Тельцам мольфар посоветовал отпустить то, что уже умерло.

Новая неделя принесет моменты, где стоит быть осторожными, а где - действовать решительно. Энергия звезд освещает ваши слабые места и потенциальные ловушки, помогая понять, когда стоит сдержать эмоции, а когда рискнуть. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря 2025 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Ваша агрессия сейчас играет против вас, превращая союзников в молчаливых врагов. Не пытайтесь пробить головой стену - она крепче, а вы лишь получите сотрясение. Конфликт с руководством или старшими по возрасту станет фатальным для карьеры. Выигрывает тот, кто умеет ждать, а не тот, кто кричит громче всех.

Телец

Вы застряли в зоне комфорта, которая давно превратилась в стоячее болото. Отпустите то, что уже умерло, будь то старые вещи, привычки или бесперспективные отношения. Жадность к стабильности закрывает от вас новые финансовые потоки. Рискните сменить маршрут, иначе так и будете ходить по кругу до полного истощения.

Близнецы

Ваш социальный капитал стремительно падает из-за пустой болтовни и сплетен. Люди устали от ваших вечных обещаний, им нужны конкретные действия и результаты. Сконцентрируйтесь на одной цели, потому что распыление внимания приведет к полному краху планов. Маска весельчака больше не работает, пришло время показать настоящее, взрослое лицо.

Рак

Прекратите использовать свою уязвимость и обиды как оружие против близких. Эмоциональный шантаж больше не действует на окружающих, вы вызываете лишь скрытое раздражение. Ваша детская позиция "я в домике" блокирует взрослые деньги и возможности. Выйдите из ракушки добровольно, пока жизнь не разбила ее молотком обстоятельств.

Лев

Жажда аплодисментов затмила вам здравый смысл и критическое мышление. Вы требуете признания там, где еще ничего существенного не сделали. Скромность на этой неделе - ваш единственный билет к сохранению репутации. Если не обуздаете гордыню, останетесь один на один со своим зеркалом и кучей претензий.

Дева

Ваш мозг генерирует проблемы, которых на самом деле не существует. Гиперопека и постоянные поучения делают вас невыносимым для партнеров и коллег. Хаос невозможно упорядочить полностью, с ним надо научиться сосуществовать. Обратите внимание на психосоматику - тело кричит о том, что вы устали контролировать весь мир.

Весы

Ваше желание быть хорошим для всех выглядит как банальное лицемерие. Улыбка, за которой скрывается несогласие, разрушает доверие к вам. Сделайте выбор, который не понравится никому, но будет стратегически выгодным именно вам. Страх одиночества толкает вас в токсичные связи - наберитесь смелости разорвать этот круг.

Скорпион

Вы сами пьете тот яд, который старательно готовили для своих врагов. Ваша зацикленность на мести или прошлых ошибках забирает весь ресурс у будущего. Трансформация будет мучительной, если вы продолжите цепляться за старые сценарии поведения. Очистите пространство вокруг и в голове, иначе задохнетесь в собственном негативе.

Стрелец

Ваш авторитет под угрозой из-за вопиющего несоответствия слов делам. Вы поучаете других, хотя в собственной жизни царит полный беспорядок. Бегство в новые впечатления или поездки - это лишь попытка заглушить внутреннюю пустоту. Остановитесь и решитесь посмотреть правде в глаза, какой бы неприятной она ни была.

Козерог

Ваша карьерная лестница сейчас приставлена не к той стене. Холодный расчет на этот раз подведет, потому что вы не учли человеческий фактор и эмоции. Позвольте себе слабость, иначе сломаетесь под тяжестью ответственности уже в среду. Успех придет не из-за давления, а из-за гибкости, которой вам сейчас так не хватает.

Водолей

Ваш бунт против системы выглядит как обычный подростковый максимализм. Гениальные идеи ничего не стоят, если вы не умеете их продать и реализовать. Вы отталкиваете тех, кто мог бы стать вашей надежной опорой. Спуститесь на землю - здесь тоже есть жизнь, и она требует вашего физического присутствия и труда.

Рыбы

Ваша интуиция сейчас спит, работает лишь безудержная фантазия. Вы путаете желаемое с действительным, и это приведет к прямым финансовым потерям. Прекратите спасать тех, кто этого не просил, лучше займитесь "спасением" своего кошелька. Реальность кусается, но лучше почувствовать боль сейчас, чем пережить катастрофу позже.

Вас также могут заинтересовать новости: