пространство вокруг и в голове, иначе задохнетесь в собственном негативе.
Стрелец
Ваш авторитет под угрозой из-за вопиющего несоответствия слов делам. Вы поучаете других, хотя в собственной жизни царит полный беспорядок. Бегство в новые впечатления или поездки - это лишь попытка заглушить внутреннюю пустоту. Остановитесь и решитесь посмотреть правде в глаза, какой бы неприятной она ни была.
Козерог
Ваша карьерная лестница сейчас приставлена не к той стене. Холодный расчет на этот раз подведет, потому что вы не учли человеческий фактор и эмоции. Позвольте себе слабость, иначе сломаетесь под тяжестью ответственности уже в среду. Успех придет не из-за давления, а из-за гибкости, которой вам сейчас так не хватает.
Водолей
Ваш бунт против системы выглядит как обычный подростковый максимализм. Гениальные идеи ничего не стоят, если вы не умеете их продать и реализовать. Вы отталкиваете тех, кто мог бы стать вашей надежной опорой. Спуститесь на землю - здесь тоже есть жизнь, и она требует вашего физического присутствия и труда.
Рыбы
Ваша интуиция сейчас спит, работает лишь безудержная фантазия. Вы путаете желаемое с действительным, и это приведет к прямым финансовым потерям. Прекратите спасать тех, кто этого не просил, лучше займитесь "спасением" своего кошелька. Реальность кусается, но лучше почувствовать боль сейчас, чем пережить катастрофу позже.