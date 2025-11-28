5 неожиданных гаджетов, которые можно подключить к USB-порту вашего компьютера

Такие порты могут выполнять гораздо больше функций, чем просто подключение флешки или зарядка телефона.

Если на вашем компьютере есть один или два свободных USB-порта, это вовсе не значит, что они должны просто пылиться.

По данным HowToGeek, такие порты могут выполнять гораздо больше функций, чем просто подключение флешки или зарядка телефона. Эксперты перечисляют несколько интересных вариантов, которые позволяют расширить возможности ПК, повысить удобство и даже улучшить рабочее пространство.

1. Добавить беспроводное подключение

Если у вас настольный ПК и на вашей материнской плате нет Wi-Fi, подключение USB-адаптера Wi-Fi или Bluetooth-модуля может стать настоящим спасением.

Например, подключив Bluetooth-адаптер к одному из свободных USB-портов на ПК можно использовать беспроводные наушники и другие периферийные устройства Bluetooth.

2. Аппаратный USB-ключ безопасности

Аппаратные ключи безопасности – это физические устройства, позволяющие исключить риск фишинга и кражи аккаунтов. Если у вас есть свободный USB-порт, просто подключите аппаратный ключ безопасности и все.

Рекомендуется использовать удлинитель USB, который можно положить на стол и подключить к нему ключ безопасности. Это очень удобно, поскольку вам придется подносить его к защищенным учётным записям каждый раз, когда вы входите в них.

3. USB-педаль: скрытая "горячая клавиша" под ногой

Одно из самых необычных устройств – USB-фут-педаль, или просто педаль управления. Она работает как программируемая кнопка: вы сами выбираете, какое действие она выполняет: старт записи, горячие клавиши, push-to-talk и т.д.

Это особенно полезно стримерам, монтажерам и тем, кто постоянно работает с сочетаниями клавиш – действие можно выполнять ногой, не отрывая рук от клавиатуры и мыши.

4. Макро-панель или набор программируемых кнопок

Макрокнопка может быть даже полезнее, чем USB-педаль. Это компактное устройство, кнопки и регуляторы которого можно настроить под свои задачи: команды, макросы, сочетания клавиш, мультимедиа.

Простые варианты имеют 3–6 кнопок, а продвинутые – десятки, с подсветкой и экранами.

5. Настольный вентилятор и другие мини-гаджеты

Рабочее место можно сделать комфортнее с помощью мини-вентилятора, USB-лампы или светодиодной подсветки.

Эти мини-гаджеты потребляют минимум энергии, но добавляют удобства: охлаждают в жаркие дни, улучшают освещение или создают атмосферу.

